En México: a río revuelto, ganancia de pescadores

Los hilos que entrelazan los acontecimientos de distinta naturaleza que ocurren en nuestro país son transparentes, casi invisibles, pero perceptibles a la vista de periodistas y analistas de la vida pública de México. Las más graves consecuencias de esta situación se viven en Guadalajara por estos días. La violencia racial en Estados Unidos se contagia a México y por razones idénticas se encienden las protestas en la capital jalisciense y corren actos vandálicos tras la aparición de individuos pertenecientes a grupos profesionales de la violencia.

Pero no solamente se trata de contagios sociales entre países vecinos cuyo pretexto difiere. Internamente, en México se buscan explicaciones y justificaciones a la resistencia de particulares ante llamados de la policía para el uso de cubrebocas en la vía pública, para señalar que la muerte de un jalisciense es producto de una rigurosidad oficial ante la pandemia causada por el coronavirus.

El desbarajuste producido en el país por la difusión de informes oficiales contrastados y opuestos a las creencias que circulan sobre los efectos de la pandemia en nuestro país, favorece de alguna manera que los procesos electorales –que oficialmente se inician en unos meses más- permitan la intromisión de manos extrañas, de influencias no deseables, para ampliar la influencia federal en los estados, sin llamar la atención. El control de la Cámara de Diputados es fundamental para el régimen actual.

La red de acontecimientos se extiende por todas partes. La aparición de nombre e imagen del empresario Miguel Valladares García en la lista de “aspirantes reconocidos” a la gubernatura, le pone color a la fiesta. Si alguien se pregunta ¿a quién quiere parar Miguel?, la respuesta puede ser diversa. Su presencia condiciona. Su nombre inquieta a más de uno y las consecuencias serán visibles de todos modos. Del punto anterior se tiende otra línea que alcanza a la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, todavía titular de la Secretaría de Salud del Estado, cuyo nombre se incluye entre los de varias féminas que aspiran a gobernar el estado. El tema de adquisiciones supuestamente irregulares la lleva a un plano de exposición mediática entre controversias. La pregunta principal es ¿y si la doctora logra probar que sus operaciones fueron lícitas y no hay irregularidades que corregir? Dejar a salvo su derecho no solo de réplica sino reparación de daños podrá ser producto de habilidosas maniobras legales de contra ataque, Emerger con esas posibilidades sería negativo para las dos partes.

Otro de los puntos tocados por esta tejido de relaciones entre política y pandemia llega a tocar las puertas del PAN con singularidades porque se trata de acciones no vistas con antelación. Entre que Acción Nacional figura como el más importante contendiente de Morena en las urnas para el año próximo, el desgreñe entre aspirantes ocurre sin reglas y sin límite de tiempo. Al tiempo que Octavio Pedroza Gaitán y Marco Antonio Gama Basarte se desplazan por la pasarela entre aplausos de sus prosélitos y chiflidos de sus detractores, sueltan demoniazos en desorden para tratar de eliminar a su contendiente más fuerte, Rolando Hervert Lara, más por razones discriminatorias que políticas. Hervert es huasteco y para algunos panistas de la capital eso es un pecado. Así les irá.

Octavio ha circulado la versión de que un evento que tuvo la presencia de destacados panistas, también fue atendido por los dirigentes de otros partidos –PRI, entre otros- lo cual a su entender es un logro de relevancia. Y Gama Basarte mueve su imagen en el Senado con promociones que llaman la atención del respetable. Inamovible en la gráfica de Jaime Narváez Piña, el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona tiene una ventaja importante. Claro, se trata de niveles de conocimiento pero las variables en este renglón no están bien medidas. Por ejemplo, Miguel Valladares García es superior en este terreno que todos los demás. La disposición comparativa entre los aspirantes acepta variaciones en el paso del tiempo. La cuestión es que, además, necesitan la unidad de sus partidos para darle seriedad a sus aspiraciones.

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Nuestras plazas públicas del centro de la ciudad comienzan a ser escenarios de expresión de los inconformes con los daños ocasionados por el confinamiento que, a su vez, es producto de la pandemia de COVID 19. Antreros, vendedores ambulantes, organizaciones campesinas y populares, abogados y comerciantes en general, han reclamado a la autoridad municipal y estatal que autoricen la reapertura de sus negocios porque los daños por la inactividad superan lo razonable. Entre perder dinero y perder la salud, los afectados por el cierre escogen lo segundo. Sus argumentos difieren de las autoridades sanitarias en virtud de que cualquier aplazamiento de la inactividad será aniquilador para ellos. Quisiera uno entender lo que pasa con alguien que teniendo marcadas sus responsabilidades económicas y no tiene opciones de salida, pero aquí vale la pena hacer memoria de aquella vieja amenaza: encierro o entierro.

No es una disyuntiva graciosa. Los abogados, por ejemplo, piden al Poder Judicial del Estado que se reinicien las labores en los juzgados y tribunales debido a que sus litigios son la única fuente de ingresos y ahorros no tienen. Pero las cosas no van a ser tan fáciles pues en Tamazunchale y en La Pila hay antecedentes de contagio del mal que nos aqueja a todos. Uno se pregunta si la urgencia de los abogados postulantes puede ser tan apremiante que deciden correr el riesgo de un contagio antes que gastar lo poco que todavía les queda en sus cuentas, en tanto nadie se preocupa por echarles una mano con sus apremios.

Los señores vendedores ambulantes que se instalan en la avenida Ferrocarril necesitan hacer un balance de cómo les fue el pasado domingo, si valió la pena correr riesgos o si en verdad obtuvieron los ingresos ordinarios en una venta dominguera, porque de ello depende lo que negocien con las autoridades municipales.

Pero si en tiempos ordinarios el manejo del comercio como actividad en lugares públicos ha sido un desorden, en los casos de emergencia como los que vivimos ahora nadie puede imaginar qué va a pasar. El hacinamiento de vendedores y de puestos en cualquier tianguis por la ciudad es un riesgo muy alto de contagio. Estoy cierto que luego del domingo pasado otros serán los criterios de los comerciantes porque la gente no acude como antes por los temores conocidos. Otro ámbito muy distinto es el de la reactivación de las grandes empresas industriales del ramo automotriz así como el de la minería y de la construcción. Unos y otros han puesto en juego sus recursos para evitar los contagios en sus respectivos negocios. La gradualidad es una condición sin la cual no podrán tomar decisiones acertadas si acaso hubiera brotes de contagios incontrolables.

No obstante, ya es un gran avance que los trabajadores vuelvan a sus plantas y puedan obtener los ingresos que luego circularán por los centros de consumo comercial y la máquina económica volverá a funcionar.

EL COTARRO POLÍTICO

Este fin de mes será dinámico en la USLP, cuyos directores de escuelas, facultades e institutos podrían ser confirmados, pero también ser desplazados para dejar el sitio a otros. El consejo técnico de cada escuela o facultad podrá proponer una terna al Consejo Directivo Universitario y será éste máximo órgano de gobierno quien decidirá lo consiguiente… Si quieren hacer una ciclo-vía para proteger ciclistas, yo sugiero que Xavier Nava Palacios debe considerar Sierra Leona, periférico poniente y norte, por donde diariamente circulan trabajadores de la construcción que lo hacen en bicicleta… Otra puede ser la avenida Saucito-Morales… En Carranza va a pasar lo que con Himno Nacional. Pasan las horas y ni un ciclista se aparece… Puede ser que los autores de la idea no vivan en San Luis y desconozcan las rutas de los ciclistas, pero con salir de su oficina en horas pico, pueden ilustrarse… El terrible Manolo trae el tapabocas al revés… HASTA LA PRÓXIMA

