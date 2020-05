· Nos encaminamos a la salida del confinamiento, a la buena de Dios

No solamente porque estamos en el momento culminante de una pandemia que avanza sin aparentes resistencias sino porque las autoridades sanitarias enfrentan dos tipos de críticas: una por los protocolos diferentes en cada estado y supongo que distintos en cada municipio. La otra porque la aparición de operaciones con un sujeto acusado de defraudar a los socios de varias de sus empresas, involucra a la Secretaría de Salud del Estado, y todavía podríamos agregarle otro tema como lo es la solicitud de un crédito por 700 millones de pesos planteada al Congreso del Estado para disponer de recursos en el financiamiento a empresas pequeñas y a grupos de empresarios que operan con poco capital.

Con todo eso encima, el gobierno del estado se dispone a reactivar las tres actividades calificadas como esenciales para reanudar la vida económica de San Luis Potosí. La industria de la construcción, la industria minera y la industria automotriz han tenido una preparación previa de sus actividades y esperarían que a partir del lunes se incorporen al trabajo un poco más de 20 mil trabajadores en la zona industrial y una cantidad no conocida en las ramas de minería y construcción.

Obviamente la movilidad es un riesgo. El contagio sigue latente aunque el confinamiento haya concluido y eso hace que la gente sienta temores justificados por un rebrote que en estos momentos sería indeseable para nuestra economía.

Las complicaciones visibles en este momento de mayor número de detecciones de casos confirmados y muertes a causa del COVID 19, tienen su razón en dos aspectos fundamentales. La falta de determinación oficial para aplicar los protocolos de confinamiento y la falta de coordinación para reanudar la movilidad en los espacios públicos sin tener disposiciones ciertas para ordenar la reactivación.

Mientras las empresas de los ramos industriales mencionados tienen la responsabilidad de proteger a sus trabajadores en el interior de sus plantas, corresponde a las autoridades estatales y municipales controlar el traslado del personal para que los vehículos en que se realiza estén en condiciones sanitarias adecuadas. Para que la frecuencia y distancia entre vehículos del transporte público sean las adecuadas a fin de que los empleados y trabajadores que usan esos medios, tengan la garantía de que no se verán afectados por un contagio.

Me da la impresión de que no existe el personal suficiente para que se lleve a cabo un operativo de protocolos de forma eficiente y suficiente. Pareciera que del lado oficial se confía en que los trabajadores y empleados se protejan mediante la sana distancia y con la protección de máscaras y cubrebocas, pero no existe el material necesario para controlar por un lado y proteger por el otro a quienes se encarguen de aplicar los protocolos.

YA DESPEGÓ LA CAMPAÑA POLÍTICA

Es inevitable la mención de los personajes que se aproximan a las luchas internas de sus partidos en busca de su posible nominación como candidatos al gobierno del estado. Morena tiene por lo menos tres, otros tantos tiene el PAN, y el PRI, para no quedarse atrás, considera que una tercia le vendría bien, pero tiene más.

También es cierto que cada quien tiene su forma de matar pulgas. Fiera la etapa previa en Morena y en el PAN, pues sus aspirantes disparan en redondo y se atienen a las consecuencias. En el PRI aplican una especie de juego de la sillas para ver quién es el que, a fin de cuentas, recibe el nada agradable compromiso de aspirar sin muchas esperanzas a sacar su partido del atolladero en que se encuentra.

No podría dejar de mencionarse al todavía secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, pese a que tiene el compromiso de cumplir sus responsabilidades en la dependencia que encabeza y que está esperando el momento adecuado para el regreso a clase de millones de menores que deben ser protegidos como prioridad en los planes federales para abatir la pandemia. No se cocina aparte su postulación, pero aún es difícil asegurar algo.

Dentro de Morena, el partido del presidente López Obrador, figuran –quiérase o no- dos personajes que no forman parte de la membresía oficial. Xavier Nava Palacios y Ricardo Gallardo Cardona. En este caso, el afortunado sería el partido y no sus aspirantes porque, dicho sea con apego a la verdad, Morena no alcanza la madurez de un partido político en el estado y, por si eso no fuera suficiente, ni sus dirigentes están unidos.

En el PAN no crea usted que son muy constructivos. Están en el pancracio y se vale de todo. Pregúntenle a los operadores de Octavio Pedroza Gaitán y de Marco Gama Basarte, para que les platiquen cómo se aprovechan de todo para darle de golpes a Rolando Hervert Lara nomás porque lo vieron en un festejo particular. Si aquellos son borrachos de buró, lo ignoramos, pero hasta lo que no se toman les hace daño.

Uno entiende lo que pasa en el PAN, con políticos que se dan golpes de pecho y los tumba el rosario, pero no se deciden a presentarse como deben hacerlo, que ya no estamos en los tiempos del “qué dirán los Meade y el padre Peñalosa”.

Decía que en el PRI le juegan a la silla. En efecto, eso podría dejar fuera a la mayoría de los que sienten que les sudan las manos cuando se les menciona. Pero hay, por primera vez, la posibilidad de tener un candidato prestado. Esto quiere decir que pudiera expedirse credencial con fecha anterior a cualquiera que acepte una nominación de último momento, al tiempo que asciende a la calidad de “candidato de unidad” disque porque eso garantiza que el partido no se desgasta. ¿Más?

Del resto de partidos es difícil hablar de una postulación sin coalición con un grande. El PRD, el PT, etcétera, tienen listas las listas para negociarlas con sus coligados a fin de que algunos de sus miembros tengan representación en el Congreso del Estado, en los Ayuntamientos de los 58 municipios, o tal vez alguna postulación federal que se ve difícil por ahora.

Aclaro que no son los únicos aspirantes al gobierno y que los partidos no tienen inscripciones abiertas. Salen al balcón los que quieren para dejarse ver, lucen sus mejores trapos y algunos hasta desfilan con cierto estilo, pero de eso estaremos comentando la próxima semana.

EL COTARRO POLÍTICO

En un desplegado a plana entera, varias dependencias municipales informan a la comunidad potosina –“con otros datos”- sobre el trabajo que, nomás de verlos, cualquiera dudaría que están realizando de verdad. Dicen, por ejemplo, que han sanitizado una superficie de 93,463 kilómetros cuadrados en 1,375 ubicaciones de la ciudad. Se les fue la lengua. Todo el estado tiene una superficie de 61,137 kilómetros cuadrados. Su mentira los lleva a sostener que sanitizaron una superficie igual al estado de Oaxaca, que es más grande que el nuestro. Ya dejen esa cosa… Había usted de ver el corredero de gente cuando en el cruce de las vías con la avenida Saucito-Morales se soltaron los balazos. Dicen que los demoniazos son autoría de gente de dos cárteles que se disputan la plaza y ya llevan más de 11 difuntos en su haber. Ora sí que necesitamos una “saumeriada” urgente porque traemos el santo de espaldas… Alguien le tiene que decir a los conductores de taxis piratas que dan servicio colectivo a Escalerillas y cerros que le acompañan, que en los filtros sanitarios nomás van a pasar hasta 4 personas por vehículo, porque hasta hoy esas unidades parecen verdaderas latas de sardina… El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEEPAC, aprobó que el presupuesto que forma parte del Fideicomiso 18397 que corresponde a las multas por irregularidades cometidas por los partidos políticos, se distribuya para el combate y prevención del Covid-19; serán diversas las entidades beneficiadas, según manifestó el Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de San Luis Potosí, Rubén Guajardo Barrera. De común acuerdo, los miembros del organismo electoral, definieron que la bolsa de este Fideicomiso 18397 se vaya a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, por un monto de 12.8 millones de pesos, al Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C., IPICYT se le refirieron 4 millones de pesos, al Centro de Tecnología Avanzada, CIATEQ se le distribuyeron 900 mil pesos y al Colegio de San Luis, COLSAN, 300 mil pesos… Pues el terrible Manolo dice que él también tiene otros datos… HASTA LA PRÓXIMA

