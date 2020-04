Como en toda cuestión médica, una segunda opinión es valiosa

El ataque de coronavirus no es necesariamente letal, pero no tiene cura y tampoco admite inmunidades seguras. Es tal el desconocimiento sobre el virus y tanto el desconcierto de las autoridades sanitarias del mundo, que la incertidumbre causa el pánico de la gente pero ésta no se arredra.

El desafío está planteado pero los desafiantes están convencidos de que las soluciones conocidas son insuficientes y poco convincentes. Se juegan la vida todos los días en la calle porque –de todos modos- la calle, cualquiera de este país, es insegura.

Una muestra del pánico entre la gente son las agresiones a médicos y enfermeras cuando son vistos en la vía pública, antes o después de asistir a sus labores en alguno de los varios hospitales que existen en las ciudades de nuestro país. Y una muestra del desafío es que un porcentaje todavía alto de personas van y vienen en las unidades del transporte público, acuden a los centros comerciales o transitan por zonas céntricas, la mayoría de las veces sin cumplir con las recomendaciones médicas de portar una mascarilla o tapabocas, lentes y en algunos casos guantes de látex.

Este es el otro México del que las autoridades sanitarias poco saben. El llamado del sector salud a permanecer en confinamiento domiciliario no tiene el éxito que se supone porque el total de la población que vive en la informalidad no tiene reservas monetarias de subsistencia, tampoco goza de protección del sistema de seguridad social para asegurar su tratamiento en caso de cualquier enfermedad, incluido el mal que provoca el coronavirus.

Y MIENTRAS TANTO, UN DECRETO

La edición vespertina del Diario Oficial de la Federación publicó el jueves pasado un Decreto Presidencial por el cua se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a partir de su publicación.

Transcribo el primer párrafo del documento porque es la esencia que inspira el actuar del gobierno bajo las condiciones que todos, sin excepción, conocemos.

“De conformidad con los criterios que nos rigen de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, y ante la crisis mundial del modelo neoliberal, que sin duda nos afecta, propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas”

Enseguida puntualiza que no será despedido ningún trabajador o empleado federal sino solamente reubicados conforme las necesidades del servicio. Que no se ejercerá el 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Esto –dice- también incluye a lo supuestamente comprometido y se cancelan 10 subsecretarías y se garantiza el empleo con el mismo cargo y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos.

El tercer punto del decreto resulta muy importante para el interés general porque anuncia que “Se extenderá hasta el 1 de agosto la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia del coronavirus”

En el punto quinto del decreto se establece “Se posponen las acciones y el gasto del Gobierno con excepción de los siguientes programas prioritarios” y enumera un total de 38 que deberán continuar y que no es otra cosa que los programas repetidamente mencionados y reiteradamente calificados como “clientelares” por quienes no están de acuerdo con su aplicación en este momento. Por supuesto está la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el tren maya y el aeropuerto de Santa Lucía, como los más relevantes. Uno se pregunta entonces ¿qué es lo que se pospone por decreto?, si ninguno de los 38 programas prioritarios que incluyen, por supuesto, las pensiones a los adultos mayores, a los escolares, etcétera, están dentro de lo pospuesto, entonces prácticamente nada se pospone. En fin, así andamos.

LA PANDEMIA POLÍTICA

En San Luis, lo único que no ha parado es la política, las actividades informales y las plantas que producen artículos esenciales. La política no se desliga ni ante los visos de una tragedia sanitaria. Sin embargo, no todas las luchas políticas serán ganadas por alguno de sus protagonistas.

En el caso de San Luis Potosí, la pandemia es aprovechada por dos personajes que no pierden la esperanza de ser postulados por el partido del presidente López Obrador para buscar la gubernatura en 2021. Xavier Nava Palacios y Ricardo Gallardo Cardona realizan una tarea que intercambia ayuda alimentaria por simpatías electorales. Ya se ven solos porque Esteban Moctezuma Barragán perdió consistencia en el apoyo para sus aspiraciones.

Frente a estos tres personajes, el PAN busca presentar un candidato fuerte y sólido. Rolando Hervert Lara avanzó en las semanas recientes frente al tradicionalismo en su partido. Representa un cambio en lo interno y en lo externo, y su presencia podría captar el voto desencantado por los errores de Morena en año y medio. Si el PAN evita la división interna y concentra su esfuerzo en un trabajo intenso en las cuatro zonas del estado, se acercaría al triunfo. Eso es indispensable.

Las cosas en el PRI no están para celebraciones. Necesita convencer en todo el estado, pero no se ve cómo. El empeño de su directiva no logra disolver los compromisos con los sectores y no se ven rostros que convenzan a propios y a extraños de que tienen nueva imagen.

EL COTARRO POLÍTICO

