Nuevas relaciones interpersonales y políticas

Las reacciones femeniles del 8 y 9 del mes que corre nos han dejado pasmados. Frente al fenómeno de movilización que tuvo lugar en todo el país, hubo otro de sentido inverso, la desmovilización que vació las calles, los comercios y muchos centros de trabajo.

En ambos casos, no ha ocurrido la interpretación de los partidos políticos como tampoco ha ocurrido la de los gobiernos federal, estatales o municipales, porque ninguno de los gobernantes de nuestro país tiene en mente cuáles fueron los contenidos de las pancartas, carteles, lonas y gritos que expusieron las mujeres en sus recorridos. Su demanda contra la violencia no ha tenido respuestas concretas. Ni siquiera una iniciativa para reformar las leyes y ordenamientos que protejan a las féminas de cualquier edad.

Pese a la causa tan común que las condujo a la calle y luego a la desaparición virtual de la escena pública en dos tiempos, lo que en realidad se debe realizar es un análisis rápido de la realidad de nuestro entorno y alcanzar las ideas que nos lleven a estadios diferentes, en todo caso mejores, para que nuestras madres, hijas, hermanas y en general las mujeres que nos rodean, vean transformar su marco de vida.

No se trata de sesudas deducciones ni de medidas costosas sino de actitudes distintas, de reacciones controladas, de relaciones más estrechas y de aspiraciones comunes alcanzadas en el corto plazo. Pero si en el seno familiar no ocurren cambios, ¿cómo aspirar a tenerlos fuera de ese entorno?

Así las cosas, ni los gobiernos ni los partidos han convocado a periodos de consulta, ni han organizado foros para recibir proyectos femeniles, ni las dependencias vinculadas a la seguridad de la población han abierto sus puertas para escuchar la demanda de justicia que seguramente callan aquellas que reciben agresiones físicas constantes y las otras que reciben amenazas cotidianas de un personaje acomplejado que las maltrata.

Urgen trabajos finos para llegar a los detalles, cual si esos elementos fueran la parte material para la creación de medidas colectivas que produzcan los cambios aspirados por la mujer en México. Del mismo modo que las declaraciones de nuestras universidades prometen tener cuidados excepcionales de las mujeres que educan, de las que estudian y de las que administran, es necesario estimular la realización de estudios sociales con apego a la ciencia para que surjan nuevas teorías y se produzcan nuevas tesis, porque urge reorientar nuestro sistema educativo con una formación distinta de los educandos.

Es hora que los partidos no emiten propuestas políticas que respondan a un sector de potenciales votantes que representan a más de la mitad de los electores del país. Si no lo hacen pronto, habrán equivocado otra vez el camino y nos habrán demostrado que la práctica política carece de excelencia.

UNA PANDEMIA EN PROCESO

Una característica del pánico es el descontrol. La percepción de los mexicanos ante las declaraciones de advertencia y luego del reconocimiento internacional de una pandemia ocasionada por el coronavirus 19, es que nuestros gobiernos no están actuando como se debiera, lo cual genera la coexistencia de distintas opiniones.

Así como no hay elementos para considerar que el número de casos en México es el suficiente para adelantar medidas sanitarias, que en este caso estarían ubicadas en el aislamiento y el cierre obligado de los espacios públicos; también hay otros elementos que nos llevan a posiciones en el otro extremo y reclaman acciones que tienen que ver con escenarios posibles, como los vistos en otros países.

Pero la decisión del presidente Donald Trump al hacer una declaración de emergencia nacional en los Estados Unidos, arrastra necesariamente las determinaciones que México deba tomar por la vecindad con aquel país. Porque nuestras fronteras son las más transitadas en el Mundo y porque a uno y otro lado se da la convivencia familiar.

Mientras el presidente estadounidense vertía sus declaraciones ayer, de ambos lados de la frontera se suspendieron actos familiares previstos para las próximas semanas, se abrió un intercambio de información para respaldar medidas y se modificó el escenario que teníamos en nuestro país.

El escenario mexicano no es alentador frente a las condiciones que ayer se modificaron. Si en condiciones ordinarias los centros hospitalarios del Seguro Social, del ISSSTE y del ahora Insabi, son insuficientes frente a la demanda de atención médica, ¿cómo podría resolverse una emergencia como la que se supone tendríamos en el caso de que una pandemia se extendiera hasta nosotros?

Pero no solamente eso. Consecuencia de la austeridad republicana que mantiene agónicos a enfermos de todas las edades, nuestro sistema de salud no está prevenido con el número de reactivos suficientes para identificar la nueva enfermedad cuando la fase de contagio comunitario llegase a expandirse sin control.

Si el gigante se declara en emergencia, nosotros no podemos excluirnos, aunque seamos muy valientes.

EL COTARRO POLÍTICO

Una de las encuestas más serias que he tenido a la vista, la de Comunicación Política de Monterrey,estima que la lucha electoral por la gubernatura de San Luis será protagonizada por los candidatos de Morena y del PAN. Pese a que ninguno de los dos tiene claro el perfil de su candidato, su obligación es acertar. No será fácil porque carecemos de figuras históricas vigentes, pero tenemos nuevas promesas y los dos partidos están obligados a descubrirlas para acreditarlas. Hay tiempo para que una nueva generación se abra paso… El PRI, en un distante tercer lugar, le irá a todas, como todo buen perdido… Se dicen tranquilos los que esperan sendos juicios políticos en el Congreso del Estado. Ricardo Gallardo Juárez confía en que sus amigos diputados lo saquen adelante, a pesar de que su ex amigo, Xavier Nava, ya lo puso como palo de gallinero ante el presidente López Obrador. Por su parte, el alcalde estima que le harán los purititos mandados… Más técnico, mejor pertrechado, el licenciado Almazán Cué podría decidirse y revelar todo lo que sabe del Poder Judicial del estado… Por cierto, no tarda el Consejo de la Judicatura Estatal en dar inicio a un proceso contra la juez Dora Irma por el caso de la “fiesta fantasma”… Como todavía hace frío y el coronavirus ronda por el planeta, hoy el terrible Manolo llegó con máscara antigases y lentes de soldador… HASTA LA PRÓXIMA.

