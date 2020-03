· Las mujeres en la escena

Nadie sabe bien a bien cuántas féminas podrían marchar mañana en San Luis porque, aunque es una convocatoria universal, es imposible una cuantificación. Es evidente, sin embargo, que la movilización de las mujeres en diferentes partes del país –y del estado en particular- representa la acción más estruendosa que hayamos presenciado por parte de ellas, en demanda de respeto, solidaridad y apoyo del género masculino para colocarse en el lugar que muy merecido tienen.

Por supuesto que hay justificaciones para las demandas femeniles. En casi todos los niveles superan el 50 por ciento de los integrantes de cualquier segmento de población. Pronto sabremos cuál es la cantidad exacta de ellas y de ellos, pero de los 119 millones 430 mil personas que registró INEGI para el año 2015, un poco más de 60 millones eran mujeres.

Yéndonos a otra escala más cercana, le pongo el ejemplo de nuestra UASLP. De una población de 38,450 personas que forman la comunidad universitaria, 19,700 son mujeres (entre alumnas, maestras y trabajadoras administrativas) quienes seguramente se sumarán a las acciones de este fin de semana y del lunes próximo.

No solamente se trata de un movimiento fincado en la proporción, porque siendo mayoría ellas deberían mandar en todo, o en casi todo. Se trata de la recuperación de los espacios de gobierno en todos los ámbitos. Desde el hogar hasta las empresas y desde la calle hasta el espacio más íntimo para ellas. El reconocimiento masculino no es fácil. En primer lugar porque el convencimiento masculino de que las mujeres deben de ser protegidas las vulnera de alguna o de muchas maneras. La defensa del interés femenil no solamente consiste en la fuerza física sino en la inteligencia que acredita razones para la actuación.

Por eso, en el espacio real de la convivencia entre unas y otros no es fácil que la razón conceda autoridad a la mujer en vez de a un hombre. Contrario a lo que se opina a la ligera, nuestras mujeres no son débiles. La razón por la que existen más mujeres que hombres en nuestro país y en el mundo es porque ellas son más fuertes ante la enfermedad y ante las presiones de la vida. Después de eso, se explica todo.

Mañana, pues, ellas salen a la calle a celebrar el Día Internacional de la Mujer, con manifestaciones cuyo tono y sentido ignoramos pero que podemos intuir airado, tal vez molesto y bullicioso, para colocarse en una posición visible desde todos los ángulos de la vida pública. Y el lunes, los hombres habremos de percibir con claridad cuánto dependemos de ellas, la falta que hacen en todos los espacios privados lo mismo que en los públicos, en una expresión que rebasará todos las percepciones que tenemos de la mujer en los variados ámbitos de nuestro entorno. Sea pues.

UNA MAÑANERA DESMAÑANADA

Cuando un político le intelige a la conversa, obtiene sin aspavientos mucha información en una conferencia de prensa como la que ofreció aquí el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, aunque no siempre entregue –en reciprocidad- informes sobre asuntos que interesan a la población de un estado como el nuestro.

El presidente se enteró ayer, por ejemplo, de la visión que tienen los medios informativos de la Huasteca Potosina acerca del desempeño y presencia de Jesús Alfonso Medina Salazar, actual director general de la Comisión Estatal del Agua, a quien señalaron como un factor que influye en la asignación de obra pública federal a realizarse en aquella zona del estado, además de estar emparentado con un ex candidato del PAN a la alcaldía de Ciudad Valles y aprovecharse de su posición actual.

El mandatario debe estar al tanto de los asuntos más relevantes del estado antes de llegar a nuestro territorio. Sin decirlo, quizá esté enterado de los actos fuera de norma cometidos en algunas delegaciones federales, por ejemplo en el IMSS, hasta donde la mano del diputado Cándido Ochoa ha alcanzado a meterse.

No dar más de lo que los reporteros le pidieron no es su responsabilidad. Por ejemplo, nadie le pidió información sobre el prometidotraslado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a San Luis Potosí en un proceso que todavía no se inicia y parece que no se llevará a cabo. Ninguno pidió informes sobre el avance de los programas en nuestro territorio.

Sí se enteró, en cambio, de que los ríos huastecos están secos por la sobre explotación de sus aguas a cargo de los cañeros que se la pasan tirados en la hamaca mientras el sistema de bombeo extrae una cantidad escandalosa del líquido hasta que los agotan, como ahora.

Pero la conclusión de la mañanera de ayer es que no es posible revisar la actuación del gobierno federal en solamente dos horas y fracción porque se dan distractores, hay tiempos muertos y frecuentemente se carece de información para cuestionar, que es lo que suele hacerse en una conferencia desmañanada por más de una razón.

EL COTARRO POLÍTICO

Es difícil que alguien esté de acuerdo con la colocación de enormes topes en varios cruceros de la avenida Himalaya en el sector poniente de la ciudad. No solamente porque es la peor solución cuando se quiere aminorar la velocidad de los vehículos en circulación, como parece ser la causa de este gravísimo error, sino porque las consecuencias serán peores que la enfermedad. Deje que se precipiten los primeros aguaceros de mayo y verá lo que enseguida le narro… Sin esos diques en la avenida, Himalaya se convertía en un río con fuerza. El escurrimiento llega a inundar las zonas bajas del poniente y causan daños en algunas viviendas. Ahora, con esas represas, el agua buscará otras salidas. Tal vez las calles laterales, y si los daños son mayores, lo recomendable es ir haciendo una lista de los pendejos que influyeron para colocar esas represas y demandar el pago de los daños que a partir de mayo serán inminentes… Aunque el nombre del titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, se mencionó ayer en la mañanera, López Obrador evitó cualquier expresión… Por cierto, el presidente dijo que el domingo estará en Fresnillo, Zacatecas, luego de pasar por Aguascalientes… Hoy no he visto al terrible Manolo. Espero no ande haciendo travesuras… HASTA LA PRÓXIMA

