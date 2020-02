· La UASLP y su poder social

La cercanía entre dos procesos electorales de naturaleza distinta pero igualmente generadores de poder, movió la mente de insaciables miembros del gobierno estatal y de su partido político, el PRI, a intentar entrometerse en la elección de Rector en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuyo Consejo Directivo Universitario acordó ayer hacer pública una defensa absoluta, es decir, no negociable, de su autonomía y de las normas que le garantizan el respeto desde 1923. Sin declararlo oficialmente, pero como una versión fundada del origen y causa de la intromisión desde el ámbito oficial, se da por hecho que al menos dos de los aspirantes a ocupar la rectoría permitieron que sus aspiraciones sean aprovechadas por los entrometidos para hacer causa común, para “ganar fuerza” en la próxima elección de gobernador, distante año y meses, para lo cual el control universitario siempre será una ofrenda de gran valor.

Bien, pues dice el comunicado del Consejo Universitario –que sesionó ayer- lo siguiente: “La Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una institución educativa con personalidad jurídica sustentada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del estado de San Luis Potosí y en su Ley Orgánica, de donde emanan las atribuciones que la rigen, en concordancia con el principio de autonomía y las subsecuentes capacidades de gobernarse a sí misma, administrar su patrimonio y determinar sus planes académicos”.

“El Honorable Consejo Directivo Universitario es el órgano supremo de autonomía y autoridad para el gobierno ordinario de la Universidad, por lo que manifestamos lo siguiente:”

“Ante las numerosas opiniones que han circulado y los intentos de intromisión de fuerzas políticas externas en asuntos que conciernen a la institución, a su comunidad y a sus órganos de gobierno interno, hacemos un llamado al respeto irrestricto de nuestra autonomía, así como de la normativa institucional; es decir, de la Legislación Universitaria, de nuestro Estatuto Orgánico, de los reglamentos internos de las entidades académicas y las dependencias administrativas”.

“El proceso de elección de rector, que está próximo a llevarse a cabo, así como el de los integrantes de este Honorable Consejo Directivo Universitario, se enmarca y sustenta en lo establecido en el Estatuto Orgánico de nuestra casa de estudios, por lo que, tanto la comunidad universitaria, así como la sociedad a quien nos debemos, debe tener la certeza y la tranquilidad de que actuaremos conforme al marco normativo que nos rige, anteponiendo en todo momento el beneficio de la institución, de sus intereses académicos, científicos y culturales, así como de la formación integral de nuestros estudiantes, por encima de cualquier interés político, económico o de índole personal”.

“Quienes conformamos, con honor y suma responsabilidad este honorable órgano de gobierno universitario, reiteramos el respeto y apego a la normativa institucional vigente y velamos en todo momento, por la no intromisión de intereses ajenos a los fines que persigue la institución. Atentamente”.

Más claro ni el agua, pero si usted quiere ver rostros en el fondo, busque con la mirada en la oficina norte del palacio de gobierno y pregunte por una vía alterna en el edificio del PRI estatal.

LAS TABLAS DE LA LEY

La aplicación de las normas laborales que culminan en la emisión de laudos laborales en contra de los ayuntamientos se ha convertido en una forma de sangrado de los recursos municipales que se agudiza precisamente antes de los periodos electorales. Nadie, sin embargo, tiene idea de cómo neutralizar esos procedimientos cuando son los alcaldes o sus funcionarios los que propician, desde el origen, las demandas por despidos injustificados y estimulan a los demandantes para dejar pasar el tiempo mientras el cochinito engorda.

Pero una parte sustancial en el proceso es responsabilidad de la presidenta del Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo (TECA) porque su falta de responsabilidad y criterio causa deterioros a las finanzas de varios municipios. Y no puede alegar que los demandados no se defendieron, pues el juzgador tiene la ley para interpretarla y decidir. Si solamente fuera leer las leyes y aplicarlas sin más, ¿para qué queremos jueces o tribunales?, con alguien que sepa leer podría sancionar.

Y justamente por eso no me puedo imaginar como una funcionaria relacionada con el siniestro diputado Cándido Ochoa, quien la colocó en el cargo, o cómo su jefe inmediato, Alejandro Leal Tobías, no le permiten aplicar criterios distintos a los de ambos. Se presta a juicios ligeros que algunos municipios, como el de Ciudad Valles, sufra el embargo por algo más de 5 millones de pesos para pagarle a un equis sujeto que demandó por despido injustificado al ayuntamiento y ganó. De entrada la presidente del TECA deja tantos hilos sueltos que aunque uno no quiera pueda caer en la tentación de sospechar que algo anda muy mal.

Por esa razón el gobernador Juan Manuel Carreras debe ajustar cuentas con sus colaboradores antes que le manchen el expediente.

EL COTARRO POLÍTICO

Por cierto, apenas regresó de la Ciudad de Méxicoen donde se entrevistó con el secretario de Turismo del gobierno de la Cuatroté, Miguel Torruco Márquez, el gobernador Juan Manuel Carreras López se fue a Villa Juárez y aAxtla de Terrazas. Trajo buenas noticias para la huasteca potosina relacionadas con el próximo inicio de las obras de remodelación total del aeropuerto nacional de Tamuín… En Villa Juárez hizo entrega de apoyos educativos en escuelas primarias, que van desde techado de patios de usos múltiples para proteger a los educandos de las inclemencias del tiempo, como obras sociales para los grupos más vulnerables… En el caso Axtla, los apoyos para las familias indígenas, con habitaciones color de rosa, para mujeres en etapa adolescente, con la finalidad de darles protección e intimidad, porque son espacios grandes y es un paso más para avanzar en la erradicación del hacinamiento y la pobreza… Tiene razón el diputado Rolando Hervert Lara, chamaquearon a los empresarios con lo del juicio político para el alcalde Xavier Nava. Está claro que Xavier se lo busca solito. Le hace caso a dos que tres de sus colaboradores y ahí están las consecuencias. De todos modos, nada le va a pasar. Lo del PAN es asunto aparte… Mientras el terrible Manolo se despacha unos tacos aterrados de El Carmen, yo los dejo. Compermisito… HASTA LA PRÓXIMA

