AMLO frente a las mujeres

La convocatoria para que las mujeres permanezcan inactivas en México el próximo 9 de marzo la firman todas. Nadie las encabeza. Es la estentórea expresión de hartazgo de las féminas frente a la discriminación, frente a la violencia de género que les afecta hace mucho, pero no es un movimiento político, tampoco tiene inspiraciones religiosas. Son ellas frente a los hombres. Tal vez sea una confrontación de géneros en un intento por comunicarse para saldar pendientes.

Sin embargo, el presidente de México está convencido de que se trata de un movimiento para desestabilizar su gobierno, para ponerlo en evidencia por la escasez de resultados –que es real- y lo primero que hace es encontrarle patrocinadores que, según él, son “los conservadores”. Es decir, para el mandatario la propuesta femenil de pararse el 9 de marzo es producto de una mente conservadora que persigue fines políticos. No puede ser mayor el error, pero en algo tiene razón, él es parte del reclamo airado de las mujeres de México que, dicho sea de paso, son un poco más que los hombres que nacimos, vivimos y actuamos en México.

No obstante, el reclamo femenil no es contra el presidente Andrés Manuel López Obrador sino un llamado a que todos los mexicanos, sin excepción, operemos un cambio mental y conductual en nuestro trato con ellas. Que el mandatario convierta ese reclamo en una ofensa personal o contra su gobierno, refleja no solamente falta de información sino ganas de seguir perdiendo el tiempo para no actuar frente a los grandes problemas que tiene México ahora por la inseguridad, por la economía y por la salud.

Si la claridad de la expresión directa del Embajador de Estados Unidos en México en una reunión bilateral sobre el tema de la inseguridad, no fue suficiente para que el gobierno actúe y obtenga resultados, sería preocupante en muy alto grado. Cualquier consideración teórica sale sobrando en este momento. Conforme pase el tiempo los reclamos se diversifican y las presiones aumentan. La voz del diputado federal Ricardo Gallardo Cardona haciendo alusión a la pena de muerte como una vía que permita soluciones de corto plazo, tal vez no sea la única mientras en el país mueren 91 personas diariamente víctimas de crímenes dolosos. De ellos, casi 11 son mujeres y ambos casos con la causa de movimientos como el anunciado para el 9 de marzo.

Sin una respuesta inteligente, digna de un presiente de la república, los mexicanos debemos considerar opciones frente a la inseguridad, pero también opciones para crear un estado fuerte, inteligente y representativo de los intereses de todos los mexicanos.

UNA NUEVA REGIÓN ECONÓMICA

Es difícil comprimir el entusiasmo con el que los gobernadores de cinco estados del centro y occidente de México han creado una asociación que pretende impulsar su desarrollo como una unidad económica enclavada en el contexto nacional con características singulares. Cuando el grito desborda la tolerancia de la audiencia es necesario colocarnos en el plano de la realidad para ajustar las cosas.

No se trata de abatir la soberanía que cada gobierno tiene como depositario de una estructura legalmente constituida. Se trata de llegar a acuerdos entre los gobiernos para atender problemas comunes y cuya solución, aparte de más cercana, pudiera generar un desarrollo igual en las fronteras comunes y más allá. El tema es que la determinación de cinco gobernadores ha de trascender el ámbito personal y ampliar sus dimensiones para tener resultados más grandes y de mayor calidad. Evidentemente el proceso se ha iniciado en este tenor.

Se esperaría, pues, que los poderes Legislativo y Judicial acudan en refrendo de los acuerdos de los titulares del Ejecutivo para actuar en consonancia y tener resultados firmes y contundentes. Sería mejor decir que cinco gobiernos estatales acuerdan equis o ye proyectos, a solamente decir que cinco individuos con el poder ejecutivo en sus manos deciden esto y aquello, porque –ya lo dijeron- no siempre serán los mismos pero quienes lleguen al cargo podrían verse tentados a la separación o a la discordia si no hay acuerdos firmes.

Como toda acción positiva, esta no puede nacer con malos farios y debiera procurarse que la actuación de los gobiernos estatales rinda frutos compartidos, que el apoyo entre estados sea real, que la coordinación para alcanzar una mejor seguridad pública, una mejor justicia y mejores oportunidades de desarrollo para los más de 20 millones de mexicanos asentados en sus territorios, sean un ejemplo para que otras regiones trabajen bajo el mismo esquema.

No se trata de distanciarse del resto del país sino de empujar a la vanguardia para que el resto del territorio nacional obtenga resultados que de otra forma y por diversas razones, no estarían al alcance en el tiempo ni con la oportunidad que el país desea.

EL COTARRO POLÍTICO

El diputado federal, Isaías González Cuevas, secretario general de la CROC, estará hoy en San Luis para inaugurar el edificio sede de la sección 50 de Trabajadores Gastronómicos… La reflexión que nos dejó la reunión de que se llevó a cabo el pasado jueves en el CEART, es si San Luis Potosí quedará preparado para continuar en el camino del desarrollo económico, industrial y de empleos, naturalmente, una vez que termine el sexenio del Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, o quedaremos a expensas de que “el que tiene más saliva, traga más pinole”, como hace varios lustros… Durante la “Presentación de resultados de la Alianza Centro Bajío Occidente” en donde estuvieron los gobernadores de Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y el Güero Carreras López, hubo un común denominador: Todos excelentes negociadores de las mejores inversiones extranjeras para sus estados y por lo mismo, promotores de los mejores empleos y de la estabilidad social… San Luis Potosí no desmereció, 80 empresas de gran calado, 80 mil empleos, más de ocho mil millones de dólares es el valor de las inversiones que llegaron, podría decirse fácil, pero es un mundo de trabajo, fue la carta de presentación del mandatario potosino… No lo olvide, hoy es 22-02-2020… El terrible Manolo ensaya cómo decir “Majatlán” porque desde Mazatlán nos enviará una “selfi” de su participación en el carnaval del famoso puerto… HASTA LA PRÓXIMA

