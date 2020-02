Frente a la concentración del poder, la unidad. No la dispersión.

La práctica política, debe ser práctica. No es un despropósito ni un dislate o una locura de mi parte escribir esto. Me atengo a las dos acepciones que admite la palabra práctica: la que se refiere a la función nominal de una actividad como la política; y al adjetivo que la puede calificar como razonablemente activa y dinámica, sin dilaciones subjetivas.

Sin embargo, en este momento de confusiones políticas diarias, de cambios espontáneos, los practicantes de la política pretenden encontrar soluciones en la democracia, denominación que esconde la tiranía de las mayorías y el sometimiento de los diferentes sin opción.

Los partidos políticos sin excepción, carecen de una respuesta diferente a la centralización del poder. Mientras se concentra el control de las instituciones, los partidos y sus dirigencias ofrecen la vía democrática en la que, como indica la experiencia, han dividido sus fuerzas internas y han fallado electoralmente. Frente a la concentración del poder, la unidad. No la dispersión.

Cada vez que un grupo político identificado porsus creencias pretende, por la vía democrática, hacerse del poder –poder del tamaño e importancia que sea- lo que hace es remarcar sus diferencias interiores a pesar de ser mínimas, al tiempo que ahonda las lastimaduras que provocan divisiones y ofensas. Si el proceso fuera inverso, destacando los puntos de enlace y la identificación de los criterios políticos, los acuerdos serían sus fortalezas, con un aumento esperado de sus posibilidades de triunfo.

Donde no hay separación y confronta, la guía hacia el triunfo electoral es posible. Lejos de eso, los partidos políticos ofrecen la vía democrática como un atractivo para el elector. Se colocan joyas democráticas para lucirlas en las campañas a sabiendas de que el electorado sabe que esas joyas son chafas o, peor aún, falsas.

Los enterados del quehacer político potosino dicen que el único partido que, hasta ahora, puede hacer frente a la aplanadora lopezobradorista es el PAN. Pero los avisos internos están claramente dirigidos a la confronta de los grupos internos para sacar adelante a su personaje favorito para la gubernatura de San Luis, no a la búsqueda de un acuerdo firme que postule al mejor sin desgastarlo. Los egos, las envidias y los contrasentidos están a la orden.

Intentaré un descarte sin pretender atinarle al orden final. Octavio Pedroza Gaitán no tiene gente con la que hacer un equipo. Se cree indispensable para su partido y si lo quieren, que les cueste. Él pone la cara, lo demás es cosa de su partido. Sonia Mendoza Díaz evaluó las debilidades de su partido y pretexta haber perdido en el escritorio la elección pasada, para buscarla hoy. No es mala, pero la mejor tampoco. Marco Gama Basarte no es bien visto por el presidente nacional de su partido y eso se sabe aquí. Solo, no puede. Xavier Nava no será candidato mientras no se afilie al PAN. La soberbia no lo deja. Don Marcelo ya dijo que no. Queda Rolando Hervert Lara, cara nueva, manejo discreto y sin mancha en su expediente. Bien relacionado con la estructura nacional del PAN y las posibilidades él mismo se las construye ahora. Puede ser.

¿DÓNDE QUEDA EL CAUDAL DE DÓLARES?

Los informes oficiales del Banco de México dan cuenta del ingreso anual de más de mil millones de dólares al año a San Luis Potosí. Eso equivale a un ingreso anual de más de 20 mil millones de pesos. Equivale también a un poco más de dos tercios del presupuesto anual que ejerce el Gobierno del Estado. No hay, sin embargo, noticia del destino final de esa enorme cantidad de dinero inyectado al estado, pero sin registro de beneficios evidentes en los municipios a donde llega.

Que no conozcamos la ruta del dinero procedente de las remesas enviadas por miles de potosinos radicados en distintos lugares de los Estados Unidos, inquietaría a cualquiera, menos a los personajes que forman parte de las estructuras económicas del estado. Pero no es algo imposible de estudiar, especialmente si se forma parte de un gobierno con accesos posibles ante las autoridades del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda y concretamente del SAT, o bien de la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto.

No es un asunto novedoso la transferencia de cantidades importantes en dólares cuyo camino inmediato es el conjunto de negocios establecidos para cambiar esa moneda por la nuestra en las ciudades más importantes del estado. Comprar o vender dólares es, desde hace años, un negocio lícito, como cualquier otro, con los riesgos que entraña la movilidad del tipo de cambio en nuestros mercados.

Me refiero especialmente a la clasificación de esos ingresos y su destino final. Calificarlo como un ahorro no tendría significación alguna si no se acompaña esa idea con una oferta de inversiones adecuadas. ¿Podrían los potosinos radicados en los Estados Unidos destinar parte de sus remesas a inversiones en sus respectivos lugares de origen para crear fuentes de empleo? Cuestión de pensarlo.

EL COTARRO POLÍTICO

No se nos olvide que la elección de rector en la UASLP es un acto académico, no un proceso político. Inmiscuirse sin ser parte, es violar la autonomía de la institución…

Uno de los mayores aciertos del sexenio carrerista será la compra del Teatro Alarcón, en abandono por muchos años y en otros tantos convertidoen “teatro de revista”, a pesar del señorío de sus instalaciones. Más que buscarlo en comodato, lo ideal es tener el apoyo de la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto Guerrero, o en su caso, directamente del Presidente Andrés Manuel López Obrador para obtener los recursos, que, al parecer, rondan los 70 millones de pesos y una vez remodelado, ponerlo a disposición de las familias potosinas para su entretenimiento…

Por otra parte, el Gobierno del Estado ya busca las gavillas que merodean en los tramos carreteros próximos a El Huizache, aterrorizando a los habitantes de comunidades y a automovilistas.Mediante un operativo interinstitucional, van a restablecer el orden casi de inmediato, de acuerdo con la información proporcionada ayer. Se reciben denuncias anónimas al número de emergencia 089…

Miles de escolares, estudiantes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad van a ser beneficiadas con la entrega gratuita de tarjetas de prepago para el transporte público de las empresas Cytibus y Urban Pass, en una medida con la que el Gobierno del Estado busca apoyar su economía con aproximadamente cinco mil pesos anuales. Serán 30 mil tarjetas las que repartirá la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Estatal en los siguientes días… Con este airecito, el terrible Manolo trae el pelo como si hubiera visto al mismísimo chamuco…

