· Los notables de la ciudad se reunieron en las alturas

Es probable que la frase que acaba usted de leer le parezca chocante. Pero hay ocasiones en las que la realidad no puede reflejarse de ningún otro modo y es el caso. En torno de una mesa muy selecta se sentaron los personajes más importantes de la capital potosina para decidir su futuro, aunque del encuentro no aflore aún el acuerdo firme que los asistentes esperaban, pues no está fácil.

Ellos –los reunidos- representan los dos ámbitos de la vida cotidiana que más importancia tienen en nuestro solar de origen. El sector privado y el sector público, a pesar de que la representación no fue completa, tampoco fue insuficiente. El convocante, el ingeniero Carlos López Medina y los convocados, el gobernador Juan Manuel Carreras, los ex gobernadores Teófilo Torres Corzo y Horacio Sánchez Unzueta, así como el alcalde Xavier Nava Palacios, los empresarios Pablo y Miguel Valladares García, Luis Antonio MahbubSarquis. El tema, el proyecto de las cañadas que incluye una parte de la comunidad de San Juan de Guadalupe y otra del área norte de la Sierra de San Miguelito, cuya zona de protección no está todavía ubicada.

El fondo del asunto es que el proyecto de las cañadas incluye la zona posterior de la planta de zinc de Industrial Minera México con una vialidad que no solo beneficiará a los reunidos sino a todos los poseedores de terrenos urbanizables del área norponiente de la capital potosina, la salida del tránsito de trenes por la zona urbana pero no el levantamiento de sus vías actuales, sobre las que en el futuro podrían circular trenes urbanos para llevar trabajadores a la zona industrial desde el norte de la mancha urbana.

Todo eso tiene un costo superior a los cuatro mil millones de pesos. El asunto es que los reunidos pondrían la mitad por sector, es decir 2,000 millones de pesos invertirían los iniciativos privados y los otros dos mil millones de pesos serían aportación del gobierno del estado y del ayuntamiento de la capital. De principio debo decir que el tema se plantea como una de las mejores opciones para abrir vías alternas a la circulación de vehículos entre el oriente y el poniente de la zona urbana, así como una mejoría sustancial de la movilidad en la mancha urbana.

Por lo visto, los gobiernos de la ciudad y del estado le están pensando por varias razones. Una, porque los comuneros venderán su tierra en breña, es decir, sin beneficio de obras de urbanización, y la otra porque para ambos gobiernos la cuestión es revisar otras opciones, tal vez menos caras, quizá de efectos a corto plazo, sin lastimaduras al medio ambiente de una sierra que es, como lo afirman algunos técnicos, la zona de absorción de los mantos acuíferos que nos abastecen de agua.

Ora, ¿qué se arregló?, creo que ¡absolutamente nada!

SE LES ATASCÓ EL VEINTE

Es cierto que las administraciones recientes –estatales y municipales- dejaron ir el tiempo y se han enfrascado en pasar la culpa de unos a otros porque sucesivamente han entregado la administración pública en condiciones peores. Sigue siendo materia de discusión pública las condiciones que guardan los ámbitos económicos, de la inversión pública y la satisfacción de los servicios que demanda la población potosina.

Si los cálculos recientes estiman que cargamos un atraso de veinte años en las condiciones materiales de la ciudad, la verdad es que no hay opción para superar ese rezago sin calcular cuál de las opciones es menos dañina para la economía de la población. En efecto, sin las posibilidades de apoyos federales y sin recursos propios, los gobiernos estatal y municipales podrían caer en la tentación de la deuda, pero es un propósito manifiesto que la deuda pública se reduzca sin resolver los pendientes.

No es necesario decir que “no les cayó el veinte” sino más bien que lo traen atorado y ninguna de las administraciones ha podido hacer algo distinto para sacar a San Luis del atraso. Sin embargo, hay algunas pistas que tal vez les convenga seguir y explorar. Por ejemplo, la actualización de las leyes de coordinación fiscal que cada municipio y el estado han suscrito en el pasado y que hoy no solamente son insuficientes sino que el gobierno federal las opera a su antojo y con ello presiona a los municipios y a los estados.

Pareciera que este es un tema está fuera de las agendas de los políticos que hoy integran los gobiernos con signo político distinto al del gobierno federal. La única razón posible es que ni por enterados se dan que los acuerdos fiscales entre los tres niveles de gobierno no pueden ni deben ser eternos. Una revisión al tema de las participaciones a estados y municipios es obligada en la próxima reunión de gobernadores en San Luis, y ojalá que ya les caiga el veinte.

EL COTARRO POLÍTICO

El impacto en la sociedad potosina causado por el homicidio del priísta Aurelio Gancedo Rodríguez tiene su centro en las formas. Por eso las exigencias de los políticos de casa se endurecen cuando presumen que en la forma está el mensaje. Por lo demás, siempre será lamentable que haya víctimas de la violencia y no sepamos la causa… La coordinadora de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), Julieta Méndez Salas y la presidenta del Poder Judicial del Estado y Consejo de la Judicatura, Olga Regina García López, unen esfuerzos para identificar áreas de oportunidad y buenas prácticas en la implementación de las órdenes de protección para las mujeres que viven violencia… El gobernador Juan Manuel Carreras López, reconoció los trabajos científicos que ubican a la entidad como un referente nacional en materia de salud, al inaugurar el séptimo Foro de Investigación Interinstitucional de Médicos Residentes, que realiza la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí…





