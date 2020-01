· Los ajustes y los desajustes económicos

Estas son buenas fechas para hablar de propósitos, como diciembre también lo fue para revisar un balance del año anterior, sin embargo, las cuentas no nos cuadran jamás. Mientras las instituciones que registran cotidianamente los índices inflacionarios, encabezadas por el Banco de México, señalan que 2019 fue el segundo año con menor inflación en las décadas recientes con un 2.8 por ciento, nuestros bolsillos han tenido que soportar el crecimiento de los precios de casi todos los productos de la canasta básica.

Sucede, pues, que los índices correspondientes a estos primeros días de 2020 no han sido valorados, comparados ni proyectados como anticipo de lo que nos va a suceder este año. Lo entiende uno de buena manera, pero así como no han sido valorados los ajustes a los impuestos –entre otros el de la gasolina que nos pega a todos- como causa de inflación y deterioro del poder adquisitivo de los asalariados, tampoco se nos dice en qué medida el aumento al salario que tanto presume el gobierno federal, ha sido anulado por esa escalada de precios motivada por el aumento a la gasolina porque todo se transporta.

Esmuy malo que al principio del año cuando en cada abrazo de los amigos recibe uno los mejores deseos de salud y prosperidad, y al minuto siguiente se recibe la noticia de que los precios ya no son los mismos. Supongo que el amortiguamiento del alza en los precios debe estar contenido en el aumento a los salarios. Pero cuando apenas recibe un asalariado sus primeros beneficios resulta que ya los debe pagar con precios renovados al alza.

Como algunas otras actividades del hombre, la economía se sostiene en valores que se derivan de sentimientos humanos. Pocas veces el individuo tiene la capacidad de resolver la parte que le correspondería en un problema de carácter económico general, si no está convencido de que tal participación le devolverá beneficios directos. Si ni siquiera compartimos las intenciones presidenciales de construir un tren en la península de Yucatán o de construir una refinería en Dos Bocas del estado de Tabasco, menos vamos a estar de acuerdo con las decisiones del gobierno federal de aumentar los impuestos mientras reduce su gasto comprometiendo los servicios de salud, educación y otros.

Economía, pues, que no se refleja positivamente en los bolsillos de los mexicanos que dependen de un salario para sobrevivir, no puede ser calificada de exitosa, ni tampoco motivo de orgullo para nadie que no sea parte de quien la impone.

Y SIGUEN LAS ENCUESTAS DANDO

Dos empresas encuestadoras muy acreditadas en México entregaron esta semana los resultados de sus estudios demoscópicos realizados casi para finalizar el 2019 sobre los grados de aceptación que registran los gobernadores de los 32 estados del país. Uno, inexperto en menesteres relacionados con los análisis de la opinión pública, debiera esperar que esos resultados fueran coincidentes para nada más que satisfacer la curiosidad porque no le encuentro –todavía- otros valores que tengan que ver con la vida cotidiana en las entidades mexicanas.

En una de ellas, el gobernador Juan Manuel Carreras López aparece en la mitad de la tabla y en la segunda ocupa el sitio 27 entre los 32 que son en total. Lo disparejo de los valores, digo yo, no tiene justificación. En estricto, sea cual fuere el método de la evaluación, los resultados debían ser cercanos, casi los mismos. Por eso no le encuentro utilidad a una valoración de ese tipo porque, primero, no tiene resultados que se puedan confirmar, segundo tampoco son útiles para la carrera política de nadie y la confianza o desconfianza del ciudadano en sus gobernantes puede ser una expresión sin convicciones.

Pero, además, alguien tiene que asumir el costo de una consulta de opinión acerca de los gobernantes. Es difícil que las empresas más serias en estos quehaceres nos digan quién o quienes pagaron por su trabajo. No obstante, hete aquí que se divulga –casi simultáneamente- un cuadro que contiene las fotografías de los personajes políticos que aspiran a la postulación de los varios partidos que contenderían en el 2021, año en que elegiremos gobernador, alcaldes, diputados federales y diputados locales. La baraja de cada partido está expuesta en ese documento que, de entrada, parece tener su origen en la oficina norte del palacio de gobierno, despuesito del despacho principal.

EL COTARRO POLÍTICO

El supuesto de que la vida nocturna en San Luis se dinamiza solamente los fines de semana, debe cambiarse, especialmente para quienes se encargan de la seguridad pública, porque cientos, quizá miles, de trabajadores que prestan sus servicios en las empresas industriales, van y vienen día y noche y sienten el temor natural frente a la escasa vigilancia policial… Pues sí, coincido con Juan José: el PRI puede decirle hoy a sus adversarios que “me entierran bien, o les apesto el pueblo”… El gobernador Juan Manuel Carreras López se fue ayer a Tamazunchale y entregó reconocimientos "Caminando a la excelencia 2018", a trabajadores de la salud de la Huasteca Sur, y entregó instrumental e insumos para Unidades de la Secretaría de Salud. En el ejido Zacatipán, entregó a la comunidad de Temamatlael certificado de Inclusión al Padrón de Comunidades Indígenas de San Luis Potosí, así como paquetes de equipamiento comunitario para 38 localidades de ese municipio… Un ahorro de 9.8 millones de pesos que logró la LXII Legislatura en el ejercicio fiscal anterior, con medidas de austeridad en diversos rubros, se utilizará este año en la realización de consultas y foros que se encuentran establecidos en la Constitución Política del Estado.Así lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Rolando Hervert Lara, quien aseguró que esos recursos se reintegrarán a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado que posteriormente los regresará al Poder Legislativo para que puedan ser utilizados en proyectos ya establecidos. Bueno… Pues el terrible Manolo ya mandó hacer los tamales… HASTA LA PRÓXIMA

