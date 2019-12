¿Qué es mejor, la fama o las encuestas?

Son tantas las encuestas realizadas durante lo que va de 2019 que pocos –a veces ni los encuestadores- guardan memoria precisa de sus resultados, sus variantes y sus consecuencias.

Es un mundo aparte que a veces se dispara sobre la realidad y en otras la quiere suplir cual si cada personaje, institución o programa sobre quien versan las preguntas, careciera del más elemental grado de fama, de conocimiento entre la gente y, claro, de su correspondiente prestigio.

Resulta ser que las encuestas más recientes han tenido como su centro de atención a los gobernadores de los estados. Si hasta hace uno o dos años los encuestadores llamaban a los encuestados a sus domicilios o se los encontraban en la vía pública para preguntarles cuál y cómo había sido el desempeño de su gobernador en turno, este año han sido por lo menos tres las que se han hecho sobre el tema.

Así, resulta que nuestro gobernador sube y baja en las posiciones de las famosas encuestas porque, dicen los que saben de eso, según el sapo es la pedrada. La verdad, la fama del gobernador Juan Manuel Carreras no tiene registros en las encuestas por una razón muy simple. Las encuestas no llegan a profundizar lo suficiente como para tener clara la impresión que causa en la gente un mandatario que ha tenido que luchar silenciosamente para no perder piso, pero también para no caer en la tentación de la deuda, para dejar un gobierno en buenas condiciones financieras el año 2021.

Quiero decir que para Juan Manuel Carreras no está dada la condición para repicar y andar en la procesión. Su antecesor, un sujeto nefasto, le dejó poco en caja pero más en deudas y a eso se ha dedicado el mandatario. San Luis no tiene presupuesto para mayor cosa. Su crecimiento ha sido gracias a las bondades geográficas que tienen el estado y específicamente la capital. Miente quien se quiera hacer pasar como el gran promotor de las inversiones extranjeras en San Luis. Es decir, crecemos porque no nos queda de otra, pero el estado no posee recursos para ir adelante.

A Carreras le ha tocado uno de los periodos más difíciles en la historia gubernamental. Creo que sus cuentas no son malas y si a su administración no le toca vivir la etapa de vacas gordas será porque el gobierno federal concentra todo recurso para darle usos especulativos que no sabemos realmente cuáles son los fines, porque siempre tiene otros datos.

SIGUIENDO CON EL TEMA

Las encuestas actuales no consideran todavía la personalidad de los presuntos aspirantes a suceder al gobernador Juan Manuel Carreras López porque juzgan anticipado mencionar tantos nombres tan discutibles y con tanta anticipación. No obstante, la discreción baña los afanes de cada uno de los hasta ahora mencionados en los mentideros políticos del estado, pensando que, mientras unos madrugan, hay otros que no duermen.

No quiero balconear a ninguno pero la verdad es que en el fuero interno de los partidos, los miembros más destacados comienzan a dar pasos que a la postre les rendirán resultados. Los mejor ubicados en el cuadro de aspirantes saben que sus estrategias servirán si quienes las ejecutan se apegan a los objetivos, metas, etcétera. El más exitoso y seguro debe de contar con dos elementos claves, el visto bueno de sus dirigentes y la aprobación de sus compañeros militantes. En ambos casos, las encuestas no sirven. En todo caso, ventilar imágenes y nombres en este momento no tiene el sentido de adelantar un resultado electoral, sino de medir el grado de conocimiento que puede tener un aspirante ante un electorado despreocupado –por el momento- de cualquier decisión de los partidos. El panorama actual, en este campo, es variopinto y todavía faltan fechas por vivir.

Pero este razonamiento puede no ser válido para quienes ven tramos cortos en un ambiente en que los partidos políticos se han desdibujado luego de las elecciones del 2018. En este momento las figuras políticas pueden servirse de los partidos para hacer un trabajo previo a una campaña electoral. La realidad es que las siglas de los partidos, sin excepciones, no representan absolutamente nada en el campo de las decisiones populares para elegir a alguien.

Me sorprende, por todo esto, que el encuestador local Jaime Narváez difunda en las redes sociales que hay en San Luis “grupos caciquiles” que le quieren impedir la publicación de los resultados de sus consultas. Como para pensarle.

EL COTARRO POLÍTICO

Con cualquier pretexto se hacen cosas para ganar tribunas. El abogado José Mario de la Garza publica una curiosa forma de evaluar la tarea legislativa de los diputados locales: por el número de iniciativas presentadas… Habrá legisladores que presenten una para quitar una coma, o para agregar un párrafo de alguna ley vigente. ¿Qué volumen de la legislación estatal es letra muerta?... Tenemos más de trecientas leyes, reglamentos y disposiciones que, nomás para aprendérselas está cabrón. ¿Y queremos más?... Lamento profundamente el fallecimiento del compañero fotógrafo Eugenio Martínez Dolores, huasteco de origen y alma. Mi condolencia a sus familiares… Mientras tanto el terrible Manolo y yo, guardamos respetuoso silencio… HASTA LA PRÓXIMA

