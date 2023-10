Solarium | Los fuertes latidos del corazón

Una estimación a “ojo de buen cubero” estima en unos 500 millones de pesos el costo de las campañas en San Luis Potosí el año próximo. Aunque en este momento no existen partidas aprobadas en los presupuestos de los organismos electorales para asignarlos a los partidos o a sus alianzas el año próximo, se puede validar una estimación como la aquí señalada.

Si bien las campañas presidenciales tienen un estimado general, el paso por San Luis de cada uno de los aspirantes al cargo de presidente de la república significará un costo que las dos grandes alianzas políticas absorberán solo parcialmente en tanto que sus respectivas estructuras estatales cubrirán quizá la parte más grande del gasto representado por el alojamiento, el desplazamiento de la comitiva y los correspondientes alimentos.

La campaña de los candidatos a diputados federales, diputados locales, presidentes municipales será pagada con los subsidios aportados por el INE y por el CEEPAC, amén de los gastos que se cubran con las llamadas aportaciones particulares en las que pueden aparecer jugosas donaciones que, hasta recientemente, fueron hechas por los más importantes hombres de empresa locales, cuya repartición no fue arbitraria sino de acuerdo con sus predilecciones personales.

Amén de los costos por el desplazamiento de los aspirantes a legisladores federales y locales, destaca el costo de la propaganda que en muy contadas excepciones era compartida con los aspirantes presidenciales adicionando su figura, mensaje y otros elementos.

Mientras el Congreso de la Unión atiende los proyectos de ingresos y egresos de la federación para 2024, en el Congreso del Estado comienzan a revisar sus cuentas en espera que ese 90 por ciento del ingreso anual representado por las aportaciones y participaciones federales, alcance para cubrir lo que en el CEEPAC todavía no se calcula, todo lo cual no desanima a ninguno de los que sienten el latido fuerte de su corazón cuando se imaginan que ya andan en plena campaña. ¿Ora si entiende usted por qué tanta maroma financiera en San Luis? Sea pues.

QUITATE TÚ PA’PONERME YO

¿Quiénes de los actuales diputados federales, locales y presidentes municipales buscarán la reelección?

Digo yo que ni el 10 por ciento porque perderían seguramente. Ahí le va. El número de potosinos que tenga en mente el nombre del diputado federal de su distrito electoral será el máximo de votos que podría alcanzar a su favor el aspirante a reelegirse, a menos qué… el dedo divino señale su figura o subraye su nombre.

Sabemos de antemano que por Morena y sus aliados, las infalibles y precisas encuestas despajarán la incógnita y las listas de aspirantes a diputados federales y senadores saltará a la escena vigorosa y fresca. Pero no habrá muchas reelecciones en suerte.

Es más probable que las haya en los partidos que forman el Frente Amplio por México si captan con aceptación a los arrepentidos del “oficialismo” que busquen y no encuentren el apoyo para reelegirse donde ahora están.

De los diputados locales pertenecientes a la bancada del PRI solamente Alejandro Leal Tobías está en condiciones de buscar la elección de mayoría pues ahora es legislador de representación proporcional. Por virtud de la división que generó la nominación de Sara Rocha Medina los ahora legisladores de mayoría Yolanda Cepeda y Edmundo Torrescano tal vez queden fuera de nómina.

Bernarda Reyes Hernández, Liliana Guadalupe Flores Almazán, José Ramón Torres García, María Aranzazu Puente Bustindui y Rubén Guajardo Barrera, legisladores de mayoría del PAN es posible que quieran acomodarse en alguna de las diputaciones federales o de perdida en alguna de las presidencias municipales de donde proceden. Juan Francisco Aguilar Hernández podría ser legislador de mayoría pues ahora lo es de representación proporcional.

Del partido Verde Ecologista no hay mucho qué decir pues la nómina de aspirantes depende al cien por ciento de la voluntad de ya saben quién. Son cinco de mayoría y dos de representación proporcional, pero les hace falta la bendición mayor para que puedan soñar despiertos.

COMPROMISO DE CUATRO PUNTOS

El Ayuntamiento de la capital y el Interapas comenzaron a entregar directamente en todos los domicilios que están conectados a la red de agua potable un volante que contiene un compromiso -incluye la firma del usuario- para, por la parte oficial, entregar el agua en pipas ya que la procedente de las presas El Realito y San José no se surte actualmente, pero la firma del usuario vale para respaldar cuatro puntos, a saber: Bañarse en 3 minutos, cepillarse los dientes con un vaso “con agua”, reparar fugas en “tu inodoro”, reúsa el agua de la lavadora.

En el fondo asoma un intento de la autoridad municipal y del organismo operador por repartir responsabilidades por el desabasto de agua que padece San Luis desde hace varios meses. Es decir, si no tiene agua en casa es porque no la cuidó el usuario del servicio porque se baño en más de 3 minutos, que en el lenguaje profano se llama “baño vaquero”.

Que no se cepilló los dientes usando un vaso de agua -que es lo correcto porque “con agua” puede ser desde una gota- y su culpa será si los demás miembros de su familia no hacen lo propio. Nadie tiene forma de saber si el agua de las pipas “limpia o ensucia” los dientes. En fin.

Si usted en su domicilio no revisa las instalaciones en las que usa agua, también será su culpa, aunque todos los días resulte que su red interna está generalmente seca.

Y, finalmente, el agua sobrante de la lavadora debe reusarse en los inodoros, en el aseo del piso y en cualquier otra cosa que su ingenio le sugiera. Si no tiene agua para la lavadora tampoco podrá trapear ni llenar el depósito del inodoro. ¡Fácil!, ¿no?

EL COTARRO POLÍTICO

Emotivo el solemne acto de despedida que ofreció el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona al abogado, político y exgobernador Teófilo Torres Corzo. El patio central de Palacio de Gobierno lució pletórico de personas que despidieron a quien fue un hombre generoso y bien nacido… Descanse en paz… Si bien el llamado Metrored alivia la demanda de transporte que a diario presentan miles de potosinos que se dirigen a la zona industrial, es evidente que la idea de crear un servicio de trenes entre Morales y la Zona Industrial no debe desecharse para que se atienda otra gran parte de la demanda… ¿Puede cualquier dueño de vehículos particulares diseñar sus propias placas de circulación?, pregúntenle a quien porta en su auto la placa UYE-508C… Puede que sí… El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción que preside Laura Moreno Martínez, presentó su informe anual de actividades. Resaltó la difusión del Sistema Estatal Anticorrupción, la elaboración de talleres y la puesta en marcha el sistema de información de servidores públicos y particulares sancionados de la Plataforma Digital Estatal. “Se trabajó en difundir en el Estado y municipios, las atribuciones e integración del Sistema Estatal Anticorrupción, así como el deber de implementar las políticas públicas que emita el Comité coordinador por lo entes públicos, y la función que desempeña la Secretaría Ejecutiva en el seguimiento a la implementación de éstas” ¿entendido?… Me voy porque el terrible Manolo me está esperando…

HASTA LA PRÓXIMA

