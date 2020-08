SLP es mano

La eficiencia del presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, Juan Manuel Carreras López, va a reflejarse en beneficios para la entidad en este semestre como Gobernador del Estado.

Igual a como se resolvieron controversias con el Gobierno de la República, primero, por el semáforo epidemiológico nacional Covid 19, que ya dejó de tomar decisiones, hasta fantasiosas, al pretender que las actividades empresariales, económicas y productivas de las entidades federativas, se paralizarse con un telefonazo, de un día para otro, a consecuencia del crecimiento de la pandemia del Covid-19.

Además, negociaciones moderadas hicieron posible que la representación de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich y de 29 mandatarios, impusiera pluralidad y respeto al momento de entrar en la discusión del paquete económico que la Federación presentará en unas semanas al Congreso de la Unión para su análisis y aprobación y que contiene los recursos a ejercer en el 2021. Obtuvo el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, (público), para sentar las bases de lo que serán las pláticas para entrar a un nuevo federalismo en el país, es decir, cambiar el sistema de coordinación fiscal para que estados y municipios se recapitalicen con mayores porcentajes presupuestales a partir del año próximo.

Convocó a las gobernadoras y los gobernadores para que en estrecha relación con el gabinete económico del Gobierno Federal se tracen las rutas más eficaces para traer a México inversiones extranjeras dentro del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, en un intento por eludir la pobreza que se cierne en extensas regiones del territorio nacional, como resultado de más de cuatro meses de padecer la pandemia del virus asiático.

En este proyecto participa el sector empresarial, para que los beneficios del T-MEC lleguen a todo el país, no solamente a las entidades altamente industrializadas y con la intervención de las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores se impulsará un valor agregado para las micro, pequeñas y medianas empresas, que emanará del acuerdo multilateral, en vigor desde hace un mes y que les representará capital extraordinario.

La competitividad del T-MEC advierte la necesidad de adaptar al sector educativo con la planta industrial, tal y como ya se hizo aquí, este modelo se replicará nacionalmente a través de la Conago, con la intervención de la Secretaría de Educación Pública (SEP), universidades y otras instituciones de educación superior, con modificaciones y adecuaciones a los planes de estudios, al tiempo que se va a impulsar que en la iniciativa privada, los empresarios tengan acceso a internet para eficientizar los negocios. Como podemos apreciar, San Luis Potosí cabe perfectamente en todas las negociaciones que el presidente de la Conago, Juan Manuel Carreras López, concretó apenas en escasas dos semanas al frente de este organismo y si bien es cierto que ya es muy viejo lanzarle tarascadas al tigre para vender, no se puede negar que hay capacidad de gestión, independientemente de que el trabajo que se hace para resolver los asuntos del estado que quedaron pendientes por la llegada del Covid 19, van por buen camino, solamente que éstos los anunciará el presidente López Obrador en sus próximas visitas, una de ellas en este mes.

Ciertamente, hay un grave problema por los avances que tiene la contingencia sanitaria en el estado, los contagios cada vez son mayores, pero también es verídico que la población en general, todos los sectores, están preocupados por su economía, la pobreza ya está en el zaguán por el desfondamiento económico que provocó el coronavirus. Cierran todo, micronegocios, cadenas cinematográficas, locales comerciales en los mercados, micro empresas y lo peor de todo es que hay una caída en la captación de inversiones, no solamente en San Luis Potosí, en el país.

No vayamos tan lejos, apenas en abril, en el vecino Zacatecas, la empresa china Gezhouba Group Corporation, canceló la inversión para construir un parque industrial que valía 60 millones de dólares, que iba a generar en el municipio de Guadalupe miles de empleos, unos dos mil, en una de las zonas más pobres del territorio nacional.

Todo a consecuencia de los efectos de la emergencia sanitaria en México, es un problema de dimensiones mundiales para el que no se quiere entender que no hay medicamentos ni vacuna para erradicarlo, sin embargo, las gestiones de la Conago van en ese sentido, de restituir lo que se perdió en el menor tiempo posible, en el 2021, quizá la presidencia de Carreras López no alcance para ver los resultados, porque es de meses, pero sí se regodeara con ver los alcances del proyecto que hoy está en ciernes y en el que, por supuesto, San Luis Potosí es mano.

CONTRASEÑA

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí demostró capacidad de organización frente a la contingencia sanitaria, al sacar adelante el proceso de evaluación de los miles de aspirantes a las diversas escuelas y facultades, sin contratiempos ... fueron 15,285 alumnos los que presentaron examen, se aceptarán 8,158, se utilizaron 1,623 salones, 60 sedes y 1,036 aplicadores, con un promedio de 9.41 alumnos por salón...

