Silencio, lealtad y honor

Cuando se le preguntó a Robert Von Kruger ¿Cuántos alemanes eran realmente nazis? Su respuesta fue: muy pocos, pero, muchos disfrutaban del orgullo alemán y otros estaban demasiado ocupados para percibir la realidad nazi, creo que en México hay factores que nos deben ocupar y preocupar ante tantos hechos que suceden de deslealtad y deshonor, las lecciones de la historia universal son simples y contundentes; es el silencio de los más, lo que cambia la historia, y el fanatismo amenaza y destruye; eso, estamos viviendo aquí y ahora.

Crecí y viví como muchos de nosotros en una familia donde primero era el ser que el tener, donde el honor al apellido de la familia era básico, por lo que nos formaron como a la mayoría silenciosa, con principios y valores, nos enseñaron a saludar y respetar a los mayores, a no mentir y mucho menos calumniar, si no había algo bueno que decir de otros, era mejor, en este caso, ¡SI¡, guardar silencio, porque como dijo el Presidente, la calumnia cuando no mancha, tizna, en esa época, que afortunadamente aun vivieron nuestros hijos, más no a nuestros nietos, ¨el único miedo que teníamos eran a los cuentos inventados del Cuco y la Llorona, íbamos a la casa del vecino como a nuestra casa y en general conocíamos a casi todos los vecinos, hasta aquellos que por motivos personales eran mas recatados en abrir la puerta. Sí, ese era mi México y no el actual, donde con ligera alegría se difama y calumnia, donde las mujeres y niños están borrados de la justicia y se les mata y violenta con saña mayor que la ejercida por el Marqués de Sade. Claro que se necesita valor para hacer cambios en la vida, para renovarnos y hacer de este México un mejor mundo para nuestros hijos y no vivir las atrocidades, que desde hace años, viven cubanos y venezolanos, o lo vivido por nuestros activistas mexicanos como Aranza Ramos quien por buscar a su esposo desaparecido en el año 2020 fue asesinada brutalmente por un grupo armado de Sonora, ¿su pecado? Amar a su esposo y buscarlo, aunque para el ejecutivo, se está haciendo lo correcto y aquellos periódicos que no van de acuerdo con él, son boletines del conservadurismo dedicados a atacarle - se salvaron de ser clasificados como pasquines - Si bien se entiende el servilismo de algunos, no se entiende que este país se haya vuelto el país de Kafka, o para explicarlo con simpleza, cuando éramos niños jugábamos a botellita de jerez, todo lo que se diga se hará al revés, ¿Qué creen? Asi estamos y todo se hace al revés, el flamante Secretario de Hacienda saltando las reglas, se presentó a chambear sin ser ratificado por la Cámara de Diputados, poniéndolo - acorde al ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramon Cossío Diaz - en calidad de Secretario de Hacienda con no autoridad competente, fácil será anular sus decisiones, buenas noticias para los compañeros contadores, auditores y abogados dedicados a la Rama Fiscal.

Como la mata sigue dando, ahora, con escándalos y difamaciones hacia personas probas, el ejecutivo nos distrae para que no se note la corrupción en casa propia o la nueva Agencia Nacional de Aduanas emitida por Decreto el día de la Liberté et Fraternité, 14 de Julio, Toma de la Bastilla, como queriendo enfatizar la no Egalité, al establecer la militarización de esta agencia, con todo lo que conlleva, ya que tiene el carácter y la autoridad fiscal y aduanera y facultades para emitir resoluciones en el ámbito de su competencia, lo que podrá interpretarse como recaudación y determinación de contribuciones, inspección y verificación legal de mercancías y padrón de importadores, sin que importen las consecuencias futuras para éstos, será porque encontró un nuevo fondeador de dinero ya que no entrará al SAT y será un hoyo negro sin fondo. Como en la vida, lo importante es el perdón que no el arrepentimiento, yo no me arrepiento de pertenecer a una familia de principios y valores, de haber estudiado y seguir estudiando, de amar a mi país, de trabajar 14 horas y en ocasiones más, de ser leal y honesta a mí misma, a mi familia, amigos y entorno porque segura estoy que el tiempo y la Historia nos enseñan que la libertad se impone, tarde que temprano sobre el autoritarismo, recemos porque los cubanos se liberen y nosotros tengamos un mejor México mientras espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias