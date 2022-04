Siguen las ETC y otras cosas

A cambio de más frijoles se buscó a maestros mejores

Y SOLAMENTE DESTINADO A zonas marginadas con escuelas en igualdad de condiciones, el programa nacional educativo denominado Escuelas De Tiempo Completo en las que por cierto no se fijo limitante de horarios, fue aplicado en San Luis sólo en una casi décima parte de su verdadera necesidad.

Para fijar el destino de las escuelas para el TC se tomó en cuenta: 1.- La distancia real de centros de población normal; 2.- El grado de marginalidad extrema en que se encontraba la comunidad (se tomó como base la fijación de localidades señaladas desde hacía años por el gran programa PARE); 3.- La existencia del alumnado en cantidad no menor a 10 alumnos; 4.- La disponibilidad de maestros con aceptación de permanencia total en la comunidad; 5.- La integración de comisiones de padres de familia dispuestos a trabajar en el programa; seis. Localización, adaptación o construcción exprofeso de un local especial para servicio de cocina-comedor para la alimentación de alumnos y maestros; 7.- Registro especial de proveedores de insumos a básicos seleccionados con requisitos de alimentación adecuada.

APARENTEMENTE EN SU tiempo y espacio de establecimiento del programa ETC en San Luis, no hubo mayor problema y con bombo y platillo, más de lo primero que de lo segundo, arrancó el acto de “creación, establecimiento y funcionalidad” de lo que se consideraba un gran avance pedagógico Nacional emanado de los “estudios de mejoría en la enseñanza”. En pocas palabras esto se presumía mejoraría el aprendizaje del alumnado marginado. Se fijo entonces: uno.- Reestructurar las materias de enseñanza dejando para el horario normal (8-9 a 1 P.M.) las asignaturas “más importantes”o de acuerdo a los maestros. dos.- Dejar para el tiempo complementario artísticas, problemas específicos de aprendizaje, educación física, etc. (fue distinta la distribución del tiempo complementario según la región); tres.- Tomar los alimentos inmediatamente de la salida de clases normales; cuatro.- Fijación de programas de convivencia con padres de familia; cinco.- Actividades de aplicación docente-alumnos; seis.- Aplicar los procedimientos diarios de alimentación próxima; siete.- Balance de lo hecho.

EL PROBLEMA REAL del Programa de Escuelas de Tiempo Completo se presentó cuando por la lejanía comunal los proveedores de insumos “sanos, ricos en proteínas”, seleccionados no se encontraban a la mano y cuando el manejo del dinero proporcionado por la Federación vía la URSE comenzó a diluirse ya no saber dónde, cuándo, como, para que, porque gastar lo necesario yéndose superfluamente grandes cantidades no registradas o registradas equivocadamente. Aquí estuvo centrado el problema: registro de proveedores fantasmas, compra de alimentos y utensilios domésticos fuera de lo normal; con esto y otros etcéteras mayúsculas y minúsculas el PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO se fue al fracaso (y esto lo vaticinamos en su tiempo) sobre todo en las falsedades de gratificación a los maestros que se quedaban a cubrir los turnos extras. En fin aquí cabría averiguar si la SEGE analizó el PETC.

DE OTRAS COSAS.- “Tragedia educativa en México”: BM-ALC-OMS -UNICEF-ONU-UNESCO.- manifestación relámpago en la SEGE dio Resultado, ya van a pagar.- Dinero de prospera se está diluyendo.- Los cambios de jefes en los departamentos causan problemas mientras se acomodan.- ¡Órale! administración de Sege pide a la plantilla laboral el registro de compatibilidad fijado por Hacienda, esto, por si alguien está trabajando de más.- HAY Y HABRÁ PROBLEMA con la dotación de libros de texto; no se quiere autorizar el pago para sus actividades. Ojo.

