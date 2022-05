“Así también ustedes, cuando hayan hecho lo que se les había mandado, digan: ‘Somos siervos inútiles; sólo hicimos lo que teníamos que hacer’” (Lucas 17, 10).

Lo confieso de todo corazón y con humildad de penitente: durante mucho tiempo creí que estas palabras de Jesús eran injustas. ¿Cómo tenernos a nosotros mismos por inútiles cuando hemos dado la vida entera por servirlo? Después de haber trabajado hasta irnos a la cama con la lengua de fuera; tras haber celebrado innumerables misas a lo largo de un día; tras haber escuchado con paciencia decenas de confesiones en el lapso breve de unas cuantas horas, ¿aun debemos tenernos por inútiles siervos? Y luego están los hospitales, las entrevistas personales, las reuniones que parecen no tener fin…Ya lo he dicho: esto me parecía terrible a la vez que injusto: algo así como una falta de respeto hacia los apóstoles y servidores. Vamos, dile a alguien que es un inútil y ya verás lo que se pone a responderte.

¿Cuántos había a mi alrededor dispuestos a entregarle la vida a Jesús desde sus etapas más tempranas? ¿Cuántos se lo tomaban en serio como lo había hecho yo? ¡No, no y no! Algún mérito debía de tener esa entrega; no me resignaba a ser un “siervo inútil” más. Pues si somos inútiles, ¿para qué nos llama entonces el Señor? Si no servimos de nada, ¿para qué seguir? Una de las necesidades –acaso la más imperiosa- que experimentamos los humanos es precisamente la de sentirnos necesarios –y valga la redundancia-. Pero si no lo somos, hay que confesarlo: estamos de más.

Cada vez que leía este versículo de Lucas, pues, yo trataba de no hacerle mucho caso. Era una mala actitud. Hoy creo, más bien, que algo había de malo en mi interpretación, puesto que me ponía de tan mal humor. El evangelio es buena noticia y no puede provocar este tipo de desasosiegos. He aquí una norma a seguir en el momento de leer las Escrituras: si nos contrista hasta tal punto que ya no queremos acercarnos más a nuestro Dios, entonces nuestra interpretación es incorrecta. Y, por el contrario: si al leerlas éstas producen en nosotros entusiasmo, alegría y una mayor confianza en Él, entonces sí que las estamos leyendo según la intención del Espíritu Santo, que fue quien las inspiró.

Volvamos, pues, a nuestro versículo y abordémoslo de nuevo: “Así también ustedes, cuando hayan hecho lo que se les había mandado, digan: ‘Somos siervos inútiles; sólo hicimos lo que teníamos que hacer’”. ¿Qué quiso decir con ello Jesús en realidad? Me imagino que algo como lo siguiente: “La obra de Dios no depende, en último término, del esfuerzo de los hombres. Éstos son llamados a hacer lo que pueden, y a hacerlo lo mejor que puedan, pero siempre con la convicción de que es Dios quien actúa y sostiene. Ustedes son los obreros, pero la obra es de Él”. Lo cual, si se mira bien, es profundamente liberador, pues entonces ya no tengo yo que cargar con el peso del mundo, ni me siento responsable por lo que no ha dependido de mí: yo soy únicamente un colaborador de Dios que hace lo que tiene que hacer y deja el resto en sus manos.

En un libro de Daniel Rops (1901-1965) sobre el Concilio Vaticano II me encuentro con la siguiente observación, que me parece interesante: “Por contraste, ningún Concilio ha podido ser considerado jamás como la obra de un solo hombre. Y da la coincidencia, además, de que si la Iglesia en el momento de reunir alguno estaba bajo la influencia de una gran personalidad, ésta se encontraba, voluntaria o providencialmente, ausente de la asamblea: San Agustín había fallecido ya cuando llegó a su puerta el escrito del emperador por el que le enviaba al Concilio de Éfeso en el año 430; Santo Tomás de Aquino murió durante el viaje cuando se dirigía al Concilio de Lyon en 1274; y San Bernardo, aquel árbitro de la Europa de su tiempo, no asistió al Concilio de Letrán que en 1131 puso fin al cisma de Anacleto, aquel cisma que con tanto empeño había tratado de suprimir el gran monje blanco” (Vatican II. Le Concile de Jean XXIII).

¡El Concilio de Éfeso sin San Agustín! ¡El de Lyon sin Santo Tomás! ¿Por qué Dios no permitió que estos dos gigantes…? Pero no, no estuvieron. Porque, aunque grandes y santos, no son ellos quienes sostienen la Iglesia.

A veces le gusta a Dios prescindir de los grandes hombres para dar a entender que aun éstos son sólo siervos suyos, es decir, sólo amigos, ayudantes y colaboradores, pero nada más. Me preguntaba alguien una vez:

-¿Y qué de malo había en que la Virgen nuestra señora tuviese a su hijo como tienen todas las mujeres a los suyos? ¿Por qué romper las reglas de la naturaleza?

Esta persona no había comprendido aún que Jesús no es el “producto”, por decirlo así, del amor de un hombre y de una mujer, sino la manifestación del amor de Dios por la humanidad. Tal es el motivo por el que decidió que su Hijo tendría que nacer de una mujer que no “conociese” varón.

Sí, somos siervos que sólo hacemos lo que tenemos que hacer, dejando el resto en las manos de Dios para que, a la caída de la tarde, por su misericordia, se digne darnos el denario prometido.

“Hagamos tres cosas y tendremos paz –escribe San Francisco de Sales (1567-1622) a una de sus hijas espirituales-: tengamos intención de querer en todas las cosas únicamente el honor de Dios y su gloria: hagamos lo poco que podamos con este fin, y dejemos a Dios el cuidado de todo el resto. El que tiene a Dios por objeto de sus intenciones y que hace lo que está en su mano, ¿para qué se atormenta? ¿Por qué se inquieta o qué teme? No, no, Dios no es un Dios terrible para los que ama; se contenta con poco porque sabe que no tenemos mucho. Recordemos que en la Escritura es llamado ‘Príncipe de la Paz’ y que, por tanto, donde Él es maestro absoluto mantiene todo en su paz”.