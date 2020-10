Sí, sí o no

Hay un momento en que después de muchos años de trabajo duro y emprender un largo viaje de vida, me toca reflexionar, me doy cuenta que de la vida no quiero mucho, simplemente saber que intenté todo lo que quise, tal vez no tuve todo lo que pude pero amé todo lo que hice y solo perdí lo que nunca fue mío, por eso me asusta esta crisis y aunque se que las crisis siempre tienen, una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza de vida, en este momento verdaderamente la incongruencia entre el decir y hacer me tiene en ascuas, porque entre el mensaje que dicen que su Santidad el Papa envio a nuestro presidente de ¨siga adelante¨ y el que la no primera dama aparezca en el ¡Hola¡ de España, revista de elite, afirma que en ellos, quedó fuera el voto de austeridad republicana, eso sí, le gano César Yáñez en el 2018 ya que acaparó la portada y la señora Beatriz no; después de esto, ya nada me extraña y sé, que si quieres trascender con bien, debes ser el ejemplo que quieres ver y ser la vida que quieres vivir, por eso, reconozco que la vida en este país hace años, solía ser simple y se nos fue complicando, más ahora que nunca, como el ejemplo de las ranas en el agua que se calienta y no lo perciben hasta que están totalmente cocinadas, asi estamos los mexicanos, quejándonos sin actuar hasta que ya no haya posibilidad de mejora. Durante dos años hemos pasado del Júbilo a la angustia, de la certeza del exceso, al exceso de incongruencia, de mentiras a medias a consecuencias catastróficas, por eso la cancelación, por primera vez en años de tradición, de los festejos de la Virgen de Guadalupe, nos indica que el COVID se encuentra presente y viene un rebrote, aunque con aquello que el presidente dice una cosa y el Subsecretario de Salud, López Gatell otra, tendremos que, según el subsecretario, aprender a interpretar que hay distintas apreciaciones sistemáticas de todos los fenómenos en México, tal vez por eso a partir de esta semana México está de luto ante tantos atropellos y avalanchas de legisladores de Morena, quienes de un plumazo borraron los fideicomisos apropiándose de 68 mil millones de pesos destinado a atender necesidades de los mexicanos en desgracia, los diputados aprobaron la llamada ¡Ley Big Brother¡ que permite al SAT invadir tu domicilio violando tu intimidad y creando terrorismo fiscal, mientras el Covid reporta oficialmente las defunciones de mexicanos en un número de 86 mil 893 personas y recalco personas, porque no son solo estadísticas, son familias, son mexicanos que producían y vivían con esperanza, con esperanza que la pandemia se manejase correctamente. Por eso, estés donde estés lo importante es que estés, que te cuides y no bajes la guardia porque el rebrote está aquí, en Europa y en el mundo entero y.… solo se vive una vez. Lo bueno es que en el vecino país del norte y tras el último debate presidencial entre Trump y Biden, se disiente construyendo y no como dijo nuestro presidente a los diputados que disintieron con los fideicomisos que ¡muestran el cobre¡, eso sí, ya falta menos para definir el próximo presidente de los Estados Unidos del Norte, cuya elección de alguna manera, más directa que indirecta afectará nuestras relaciones y a nuestros paisanos en ese país. Asi que entre tanto acontecimiento donde urge un cambio positivo para los mexicanos, cerramos felicitando a los médicos, héroes cansados de luchar sin respuesta, tanto de autoridades como de ciudadanos, infección endémica declarada como tal por la OMS lo que significa que llegó para quedarse como la gripa o la varicela y será parte de nuestro día a día, por lo que tristemente el que no se adapte, morirá, el remedio es mejorar la calidad de vida, cuidar nuestro cuerpo, adquirir el hábito, casi compulsivo de la limpieza, fortalecer mente y espíritu. Los ojos no mienten, México está triste y sin tener que ir al Vaticano recemos un rosario por el luto nacional sobre los hechos acontecidos, recemos otro para que en el 2020 se vote para tener contrapeso en las cámaras y se revierta tanta atrocidad que daña a los mexicanos de todos niveles, deseando, que no tengamos que madurar fallando tanto ni con tantas encuestas, solidarizándonos en torno a México, yo espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx