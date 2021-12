Retos 2022 en la capital potosina

Más allá del conocimiento científico que por supuesto fundamenta toda decisión y acción, tenemos el sentido común para reconocer los requerimientos básicos para las y los potosinos de la capital. En la pirámide de las necesidades del ser humano, se ubican en la base aquellas sin las cuales se pone en peligro la vida de las personas.

Por ejemplo, el tema del agua es la primera necesidad no cubierta en la capital potosina. Fisiológicamente el agua se necesita para vivir, sin ella todo es imposible, se puede estar en huelga de hambre pero no de agua, por ello debe ser la prioridad básica del actual gobierno municipal; además, sin el vital líquido no hay salud porque es imposible tener una limpieza eficaz, sobre todo cuando hay pandemia.

Qué bonito sería, como en ciudades europeas, sólo abrir la llave de la cocina y beber; eso no pasa en la ciudad potosina, los estudios confirman la presencia de la sustancia del arsénico, de tal manera que si usted la hierve para evitar enfermedades gastrointestinales, sí lo logra y a su vez, también potencia el arsénico, uno de los causantes del cáncer.

El gobierno municipal debe satisfacer la demanda del agua en todas las zonas, aún en aquellas aparentemente no urbanizadas, encontrar la forma de ubicar contenedores.

Ya basta de sólo justificarse que es por el mantenimiento de los ductos de la presa, no contar con el mantenimiento adecuado de los pozos, no mas de estos argumentos.

Evitar problemas futuros también es el gran desafío, la urbanización en los cerros es inadecuada, de continuar de esta manera, llegará un día de fuertes lluvias en el cual se inundará toda la zona centro, se perderán muchas riquezas culturales y patrimonio familiar. Detener la construcción en estos espacios es lo mejor y buscar territorios planos.

Por supuesto, experimentamos la necesidad de tener seguridad en la capital, que un hombre, una mujer, un joven, una chica, se sientan seguros al salir a toda zona de la ciudad y no privilegiar dicha condición de vida a colonias específicas. Potosinas y potosinos somos todas y todos, no sólo un sector de la población.

Luego está la vialidad, la movilidad tanto en transporte público como en el privado. Sorprenden decisiones tan fuera del sentido común en avenidas y calles; la movilidad es la forma de visibilizar la efectividad en la logística de un gobierno, de una persona. Lamentablemente la vialidad en San Luis Potosí sigue muy deficiente.

Por supuesto, me argumentarán la necesidad de recursos económicos para dar solución a tantos problemas; pero hay decisiones las cuales no necesitan recursos o estos son mínimos, lo requerido es mirar con una logística práctica, recorrer la ciudad y entonces tomar las acciones para hacerla más funcional.

En varias ocasiones le he mencionado la pésima decisión en la lateral y carril central del conocido “Puente Pemex”, situación parecida a la ubicada frente a la “Plaza Citadella”, desafortunadamente no se aplican los mismos criterios de funcionalidad y de seguridad, el gobierno municipal no presenta la solución correcta en esta zona y expone a las y los ciudadanos.

Los temas y las necesidades son muchos para las y los potosinos, está el trabajo, el turismo, etc, ¿es complicado? Claro, pero todos los aspirantes a ocupar la Presidencia Municipal lo sabían.

Recientemente muchas personas quienes ocupan un cargo de decisiones justifican sus acciones incorrectas en la pandemia, ¡ya no más en el 2022!, necesitamos ver acciones que impacten de manera positiva la vida de todas las y los potosinos.

