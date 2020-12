Reflexión de fin de año

Eclesiastés 7:14

La Biblia nos llama a reflexionar en Eclesiastés 7:14 que dice: “En el día del bien goza del bien; y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él.” Aquí nos dice que en el día de la adversidad consideremos; es decir que reflexionemos, meditemos, nos pongamos a pensar de lo que ha pasado, de lo que está sucediendo, y creo de manera muy especial en este 2020, nos debe llevar a recapacitar. Ahora, si hay alguien que en lo acontecido en los últimos meses no lo lleva a considerar, creo que es alguien muy alejado de la realidad; y el vivir de esa manera, definitivamente no ayuda, no es bueno.

Leí una nota donde un sociólogo investigador estadunidense decía que debido a la pandemia, por temor a la pandemia la gente por temor al contagio, ha tomado medidas de distanciamiento social, el no salir de casa, o hacer lo menos posible, el restringir horarios de salida, evitar lugares concurridos, el uso de cubre bocas, y muchas medidas más restrictivas. Pero el propósito es que después de que esto pase, (no sabemos cuánto tiempo pase), la gente caerá en un desenfreno en todos los sentidos, y que los vicios así como la inmoralidad, violencia inseguridad, etc. Se incrementarán lamentablemente, no es difícil imaginar que la corriente de este mundo vaya en esa dirección; pero la pregunta es, ¿Cuántos cristianos, cuántos creyentes irán en esa misma dirección?, Y creo que si no reflexionamos, eso es lo que sucederá, por ello la importancia de considerar la adversidad, y de manera muy cuidadosa y especial en este 2020 por causa de la pandemia ha sido muy diferente, e insisto, si no lo hemos hecho en este tiempo que ha habido tanta adversidad, ¿Cuándo lo haremos?

Ahora, deseo compartir con ustedes algunas cosas que seguramente nos ayudarán a considerar, lo primero, es la fragilidad de la vida. Hay lista numerosa de gente que este año ya no está con nosotros, la mayoría a causa la Covid-2019, y a causa de otras cuantas enfermedades. Tengo presente que semana tras semana, nos enteramos de un nuevo contagio o del deceso de una persona, y claro, eso le puede suceder a cualquiera. Especialmente en este año 2020, debemos aprovechar, valorar la vida que Dios os da, vivir haciendo su voluntad, lo que a Él le agrada, lo que sabemos que nos va a traer bendición.

Otra cosa que de manera constante he pensado, es valorar a los seres queridos; en mi caso mi esposa, mis hijas, mis yernos, mis padres, hermanos, sobrinos. Vuelvo a meditar, cuanta gente ha perdido en estos tiempos a seres queridos; y claro que como cristianos tenemos la certeza de que el cielo es real y que aun volveremos a vernos, lo cierto es que la separación es dolorosa, y quienes se quedan, son consolados por el Señor, pero llevan a carga de un ser a quien han amado. Esto nos debe llevar a estar en paz con los demás, de hecho la Biblia nos dice que en cuanto dependa de nosotros debemos estar en paz con todos los hombres, (Rom.18:8). Creo que a raíz de lo que ha sucedido este año, me doy cuenta de que la vida es fugaz, efímera, pasajera, como para vivir en pleitos, en enojos, en amargura; por el contrario debemos buscar estar en paz con Dios y con los demás, es algo que traerá mucha bendición a nuestras vidas.

Finalmente vivir con el temor de Dios, tener un amor reverente hacia Él. Leyendo la Biblia creo que la pestilencia vino como castigo de parte de Dios, por causa de rebeldía, de desobediencia, de pecado, y creo que nos vendría bien ponernos a cuentas con Él, pedir perdón y buscar vivir en santidad. Que podamos reflexionar acerca de lo que este 2020 sucedió. Que Dios les bendiga y un feliz año nuevo para todos.

