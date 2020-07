¿Quién lo paró?

Quién paró el mundo? Si todo parecía tan bien y en orden, o ¿tal vez no?, pero ya nos habíamos acostumbrado a vivir asi, por eso ahora si estoy segura de que hay un Padre Nuestro que está en la tierra y en el cielo y se hace su voluntad; no me queda la mínima duda que fue El quien tomó el mando de un mundo que convertimos en caos, por eso de repente el mundo paró ante incrédulos y temerosos; hay quienes siguen jugando al Todopoderoso sin darse cuenta que quien lo es, está presente en toda la humanidad, asi, gobernantes y ciudadanos siguieron cometiendo violaciones a los valores y principios del amor ignorando que aunque ellos digan hagan o deshagan quien manda es El y solo El nos puede librar de todo mal; si muertos caemos en esta pandemia pidamos caer en sus brazos, este es el momento de reflexión para dirigentes y ciudadanos, basta de hablar de corrupción cuando corrupción es crear divisionismo y confusión entre hermanos. Dejemos gritar al corazón, dejemos que el esfuerzo se haga a través de la oración y los corazones griten al par ¡Padre nuestro que estás en los cielos¡ porque sabemos que se hace su voluntad, nos guste o no, que EL tiene en sus manos soluciones y desesperado debe estar de ver tantos absurdos cometidos, vivimos entre abortos, feminicidios, raptos, drogas y corrupción disimulada, por eso, sin fuerzas, caímos lejos de su abrazo y dejamos de tener trabajos y salud y nos perdimos como hermanos y nos descuidamos y seguimos desobedeciendo hasta en lo simple sin usar algo tan básico como es un cubrebocas o mantener la sana distancia, pero como decía mi abuela a Dios rogando y con el mazo dando, asi que a atizar el mazo pidiendo nos libre del mal y de la tentación, esa que a nuestros dirigentes atrae para justificarse culpando al anterior, sin disculpas para su ineptitud piden a sus gobernados salir sin miedo actuando con libertad, ¿libertad? La tenemos y también miedo de toparnos con la realidad del enemigo visible y del invisible, por eso sonrió ante expresiones del personaje público que desconoce que la libertad como valor y principio no se sugiere y menos se impone, se tiene cuando hay paz en el alma y se respira en un entorno libre como resultado del no tener miedo, por eso hoy, voy solo donde el amigo que se cuida y me cuida con su ausencia física evitando el abismo, voy practicando la fe que da confianza y hace sentir que todo está bien.





Hoy dedico un momento de amor y respeto a quienes han caído en estas guerras, la del atacante silencioso conocido como COVID 19 y la del atacante en casa o en la calle y si me voy antes que tú, no vayas a llorar, porque los corazones, como las ilusiones, también se rompen y se rompen por causas inmerecidas y la vida sigue, conmigo y sin mí, contigo y sin ti y ante la ausencia temporal o permanente de quienes amamos lo que nos queda es recordar lo mucho que les amamos y disfrutamos, no te ates a los recuerdos y menos si son destructivos, no te ates a los objetos porque donde quiera que voltees, donde quiera que hayas estado, con quien quiera que hables, te dará su verdad sobre ellos, sin embargo, aunque sea distinta la realidad vivida, ahí está, para recordarnos que gracias a esas vivencias estamos en el lugar y momento actual y nuestro mundo siempre está salpicado de nosotros, de nuestro amor o enojos, por eso, ni me llores ni lloro por tu ausencia, ya que algún día te faltará tanto como a mí, la palabra nueva y el calor del momento para darte aliento, encontremos la esperanza con huellas de amor y no de dolor en ese Padre Nuestro , para que en esa resurrección te incorpores sin rupturas a tu nueva vida de amor y no dolor, ésa sin lágrimas o furia, de compasión, comprensión y paz. Se empático con quienes amas y con quienes no también, el amor transforma y torna la mirada del ayer, del hoy y el mañana en una vida con risas y buenas compañías Espero tus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias