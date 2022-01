Que puedes hacer

Cuando piensas ¿Qué puedo hacer? percibes que algunas cosas solo pueden ser hechas por ti, creadas por ti, cuando decides que alguien te hizo enojar, te das cuenta de que nadie puede hacer algo en tu nombre, ni pueden quitarte nada sin tu autorización, esas cosas que nadie puede hacer por ti son las cosas mas preciadas en tu interior, respeto, amor, honor, ideales, metas, y lo más preciado, nuestra conciencia, esa, a la que no podemos esconder nuestra realidad.

A nadie le gusta ser flor de pared, como decía mi madre cuando íbamos a los bailes, ¨sonrían o van a ser flor de pared¨, o sea, una más de las quedadas pegadas en la silla, por aquello que nadie te sacaba a bailar, la ventaja de los tiempos modernos es que ahora no te sacan, te sales solita e inicias la danza de la fertilidad africana, moviéndote y saltando como chapulín, lo cual es preferible a convertirte en oveja escarbando el pasado que te ata a no tener presente y mucho menos futuro. Yo, por eso, prefiero ser mexicana que fruta vendía, pues está en nuestra nacionalidad ser alegres, aunque no sencillitos como los argentinos, aunque, tal vez uno de los sencillitos, fue el querido Diego Verdaguer, querido por mi generación y recordado por ella, pues la nueva generación poco sabe de las románticas canciones como Volveré y ellos recordarán Despacito, famosa e inenarrable cuento de realidades que en mi generación habría sido clasificada como FCPI, como hacían en nuestras misas dominicales, Fuera de Clasificación Por Inmoral y ahora, hasta los niños las cantan, por eso, prefiero quedarme en una cascarita de cacahuate navegando por el país entre sueños, realidades y deseos, ser como tuna colorada del altiplano o flor de maguey en Yucatán y no vivir en el país de las fantasías donde la realidad rebasa la ficción de violencia e insensatez, deseo aprender el idioma que los mexicanos hacemos todos los días, meter el barrido y fregado en nuestro acontecer para limpiar las esquinas de polvo y suciedad, hablar de corridito como las hilachas que salen del tejido descosido cuando se empieza a caer para que el quihubole y el mano prevalezcan en el lenguaje aunque sean o no reconocidos por la real academia de la lengua; quiero ser como todo mexicano, inquebrantable en mi fe guadalupana y mi bandera y mi patria para llevar amor a quien lo necesite aunque no lo pida, para que tal vez, de chiripada, pueda encontrar mi camino al encontrar el de todos o ninguno, para que mi alma pueda caminar hasta que mi corazón descanse en paz y haya paz en esta tierra. Siempre he sentido nostalgia por no encontrar el camino para hacer más, para encontrar algo sensacional que nos haga despertar del letargo que en ocasiones nos invade, de la falta de educación y entusiasmo por vivir, del no comprender que nadie me da o me quita si yo no lo permito, que la lucha que se debe establecer es trascender las barreras del tiempo a través de vivencias y hechos que la vida depara, tal vez afirmando con dos negaciones afirmativas que en lugar de: Vida, nada me debes, Vida estamos en Paz , digan Vida, mucho me debes, Vida no estamos en paz, porque en el día con día hay que jugárnosla rodando, no por la carretera, hay que jugárnosla por vivir en un mundo que aparentemente está en caos y en realidad lo que busca es estar en calma, sin el motor de la máquina de los absurdos y la crueldad, que nos hace dudar de la existencia del poder universal.

Cuando creemos que podemos desaparecer, la realidad nos transporta al presente y ahí estamos, listos para disolvernos en la nada donde no existe maestro o discípulo, donde comprendemos que el arte de vivir es vivir en el presente, conscientes de nuestras vivencias y del vivir, evitando caminar dormidos o morir en vida sin despertar a la realidad, esa realidad que nos muestra que la mas pequeña acción, cambia nuestro destino, y, que el caminar para llegar depende de caminar despacio, que no despacito, porque ante la desesperación no hay punto medio, solo hay el absoluto de sentirnos acorralados y sin salida sin dar paso a la voluntad que nos hace salir sin permitir que nos arrojemos en el abismo, comprendiendo que ganar es una quimera y perder con voluntad es una suerte que nos lleva al éxito, por eso hoy no te desdigas de lo vivido, improvisa lo contrarío para encontrar lo aseverado y no estar en el bando contrario de la vida pareciendo que pierdes el tiempo, mientras usted me manda sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx yo le deseo maravillosa semana e inicio de mes, agradeciendo su lectura.