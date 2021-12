¿Qué es la muerte?

Muchas personas piensan que la muerte es natural, que es parte de la vida; que debemos aceptarla en nuestra vida y que no hay remedio.

Pero, ¿qué es en realidad la muerte?, ¿qué pasa después de que uno muere? ¿Hay vida después de morir? Las respuestas a todas estas preguntas, las encontramos en la Palabra de Dios.

¿Qué dice la Biblia acera de la muerte? Bueno, pues la Biblia dice primeramente que la muerte es un castigo por nuestros pecados. En Romanos 5:12 dice: "Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuánto todos pecaron”. Todos los seres humanos somos pecadores, todos hemos hecho lo malo delante de Dios, porque nos desviamos de sus mandamientos. Matar, hurtar, maldecir, decir mentiras, adulterar, fornicar y muchas cosas más están en nuestro diario vivir. En Romanos 6:36: "Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro". La muerte es el castigo por nuestro pecado, pero, este versículo termina diciendo que Dios nos da vida eterna por medio de Cristo Jesús.

Ahora, ¿qué más dice la Biblia acerca de la muerte? La muerte es un enemigo. En 1 Corintios 15:26 dice: "Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte". La muerte es un enemigo, porque el diablo tiene el imperio de la muerte. En Hebreos 2:15 dice: " Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también (Jesús) participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo". Satanás es quien tiene control, (por así decirlo) de la muerte, pues el busca condenar el alma de todos los hombres.

Otra cosa más que se nos enseña lo que es la muerte, es la condenación de nuestra alma. En Apocalipsis 21:8 dice: "Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda”. La muerte segunda es la separación eterna de nuestra alma con Dios, y se menciona como “La segunda muerte”.

Pero hay algo bueno en todo esto, “Jesús venció la muerte”. En 1 Corintios 15:55 al 57 "¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo". Jesús vino a este mundo a dar su vida por todos los pecadores, murió en una cruz, pero no se quedó en la cruz, ni en el sepulcro. Cristo resucitó de entre los muertos, venció la muerte y ahora nos da vida eterna a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y le recibe como su suficiente salvador. En el evangelio de Juan 11:25 y 26 " Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y creé en mí, no morirá eternamente..." El deseo de Dios es que encuentren la vida por medio de Jesucristo quien es el único que nos puede librar de la muerte. ¡Amén!

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.

Calle Nube #560, colonia Garita de Jalisco.

Teléfono: 444-841-5387

Horarios. Domingo: 10:00 A.M. 12:00 P.M. y 6:00 P.M. Miércoles 7:00 P.M.