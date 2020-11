Cuenta conmigo para ver el mundo como tu no lo imaginas, si quieres ser feliz y no te animas, se consciente de la gente y si resulta que no resulta mi sistema de ver las cosas, cuenta conmigo, porque tal vez me podría acomodar sin molestarte para analizar, ¡qué año hemos vivido¡

Cuando el tiempo haya pasado y las cosas mejoren suavemente, para los pobres más pobres de nuestro país y para los que se están volviendo más pobres, al no encontrar trabajo, ni medio de vida, podremos decir que este difícil año aprendimos que para el actual presidente: ¨Primero Los Pobres¨, ni duda hay, los pobres son lo primero, los primeros en perder la salud, los primeros en verse afectados por las inundaciones en Tabasco a pesar que confiaron en su paisano creyendo que eran su responsabilidad, personaje que decidió asomarse desde su elegante helicóptero sin bajarse, a palpar y ver la tragedia de su tierra natal, porque, ¿Qué tal si se baja y se enferma o le da coronavirus?, ¿que no tiene cuidados especiales como mexicano de primer nivel?, ¿Por qué no usa cubrebocas? O, ¿desconoce que la vacuna ya viene a finales de diciembre o los primeros meses del 2021? la pregunta es si los pobres más pobres podrán tener acceso a ella, o ¿acaso los mexicanos la tendremos?, al escuchar al Secretario de Hacienda decir que nos llevará trece meses vacunar a la población, pocas esperanzas quedan que esto pase pronto, como las situaciones de apremio no paran y trascienden fronteras, mientras Trump, antes de irse, aprieta tuercas a los paisanos que quieren convertirse en ciudadanos estadounidenses endureciendo las pruebas y trámites, manifestando su animadversión hacia nuestra gente.

La Secretaria de Relaciones Exteriores decidió que a partir de Agosto del 2021 quitará su posición como empleados locales a la mayoría de compatriotas que trabajan en Consulados mexicanos en Estados Unidos, poniéndolos en situación de inmigrantes a pesar de tener más de 20 años de trabajo, gente que llegó y se quedó avecindada en ese país como empleados del Gobierno de México y ahora tendrán que resolver su situación personal, por esto, vale la pena reflexionar sobre la parafernalia surrealista que vivimos aunado a la indiferencia, por no usar otra palabra más fuerte, de nuestras autoridades, lo único que queda es rezar a Dios pidiendo que con la llegada del Presidente electo Biden, se alivie un mucho las presiones para nuestros conciudadanos que viven allá y si añadimos el regreso del General Cienfuegos, poco entendemos, aunado al discurso del General Sandoval diciendo que el ejecito se debe al pueblo y la carrera militar no admite desviaciones.

Habiendo tantas cosas para gozar y siendo nuestro paso por este planeta tan efímero, sufrir pareciera una pérdida de tiempo, por lo que mas vale que empecemos a aprender a vivir en este mundo caótico sabiendo que todo pasa y todo acaba librándonos del peso de la culpa y la responsabilidad, mientras nos encontramos aquí vivamos conscientemente buscando ser felices, pues este 2020 ha sido un año para dar gracias por lo que tenemos y no para pedir lo que no tenemos, cuando la tormenta pasa se amansan los caminos y cuando el covid parta, volveremos a abrazarnos y a abrazar al primer desconocido agradeciendo haber conservado unos amigos, recordando a los que perdimos. Terminará el año sabiendo que algo está mal en las emociones y decisiones de esta transformación de cuarta, donde la empatía y compasión ante el dolor de otros parece no existir y el deseo de protección desapareció.

¿Dónde quedo el ejemplo de nuestros cacareados héroes que buscaron recuperar los equilibrios democráticos y cuidado para los pobres mas pobres?, cómo es posible que en la mayoría de los países se busque aplicar la vacuna para el COVID, entre más pronto mejor y en nuestro país se ocupen más de asegurar permanencia buscando votos, tal vez por eso en este momento no podemos referirnos a nadie con la palabra DON pues pareciera que nadie proviene De Origen Noble y a Chuchita la bolsearon con la desaparición de fideicomisos y más, y nuestros diputados y senadores van hechos la mocha al aprobar todo lo que les mandan, incluyendo a Marijuana, aunque algunos ciudadanos estamos con un ojo al gato y otro al garabato, no entendemos mucho la acción cotidiana donde es fácil sentir confusión en todos aspectos.

A pesar de un sinfín de decepciones sigo creyendo que en mi país se podrá volver a ser feliz sin tener que pedir permiso, creyendo que todo lo que se da al universo y se haga por los demás, regresará a quien lo da de manera sorpresiva e inesperada, reconociendo que el mejor negocio es aquel en que todos ganan, ya que los objetos son para usarse y las personas para cuidarse y amarlas, quienes no viven asi, sin importar su posición o vocación, quedarán en una vibración poco alta y quien causa daño eso recibirá, mientras usted analiza en que vibración vive, yo espero sus mensajes y comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx dándole las gracias.