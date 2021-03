Mario Benedetti dijo: Que llegue quien tenga que llegar, que se vaya quien se tenga que ir, que duela lo que tenga que doler, que pase lo que tenga que pasar, en este nuestro país esperemos que pronto llegue el final de este caos y se quede quien en verdad lo ame, porque de dolor ya hemos tenido suficiente, entre pandemia, falta de guarderías, niños sin medicamentos y para que seguir si sigo creyendo que lo que tiene que pasar pasará, a menos que nos decidamos a votar este junio y no dejemos, con el abstencionismo y la apatía ganar al caos.

La vida se nos escapa como agua, apenas llega el lunes y ya es sábado, el año corre ligero, ya llegó Semana Santa y este año se nos va, estamos a dos meses de las elecciones y el color en nuestras vidas se va esfumando ante tanta calamidad, perdida está la confianza y la esperanza frente a las barbaridades predicadas diariamente por el ejecutivo y sus funcionarios, quienes con singular alegría clasifican a empresas que generan gran cantidad de empleos, como empresas ¨elegantes y finas¨ causantes del desastre eléctrico, como si no arriesgaran su patrimonio para mantenerse y mantener empleos aun en tiempos de pandemia, por eso, ya no creemos en las palabras que se reflejan en el espejo teñido por la violencia y el covid, por el cataclismo económico y social en que vivimos, vemos como las prioridades cambian y nuestros niños carecen de futuro en un país donde la vida termina sin empezar, perdiendo los mejores momentos al olvidar que el día es hoy y de repente, nos topamos conque el encanto se está esfumando ante desesperadas y hasta caprichosas decisiones que se toman en el alto mando por órdenes desacatadas, un país alegre de suyo propio va perdiendo la sonrisa frente a la realidad que vive y solo queda el recuerdo ante la zozobra de lo que puede venir,.

Concientizar y concientizarnos de la importancia de nuestra presencia en las elecciones es básica necesidad, ya que hay gobernadores morenistas que ingenuamente aseguran que si antes se les hablaba para apoyar el fraude ahora se les convoca para la democracia, habrá que enseñarles la realidad del cuento escuchado en las confusas y profusas mañaneras donde la cuenta alegre es el tenor, país que carece, entre otras muchas cosas, de una política educativa, olvidando promesas de campaña, tal vez a propósito, pues solo la educación - buena, por supuesto - es el instrumento para combatir la pobreza y construir una sociedad igualitaria, pero, honestamente ¿cree usted que éste sea el fin de este sexenio?.

Vivimos en el país de la emergencia y la urgencia, donde a pesar de éstas, tanto los partidos como los ciudadanos, se mueven con calma ¨chicha¨y chorrea atole en la sangre, dirían los abuelos, mientras el lobo con piel de oveja da palos a diestra y siniestra buscando amedrentar y destruir instituciones confundiendo el Congreso con Oficialía de Partes del Ejecutivo Federal, por eso urge un viraje político ya que todo es culpa del pasado, anunciando diariamente cortinas de humo necesarias para fortalecer el control presidencial, quien exige a los Estados Unidos a crear empleos en Centroamérica para reducir la migración, confundiendo de nuevo los términos y las exigencias en uno más de los discursos pronunciados, tal vez sería mejor que cada país se dedicase a cuidar a su gente creando programas verdaderos para el desarrollo económico del mismo y no programas para alcanzar el voto este mes de junio, para muestra un botón ya que vemos al inmencionable Salgado, al muy estilo morenista ante la cancelación del INE para registrar su candidatura en Guerrero, incitar a sus ¨seguidores a plantarse en carreteras, casetas y oficinas del INE, en este sexenio lo que no se da, se arrebata. En el momento en que el poder asfixia y el miedo a no poder se manifiesta, la frustración del ciudadano se hace palpable pues el líder y sus errores se revelan, las tragedias sobre autócratas no tienen final feliz, por eso pugno porque como ciudadanos salgamos a ejercer el voto sabio para recobrar la cordura en México .

