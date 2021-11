Protocolos aquí, protocolos allá

ANTES DE ENTRAR al meollo del hoyo (título de columna) permítaseme una cita histórica sobre los libros de texto gratuito: “desarrollarán armónicamente las facultades de los educandos, prepararlos para la vida práctica, fomentar en ellos la conciencia de la solidaridad humana, orientarlos hacia las virtudes cívicas y, muy principalmente, inculcarles el amor a la Patria. El “sueño de juventud” de Torres Bodet se llevaba a efecto en ese 12 de febrero de 1959 con el nacimiento de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg). En un paralelismo también histórico en febrero de 1996 se formulaba la creación de la Comisión Estatal de Libros de Texto Gratuito de Secundaria (Celtgs ).

PARA EL REINGRESO a las aulas, después de casi dos años de ausencia (no tomando en cuenta las vacaciones) sigue siendo necesario el acatar los procedimientos y recomendaciones que la Secretaría de Salud ha fijado a nivel nacional. Si bien la Sep federal ha instruido a los estados para que en lo educativo se ciñan a los lineamientos protocolarios generales, también se ajustan las acciones a parámetros particulares "serán las condiciones de cada plantel y lo que la región presentó"; es decir, no toda la reanudación de clases es igual aunque hay PROTOCOLOS GENERALES.

PRIMERO, PASAR LOS filtros en cada hogar tomando en cuenta las costumbres familiares en cuanto al cuidado de la higiene: ropa limpia, baño continuo, alimentación oportuna, horarios de actividades etcétera; Segundo, pasar el filtro de la escuela con: llegada a tiempo, presentarse aseado CON O SIN UNIFORME (no es obligatorio), recibir gel a la entrada del edificio después del lavado de manos de ser necesario, uso de cubrebocas en forma adecuada, toma de temperatura, no toser ni estornudar, no tener sueño ni cansancio, checar con el alumno si no siente dolor en el pecho o en los músculos, si no les duele la cabeza y si desayunaron o comieron (según al turno); tercer filtro, en el salón de clases: sentarse un mesabanco sí y otro no o medir la sana distancia (por lo general deben de ser de diez a quince alumnos por grupo según el grado (en primero y segundo son menos), usar gel a intervalos de acción (manejo de útiles, manos en los mesabancos, tocar objetos etc., cambiar de tapabocas según se prolonguen las clases (no deben de pasar de 45 minutos). Los tres filtros son necesarios para controlar el virus.

LA SECRETARÍA DE Educación federal, la Sege estatal y la ídem del SEER, han hecho proliferar la información sobre las bases protocolarias inscritas en la GUÍA PARA EL REGRESO A CLASES RESPONSABLE Y ORDENADO con cuyas orientaciones hasta el momento se rigen los planteles que han vuelto a las clases presenciales aunque son con parcialidades de alumnado. Tres elementos básicos pues: LAVADO CONTINUO DE MANOS (y cara), USO DE GEL O ELEMENTOS SANITIZANTES, USO CONTINUO DEL CUBREBOCAS y procurar la sana distancia en lugares concurridos. ¿Conoce usted el instructivo-guía?. Búsquelo en internet o vaya a la Sege.

OPINIONES SOBRE LA vuelta presencial a clases “Las Naciones Unidas por conducto de la Unicef instala estaciones de lavado de manos"; habrá que pedirle para San Luis. En forma coercitiva se obliga a los docentes asistir a las escuelas y a atender clases virtuales"; doble trabajo por el mismo sueldo. "En cada escuela debe de haber Comités de Salud Escolar"; para controlar secuelas. "Sólo el 50% del alumnado acudió a clases presenciales"; lo mismo sucedió con el profesorado que prefirió seguir con lo virtual. "Hay que sustituir a docentes vulnerables (sic); sobre todo los más viejos y enfermos”. “Se entregan fondos económicos para el Programa federal "LA ESCUELA ES NUESTRA”, San Luis ya los recibe?. Nombre de la Patria, María Victoria de los Reyes Dorantos Sosa (imagen en los libros de texto gratuitos SEP).

ANEXO 1.- Sólo tres maestros en contagio presencial de 53 mil.