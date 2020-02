Protestar por la violencia no es show

Tampoco es que anteriormente callaran como momias

El protestar por los homicidios, feminicidios, desaparecidos o desplazados no es show. La manifestación pacífica y alzar la voz es un derecho legítimo en un país que en materia de seguridad va en retroceso y donde los ciudadanos estamos padeciendo la peor violencia desde la Revolución Mexicana.

Que el inquilino de Palacio Nacional haya dicho que quienes realizaron una protesta para exigir seguridad es un show, es una declaración más que desafortunada y con la intención de desprestigiar este movimiento. En lugar de ser empático y tener consideración con quienes sostienen esta sentida lucha por la pérdida de familiares, el presidente los descalifica acusándolos que antes callaron como momias mientras que los seguidores del mandatario los confrontan porque consideran que están en contra de la investidura presidencial.

Entre autoridades, sociedad, expertos y organismos de derechos humanos deberíamos buscar soluciones a este grave problema, pero mientras desde el Gobierno Federal se siga minimizando o descalificándolo porque los consideran enemigos del sistema o de la mencionada Cuarta Transformación, lo único que están generando es polarizar más a nuestra sociedad. Tratándose de un tema tan delicado, lo que menos necesitamos son muestras de cerrazón cuando debemos entre todos buscar soluciones.

Para quienes han vivido una situación de violencia o la pérdida de un familiar mi solidaridad, porque ningún mexicano debería de perder la vida en esas condiciones porque es un derecho humano al que todos deberíamos acceder.

“Cerca de 300,000 homicidios y feminicidios, más de 66,000 desaparecidos y desaparecidas (alrededor de 40,000 y más de 5,000 respectivamente, durante el primer año de tu gobierno), las más de 3,000 fosas clandestinas y el más de 1 millón de desplazados por la violencia, no son un show ni una cuestión de propaganda, sino una realidad terrible y dolorosa que sigue creciendo y que corre el riesgo de destruirnos como nación”, expresó el Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad,

En este rubro como en el mal manejo de la economía de nuestro país por parte del Gobierno Federal, hay mucho trabajo por hacer. Desde mi posición como legisladora voy a hacer lo que este mi alcance para sumar mi granito de arena para que las cosas puedan ser mejores, aunque también para corregir hay que reconocer el problema y no descalificarlo, y en el Gobierno de la mencionada Cuarta Transformación están lejos de asumir que hay fallas. La estrategia de abrazos y no balazos, o acusarlos con las abuelitas está claro que no ha funcionado.