Prismas | Visita el estado Sheinbaum, el viernes

Ya se entregó el recurso para las becas

CLAUDIA CON GALLARDO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó en su conferencia mañanera que vendrá a San Luis Potosí este viernes, será la primera visita de su mandato, para poner en marcha el programa de Mujeres del Bienestar, se prevé que el evento se realice en el municipio de Villa de Zaragoza y será recibida por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, no se descarta que tenga otros eventos y una reunión privada para analizar la obra del aeropuerto de Tamuín.

PREPA EN VENADO.- La población de Venado mostró su gratitud y entusiasmo por la entrega que realizó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona de la preparatoria León García Puyou, con esta obra se reafirma la política de modernización de la infraestructura educativa en toda la entidad; además cientos de familias recibieron el paquete del Programa de Seguridad Alimentaria y algunos obtuvieron boletos para el concierto de Luis Miguel en la Arena Potosí.

APOYO.- El Alcalde Enrique Galindo demuestra, una vez más, su compromiso con el desarrollo integral de San Luis Potosí, incluso con respaldo completo al nuevo municipio de Villa de Pozos, ya que entregó en comodato camiones recolectores de basura, lo que no solo resuelve una necesidad urgente, sino que envía un mensaje claro de solidaridad y visión compartida.

IMPULSO.- En un contexto donde la colaboración entre municipios suele ser la excepción y no la regla, Enrique Galindo destaca por su enfoque práctico y generoso, de dar al vecino municipio equipo para que puedan enfrentar el problema de la recolección de residuos. Con esto, la gestión de Galindo no solo ayuda, sino que impulsa un proyecto de área metropolitana unida y fortalecida.

LAS RIENDAS.- En el nuevo municipio de Villa de Pozos, parece que quien lleva las riendas es su secretario general, René Oyarvide, al que la Presidenta Concejal, Teresa de Jesús Rivera, le ha pasado los asuntos que parece que ella no tiene intenciones de entrarle, ni dar la cara.

BECA ASEGURADA.- El gobierno estatal ya cumplió con la parte de la entrega de los recursos que le corresponden de la beca universal para personas con discapacidad, se firmó un fideicomiso con la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; si por alguna razón no ha sido repartida entre los beneficiarios, compete al delegado Guillermo Morales dar las explicaciones pertinentes y que deje de montar protestas en la Plaza de Armas y de utilizar a su esposa, la diputada Jessica López Torres, para hacer pronunciamientos en el Congreso del Estado.

TRIBUS DE MORENA.- Apenas pasó el primer mes de la presidencia de Claudia Sheinbaum y la militancia de Morena en San Luis Potosí ya anda de la greña por los espacios de poder, si es que quedan algunos disponibles, porque se denunció el acaparamiento de puestos partidistas y diputaciones por unas cuantas familias como los Rodríguez, Godoy, Morales y Rosas; la traición a los principios del partido al reclutar al exalcalde panista de Matehuala, Iván Estrada como formador de nuevos cuadros y arropar al huasteco Zumaya del clan panista de los Azuara.

SOLIDARIDAD.- El presidente municipal de Soledad, Juan Manuel Navarro dio muestra de hermandad ante una necesidad social, como la falta de recolección de basura en Villa de Pozos, tras firmar el convenio de comodato para enviar tolvas a esta demarcación, sin afectar el servicio propio, pues dijo que incluso se puso en marcha un tercer turno para garantizar estas labores a las familias.

NO LOS QUIEREN.- El diputado Rubén Guajardo, mentiras no dijo, cuando señaló que Morena en San Luis Potosí, nada más no ha dado una, pues desde 2015 no gana nada y en el 2024, ni siquiera logró un escaño en el Senado de la República, por lo que considera que Luisa María Alcalde se excedió al afirmar que su partido ganará la gubernatura en el 2027 y menos, con los cartuchos quemados que sigue sumando a sus filas. Este comentario no cayó bien en las huestes guindas potosinas.

LUMINARIAS.- Sin duda, el Gobierno de Soledad continúa demostrando que es cercano a la gente, pues en estos primeros 30 días de chamba, el departamento de Alumbrado Público recuperó el funcionamiento de 600 lámparas, mediante reparaciones o reemplazos en más de 70 colonias, algo que aportará mayor seguridad a los soledenses, además, ya se tiene un esquema de atención para atender próximas colonias, bien por este Ayuntamiento.

DURO.- En Venado, el gobernador Ricardo gallardo pronunció un fuerte discurso contra pasadas administraciones que quieren volver a gobernar el estado en el 2027, “para que regrese la mugre, la cochinada, el olor a drenaje”; destacó que hay quienes se hacen pasar por empresarios buenas gentes para engañar a los ciudadanos”.

OTRA MÁS DE TAXISTAS.- Durante una manifestación en la Avenida Universidad, un grupo de taxistas enfrentó a elementos de seguridad luego de que estos intentaran remolcar un vehículo que invadía la banqueta y carecía de placas y documentación. Los taxistas, en un intento por evitar el levantamiento del vehículo, agredieron a los uniformados, lo que obligó a las autoridades a desplegar un operativo para restablecer el orden y la circulación. Este tipo de incidentes refleja la falta de civismo y respeto por el orden público.