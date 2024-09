Prismas | Un basural en el puente Othón

Nomás no se quita el sombrero

500 KILOS.- Para quienes creen que el puente a desnivel de Manuel José Othón ya no tiene la capacidad para desalojar el agua de lluvia, deben saber que personal el Interapas retiró 500 kilos de basura, arrastrados por las lluvias del fin de semana, lo que permitió desfogarlo y restablecer a medias la circulación vehicular.

SEGURIDAD ALIMENTARIA.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona continúa con la entrega del programa Seguridad Alimentaria, ayer estuvo en las colonias Guanos y María Cecilia, acompañado de la senadora Ruth González Silva; el paquete de alimentos lo reciben miles de familias de las cuatro regiones de la entidad, ahora viene con más y mejores productos.

APOYO A MUJERES.- Más de mil mujeres de los municipios de Cerritos y Villa Juárez fueron beneficiadas con la entrega gratuita de Kits Menstruales del programa del DIF estatal, en apoyo a su salud y economía; la presidenta honoraria del organismo y senadora Ruth González Silva, recordó que este apoyo a las mujeres potosinas promueve la salud, el ahorro económico y respeto al medioambiente.

SOMBRERAZO.- El diputado Tomás Zavala González, del Partido del Trabajo, por más gente del campo que diga ser, no debería utilizar su costoso sombrero dentro del recinto Legislativo y menos del Pleno, por cuestión de protocolo y de respeto a la institución, pero como alguien le dijo que se veía “muy guapo” pues ya no se lo quita para nada y sus compañeros no encuentran como decirle que está mal, sin que se ofenda.

CAEN MENTIRAS.- Enrique Ortiz Hernández, el diputado suplente que remplazó a Marcelino Rivera por su inhabilitación de 20 años y varias multas por su desastroso gobierno en San Martín Chalchicuautla, aclaró que no se sumó a las filas del PVEM como aseguraron la senadora Rodríguez y el diputado Guajardo, les recomendó que mejor se aclaren las irregularidades de Marcelino antes de que pasen al terreno penal.

GRILLAS MÉDICAS.- El gobierno estatal está brindado todo el apoyo al Hospital Central para que cuente con los insumos necesarios, además de que el gobierno federal precisó que ya se enviaron los medicamentos previstos, pero aun así persisten las grillas del personal médico por su rechazo a la federalización del sector salud y a la 4T, se debe anteponer el compromiso profesional y no afectar a los pacientes como está sucediendo.

DENUNCIA.- Diferentes líderes indígenas acusaron a la autoridad electoral local de “robarle” el triunfo al ciudadano Zenón Santiago Tenek, tras la elección para dirigir la Unidad de Atención a los Pueblos y Comunidades Indígenas del Municipio de San Luis Potosí; se impuso a Palmira Flores, dicen, porque no contabilizaron siete votos a favor del denunciante; anunciaron que ya no permitirán la participación de este organismo para posteriores elecciones.

RECONOCIMIENTOS.- El Gobierno de Soledad siempre reconoce la labor que su personal dedica al servicio público, muestra de ello es que este jueves entregaron 88 reconocimientos a trabajadores con 15, 20, 25 y 30 años de trayectoria, además de una entrega especial a una persona por 35 años de servicio en la Oficialía del Registro Civil.

LUCHA LIBRE.- Soledad continúa demostrando su compromiso y apoyo al deporte, pues en esta ocasión en el marco del Día Nacional de la Lucha Libre, se realizará una proyección de dos documentales y una película el 20 de septiembre, además, una función con luchadores reconocidos el 21 de septiembre, todos los eventos se efectuarán en la plaza principal.

POSPUESTO.- La delegación de Bocas no ofreció explicación respecto a la decisión de posponer la Tercera Exposición Agrícola y Ganadera Bicas 2024, que se realizaría este mes y sin más se suspendió su organización. Definitivamente, tendrá que ser hasta la siguiente administración.

SE QUEDA.- Jorge Zavala se afianza como regidor de la Capital del estado, un escaño edilicio que sufrió cambio por cuestiones de género, pero que tras determinaciones de la justicia electoral federal, se movieron las piezas de tal manera que el líder perredista ahora regidor, ocupará un lugar en el Colegiado de San Luis Capital.

MISIÓN CUMPLIDA.- El diputado Héctor Serrano Cortés, como presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), concluyó con éxito su primera misión, que fue sacar adelante y por unanimidad la integración de las Comisiones Dictaminadoras de la LXIV Legislatura, en donde se lograron los acuerdos con todas las fracciones parlamentarias y garantizar la equidad de género, se tuvo cuidado en que estuvieran como presidenta y presidente los perfiles adecuados para dar mejores resultados.

PALO.- Al que no le fue bien fue a Pablo Zendejas, quien por cuarta ocasión fue "bateado" por la justicia electoral, en esta ocasión del Tribunal Regional Electoral Sala Monterrey, que le negó la razón ante la impugnación a la determinación de ser regidor plurinominal por Movimiento Ciudadano.