Prismas | Todo listo para el concierto de Luismi

Que se han gastado: 129 mdp en pipas

LUISMI EN LA ARENA.- Todo está listo para el concierto gratuito este sábado, de Luis Miguel en la Arena Potosí, se espera un lleno total, más de 20 mil asistentes; el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que mañana a partir de las 9 en el Parque Tangamanga se van a regalar mil 500 boletos para la planta baja, los más solicitados por los fans y público en general.

OBRA EDUCATIVA.- La senadora Ruth González Silva estuvo en el arranque de la rehabilitación de la escuela primaria “Hombres del Mañana” en la colonia Industrial Mexicana, con el apoyo de la SEGE y el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa; esta obra le fue solicitada a González Silva en la pasada campaña, se hicieron las gestiones ante el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y se atendió la petición de alumnos, docentes y padres de familia.

JUSTIFICACIÓN.- El alcalde Enrique Galindo justificó su decisión de incrementar el cobro por hora del parquímetro en un 50 por ciento, con el argumento de que Villa de Pozos ya no aportará recursos y que es más barato que un estacionamiento privado, nada más que ya no va a gastar ni un centavo en el nuevo municipio y los estacionamientos privados son negocio y la vía pública, no lo es. Diputados, que revisarán la propuesta cuando llegue, ya se manifestaron en contra de la intención, desde ahora.

MIL POSADAS.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona destacó que la temporada navideña es ideal para la convivencia entre las familias y amistades, por lo que se organizarán mil posadas en las cuatro regiones de la entidad del 5 al 23 de diciembre; habrá presentaciones musicales, regalos a niñas y niños; las y los adultos mayores van a recibir cobertores.

ACADEMIA POLICIACA.- En un recorrido de elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional por las instalaciones de la Academia de Seguridad Estatal, se reconoció el gran avance que se tiene en la preparación de los nuevos perfiles de la Guardia Civil Estatal, empezando por el especializado cuerpo de instructores y sus modernas instalaciones, se ha consolidado como una de las mejores instituciones del país en su tipo.

OTRA OBRA EDUCATIVA.- De nueva cuenta el alcalde soledense, Juan Manuel Navarro inauguró otra obra educativa más, esta ocasión en el fraccionamiento San José, con lo cual demuestra su compromiso de mantenerse cercano a todos los ciudadanos, pues además de entregar este techado, se comprometió a atender la solicitud de la comunidad estudiantil de este plantel, con más obras dentro de la institución como nuevos salones, baños, etc. se veía imposible, pero con cada obra comprueba que realmente cumplirá su plan de transformación de 100 escuelas.

CONSULTA CIUDADANA.- Para continuar brindando un gobierno cercano y atento a las necesidades de la ciudadanía, el ayuntamiento de Soledad inició la Consulta Ciudadana para la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2024 - 2027, lo que se tiene que reconocer de esto es que este gobierno es que tomará en cuenta organizaciones de sociedad civil, empresariales, productivas educativas, y todos los habitantes del municipio, incluyendo los colectivos LGBTTTIQ +, personas con discapacidad y ejidatarios, sin duda esta administración del alcalde Navarro, apunta seriamente a hacer historia por sus logros.

MILLONES EN PIPAS.- El director del INTERAPAS Daniel Delgadillo prometió enviar a los diputados de la Comisión del Agua, el informe de cuánto paga por renta de pipas, que usan agua del organismo al que se la venden, pero no lo ha hecho hasta el momento y trascendió que es porque se ha gastado en los últimos meses unos !129 millones de pesos!, además de no se ha dicho que empresas o particulares son los beneficiados. Toda esta información saldrá en la revisión de la Ley de Cuotas y Tarifas 2025.

CUENTAN.- El martes pasado fue Gloria Serrato, directora general del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí a la Universidad Politécnica a dar una charla por el día 25 de noviembre y dijo que ya no quiere hablar de la violencia porque en el Estado ya no hay. Esto indignó a quienes la escucharon por la situación que se vive contra las mujeres.

FUP.- La Fup traerá a un influencer conocido a San Luis Potosí para capacitación universitaria.