Prismas | SOS, arrancones en La Constancia

Una barridita a unidades de Ruta 8

SIN LLENADERA.- Los trabajadores del SUTSGE apenas regresaron de un largo periodo vacacional y ya salieron a la calle para exigir aumentos salariales, bonos, servicio médico de lujo y otros privilegios; no les pareció suficiente los más de 200 mil pesos que recibieron de aguinaldo cada uno y sobre el tema de Pensiones Civiles, su dirigencia sindical, que sigue ausente, les debe una amplia explicación.

EVALUACIÓN DEL GABINETE.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio a conocer la primera evaluación mensual del rendimiento del gabinete de este 2024, los resultados ubicaron a 22 dependencias con una alta calificación y solo el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas recibió una calificación baja.

SLP, SEDE.- Las obras y acciones del Ayuntamiento de San Luis Potosí para brindar accesibilidad e inclusión para todos y todas, sobre todo a personas con discapacidad, destacan a nivel internacional. Por ello, el alcalde Galindo anunció que nuestra ciudad recibirá el Segundo Foro Internacional de Turismo Inclusivo, en agosto.

CIUDAD INCLUSIVA.- El Presidente Municipal recordó las múltiples acciones para ser una ciudad igualmente disfrutable para personas con discapacidad, como el proyecto de accesibilidad del Centro Histórico, la adecuación de oficinas municipales y los espacios inclusivos, chalecos vibrantes e interpretación en Lengua de Señas Mexicana de eventos culturales y artísticos.

MATRIMONIOS GRATUITOS.- El DIF estatal, presidido por Ruth González Silva, informó que se mantiene la invitación a las parejas que desean formalizar su relación para que acudan a las oficinas más cercanas a su domicilio para entregar sus documentos; y la ceremonia de los matrimonios colectivos gratuitos se realizará de forma simultánea en todos los municipios el próximo 14 de febrero.

“ARRANCONES”.- De acuerdo con el reporte de un vecino de La Constancia, perteneciente a Soledad de Graciano Sánchez, en esa localidad se están organizando “arrancones” o carreras ilegales de automóviles, principalmente los fines de semana, tal y como se hacen en esta capital, sin que ninguna autoridad logre desterrarlas. El aviso está dado, por si a alguien le interesa.

CAMIONES SUCIOS.- Vecinos que habitan por el rumbo de El Saucito, hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que obliguen a los choferes de la Ruta 8 a que hagan el aseo en los camiones, ya que los mismos lucen sucios y en su interior hay mucha basura -evidentemente dejada por los mismos usuarios-, que no es recogida todo el día.

APOYO A PEREGRINOS.- En apoyo a la peregrinación de la “Caravana de la Fe”, en la que participan miles de potosinas y potosinos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció el “Operativo Candelaria 2024” que les brinda atención y acompañamiento en su trayecto hacia San Juan de Los Lagos, Jalisco, para evitar cualquier tipo de accidente.

SE DEFINIÓ LA FECHA.- Será el próximo viernes cuando se tenga la sesión de Cabildo en donde será sometido a votación la propuesta para el Plan de Desarrollo Urbano de Soledad de Graciano Sánchez, un evento que sin duda, dejará marcado un antecedente para el municipio, ya que se establecerán las directrices para su crecimiento.

MÚSCULO.- El día de ayer en la apertura de su Casa de Precampaña, el ingeniero Gilberto Hernández Villafuerte enseñó un músculo de esos que solo en el Partido Verde y con la llamada Gallardía se pueden ver, contundente con el arrastre que tiene en la capital, donde difícilmente se le podrá alcanzar, el ingeniero va derecho a la candidatura de la capital.

LES HACÍA FALTA.- La pavimentación de dos calles en Villa Foresta vaya que les hacía falta, pues la gente ocupaba estos espacios para dejar basura y animales muertos, por lo que sin duda será de gran ayuda.

ABUSO.- Lectores de El Sol llamaron a la redacción para quejarse del operativo grúa que aplican los elementos de la policía vial a inmediaciones de la avenida México, debajo del puente Valladares, porque se llevan los vehículos estacionados y ni siquiera estorban, pero además son de personas que van a la clínica 47 del IMSS a consulta y a exámenes de laboratorio y también la mayoría son personas de la tercera edad, ¡más conciencia señores!

CHÓGONO, DE MALAS.- Fue un mal día para el director del SEER Crisógono Sánchez Lara, ya que hubo manifestaciones en la huasteca por la falta de pagos y aquí, se agudizaron las denuncias porque los directores de las preparatorias hacen cobros indebidos de papelería a los padres de familia, entre otros negocios que han logrado establecer; seguramente el funcionario será llamado a cuentas.

NO SON ESTAMPITAS.- Que alguien le avise a los diputados que las acciones de inconstitucionalidad no son coleccionables, pues parecen empeñados en que los tribunales los exhiban por no hacer su trabajo como se debe, y una vez más, les echan atrás una serie de reformas, esta vez en la Ley Electoral… sí, en pleno proceso electoral.