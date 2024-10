Prismas / Soledenses denuncian escasez de agua

Siguen buscachambas en ayuntamiento

SIN AGUA.- Vecinos de Soledad de Graciano Sánchez, de las calles Blas Escontría y Lanzagorta, piden a las autoridades abasto de agua porque desde hace 6 días carecen del vital líquido, ni gota sale de la llave y mucho menos llegan las pipas, ya se organizan para bloquear el tráfico a ver si así les hacen caso.

NUEVO RECINTO.- Este lunes abre sus puertas la Arena Potosí en un evento de presentación a empresarios y medios de comunicación previo a su inauguración en el Nacional Charro. Con la venta de palcos ya lleva una recaudación superior a 200 millones de pesos y se esperan grandes espectáculos en los próximos meses.

NO SE COMPONEN.- Ha causado gran revuelo el caso de Villa de Pozos como municipio. Los opositores a la municipalización aprovechan cualquier cosa para cuestionar pero se ha visto el apoyo del Estado en temas como la seguridad, además de que el Concejo Municipal ha afirmado que los servicios están garantizados.

100 DÍAS INTENSOS DE TRABAJO.- Durante el primer Domingo de Pilas de su segundo período como alcalde, acompañado de los integrantes del Cabildo y su gabinete, Enrique Galindo Ceballos fue claro y certero, los tres primeros meses de la administración serán de intenso trabajo, porque además, ya se encuentran 40 obras de beneficio para la ciudad a punto de ser entregadas. Durante estos 100 días, se realizarán también Días de Talacha, con lo cual se pretende tener una ciudad limpia y ordenada, en camino a la consolidación del San Luis Capital Amable.

REFORZAR LA SEGURIDAD.- Otro de los objetivos de los 100 primeros días del nuevo gobierno de la capital es reforzar aún más la seguridad de toda la ciudad. El presidente municipal anunció que está a punto de entrar en funciones la Policía Turística en el Centro Histórico, que vendrá a reforzar los operativos que existen en esa zona de la ciudad, además de que se sumarán más elementos, que ya están próximos a graduarse de la Academia Municipal de Seguridad Pública.

INNOVADOR.- El proyecto de lavanderías gratuitas anunciado por el Gobernador Ricardo Gallardo es único en el país y será un apoyo social más, que estará al alcance de las familias potosinas. Este tipo de programas acaban siendo de los más socorridos por la gente de colonias olvidadas durante años.

CRECE.- El Partido Verde sigue creciendo en San Luis Potosí con las incorporaciones de Franco Coronado de Matehuala, Samantha Sarahí Soni Cortés de San Vicente Tancuayalab, así como Raymundo Hernández de Tanlajás. Llama la atención el tema de Franco Coronado, renombrado panista que se convierte en un ejemplo más de que AN no tiene rumbo en SLP.

BUSCACHAMBAS.- Suele suceder que cada cambio de administración, en este caso, la municipal capitalina, se acercan los buscachambas para rogar por un espacio en la nómina. Lo curioso es que está vez se unieron exfuncionarios, exregidores y exregidoras y hasta una que otra suplente de estos representantes del pueblo, que todavía esperan seguir viviendo del erario.

AGUAS.- Todo indica que será este lunes, o al menos en el transcurso de la semana, cuando se conozca la identidad de la directora o director de la Dirección del Agua del Ayuntamiento capitalino, que tendrá a su cargo la divulgación de un informe sobre la entrega-recepción de Aguas del Poniente.

RESPALDO.- Diputados locales se mostraron a favor de resolver el problema de falta de agua en Soledad, y externaron sumar esfuerzos con el alcalde, Juan Manuel Navarro, para darle finiquito al tema y avanzar en las propuestas de desincorporación, como lo ha insistido el edil, o con la iniciativa de extinción.

LIMPIEZA TOTAL.- Este lunes, el alcalde Juan Manuel Navarro inicia una jornada intensa de limpieza de las vialidades más importantes, con una cuadrilla de más de 60 trabajadores, para renovar la imagen urbana de la carretera 57, Circuito Potosí, Valle de los Fantasmas, y avenidas como Los Pinos, San Pedro y zona centro.

CONFLICTIVA.- Siguen los problemas al interior del SUTSGE, donde otra vez Laura Zamarripa quiere participar como secretaria de Trabajos y Conflictos, pues como representante en el TECA, negó la toma de nota para verse favorecida y poder participar para unas nuevas elecciones y seguir beneficiándose a manos llenas con la bandera del sindicato, no solo con plazas sino consiguiendo pagos prontos a pensionados que, se asegura, pagan una cuota de hasta el 20% para gozar de los bonos mientras hay una enorme fila esperando.

HAY MÁS.- Hay otros que lucran con el nombre del SUTSGE, los trabajadores denunciaron que un tal Ulises Silva, que no trabaja porque dizque está comisionado, pero también tiene plazas para personas que no trabajan, que se reportan incapacitadas y reciben el sueldo íntegro, además de grandes préstamos en Pensiones donde se supone no hay dinero; le piden a la lideresa Bernardina Lara que ya tome cartas en el asunto y evite que el sindicato se siga desacreditando por estos personajes abusivos.