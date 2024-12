Prismas | Siguen reclamos por escasez de agua

Más ambulantes invadieron el centro

FRECUENTES.- Los reclamos públicos por problemas en el abasto de agua se han vuelto más frecuentes en las últimas semanas; este lunes vecinos de Puerta Real en Soledad de Graciano Sánchez, lograron la atención de las autoridades después de un bloqueo vial que realizaron en el Anillo Periférico norte, se les ofreció solucionar su caso. Tuvo que entrar al quite la Dirección de Tránsito y Policía Vial para salvar la vialidad en la zona, ya que el tráfico se congestionó.

NUEVA INVERSIÓN.- La política de promoción de la entidad del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para atraer inversiones extranjeras sigue dando resultados, se anunció el arribo de la empresa alemana FUCHS, líder mundial en lubricantes para las industrias automotriz, industrial y de procesamiento de metales, invertirá más de 300 millones de pesos en una nueva planta en un parque de Villa de Reyes.

CAMINOS EN LA HUASTECA.- La modernización de la infraestructura continúa por toda la entidad potosina, el gobernador potosino inaugura este martes la rehabilitación del camino Soledad en el municipio de San Martín Chalchicuatla, posteriormente en la comunidad de El Hulero, en Tampacán, pondrá en marcha el camino Las Mesas, lo que favorecerá la conectividad de esta zona de la Huasteca.

INVASIÓN.- Los mercaderes de vía pública parece que ya le tomaron la medida a los inspectores municipales, y continúan invadiendo espacios no autorizados en el primer cuadro de la ciudad, con la venta de diversos artículos “de temporada”. Ello puede verse en las principales arterias, como Eje Vial, Reforma, Manuel José Othón y los alrededores de los mercados, cuyos locatarios ya comienzan a inquietarse.

NO PUDO.- El director del Interapas Jorge Daniel Hernández evidentemente no pudo con la responsabilidad de resolver la falta de agua en la capital, Soledad y Cerro de San Pedro pero no es su culpa, pues evidentemente el perfil nada tiene que ver con la encomienda que le dieron; las manifestaciones, bloqueos, quejas y mentadas por todas partes, son el mejor ejemplo de que ese organismo simplemente no funciona.

METRO RED EN SOLEDAD.- La movilidad llega a Soledad de Graciano Sánchez con el impulso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la nueva ruta de la MetroRed que llegará hasta la comunidad de Cándido Navarro, sobre la carretera federal 57 SLP-Matehuala, partiendo de la zona de transferencia en el Centro Histórico; entrará en funcionamiento el próximo año y será gratuito como las otras rutas.

SUCIOS.- Una arregladita a las instalaciones del edificio que alberga la delegación del Bienestar. Hay mucha basura por doquier. Se puede comprobar entre los vidrios que hay en la institución, lucen llenos de bolsas de basura y de sabritas.

REFORMA.- Debido a la Reforma Judicial varios magistrados del Poder Judicial de la Federación se están jubilando, pero además sus secretarios, por eso hay muchos espacios que deben cubrirse en esas instituciones. Hay algunos lugares que tienen hasta tres meses sin autoridad.

REGISTRO CIVIL EN HOSPITAL.- Una excelente iniciativa para que los papás registren a sus bebés recién nacidos es la realizada en Soledad de Graciano Sánchez, específicamente en el Hospital General IMSS Bienestar donde la Oficialía Cuarta del Registro Civil se coordina con RENAPO para dar atención a un módulo que está ubicado dentro de este nosocomio.

PRESA LAS ESCOBAS.- Derivado del proyecto de la presa “Las Escobas” Soledad de Graciano Sánchez será uno de los mayores beneficiarios, y al respecto el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz destacó que la construcción de este vaso captador será un parteaguas en la gestión del recurso hidráulico para el municipio y por sus comunidades rurales, ya que evitará desbordamientos en zonas vulnerables.

PREMIOS A PRODUCTORES.- Tras el apoyo del gobierno estatal en el concurso “México Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2024”, productores de vino y mezcal de San Luis Potosí obtuvieron 18 medallas, siete de oro y 11 de plata, las casas Pozo de Luna, Quintanilla, Huerta, Juráme, la Penca Imperial y Guanamé reafirmaron la tradición potosina y su calidad a nivel internacional.

INFORMADOS.- En el marco del Día Mundial del SIDA, que se conmemora cada 1 de diciembre, la maestra universitaria María Giselle Castro Granados, recomendó que la información sobre el VIH-SIDA se brinde a partir del nivel de secundaria, es decir de los 13 años en adelante, como parte de una educación sexual integral. En entrevista, junto a Sara Morales García y Marcela Roaro Pérez, estudiantes que realizan sus prácticas profesionales en el programa, recordó que este año el lema de la conmemoración es “Sigamos el camino de los derechos”, que pretende eliminar el estigma hacia quienes portan el virus.