Prismas / Serial de atracos en Prados 3ra.

Sigue el bisne con las funerarias

EN PRADOS.- Habitantes de la unidad habitacional Prados Tercera, piden atención de las autoridades del municipio de Villa de Pozos para que ordenen a la Guardia Civil Estatal mayor presencia ahí y en los alrededores, debido a un serial de robos y atracos, que sospechan son cometidos por “paracaidistas” que han ocupado viviendas deshabitadas a las que llegan desconocidos de manera constante. Piden investigar.

BOX EN LA ARENA.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó la conferencia de prensa en la que fue presentada la función de box entre Omar Chávez y Misael Rodríguez a realizarse en enero próximo en la Arena Potosí y será transmitida por una cadena nacional de televisión, se adelantó que también será sede de un campeonato mundial femenil de box, así la Arena Potosí va apuntalandose como uno de los mejores escenarios del país.

LA FISCAL EN EL CONGRESO.- La fiscal María Manuela García Cazáres compareció en el Congreso del Estado, respondió con claridad los cuestionamientos que se le hicieron, se le reconoció su trayectoria en la función pública, sus resultados en la profesionalización de su personal y procedimientos, y asumió el compromiso de continuar trabajando para fortalecer esta institución procuradora de justicia.

EJEMPLO.- San Luis Capital se luce como la octava ciudad más competitiva de México, según el IMCO. No es casualidad: es el resultado de decisiones inteligentes del gobierno del Alcalde Galindo, porque destacar como la segunda mejor en infraestructura a nivel nacional no es menor. El programa Vialidades Potosinas no solo rehabilitó más de 1.2 millones de metros cuadrados, sino que promete transformar aún más el panorama urbano.

HAY VISIÓN.- En sostenibilidad, mercado laboral e innovación, la ciudad demuestra que puede equilibrar desarrollo y calidad de vida. La gestión del agua, los avances en gobernanza y la atracción de empleo son pruebas de que el Ayuntamiento de la Capital trabaja con visión.

CORRUPCIÓN EN PEMEX.- El aspirante a presidir la Coparmex nacional, Jorge Ramírez Hernández, en su visita a la capital potosina condenó la corrupción en Pemex como la que se dio a conocer hace unos días y en la que está involucrado el empresario huasteco Gerardo “N”, vinculado a figuras políticas de Morena y el gobierno federal, para evitar estos casos, dijo, es necesaria la existencia de organismos de transparencia, de “piso parejo” para los empresarios y erradicar el tráfico de influencias.

MÁS POLICÍAS.- Está por egresar la tercera generación de la Guardia Civil Estatal, conformada por 241 perfiles capacitados, profesionales, honestos y decididos a hacer frente al crimen y la delincuencia en las cuatro regiones de la entidad; esta corporación se ha consolidado y sus resultados son palpables todos los días con acciones de prevención y detenciones.

NEGOCIO LUCRATIVO.- El deceso repentino de una joven que transitaba por calles de la colonia Terremoto dejó ver, una vez más, que no ha acabado el negocio entre policías y peritos de la Fiscalía General del Estado con las empresas funerarias; Empleados de una funeraria llegaron antes que los citados y, a su arribo, de inmediato pidieron datos de la joven para contactar a sus familiares. Y ese contubernio tiene años, a veces con una y a veces con otra compañía.

OMISIÓN DE INTERAPAS.- Debido al riesgo que presenta y a la omisión por el Interapas, el ayuntamiento de Soledad realizó la reparación de una losa que se encontraba destapada en avenida Los Pinos en la colonia Bugambilias; la falta de atención por parte de organismo de agua potable, ya es preocupante, pues cada vez parece que ignoran más las demandas de la ciudadanía soledense, esperaremos que ya pronto se hagan responsables de los trabajos que les corresponden.

JMN TOMA PROTESTA COMO VOCAL.- Este martes, Juan Manuel Navarro Muñiz, alcalde de Soledad, tomó protesta como vocal de la Jurisdicción Sanitaria número uno de la Mesa Directiva 2024 - 2027 de la Red Potosina de Municipios por la Salud, una gran responsabilidad para la promoción y el cuidado de la salud en todo el Estado, y que sin duda, desde su cargo, este alcalde hará un gran trabajo como el que actualmente está haciendo como presidente municipal de Soledad.

PRIORIDAD.- Lástima que las autoridades no le den tanta prioridad a la difusión de la cultura, actualmente se realiza en la capital el tradicional Festival de Música Barroca y Antigua y pocos son los que se enteran de él.

RIOVERDE.- En la carretera Rioverde, actualmente se realizan obras de reparación de la vialidad y a nadie le avisaron que estarían desviando el tráfico por varias semanas, hace falta más comunicación para notificar este tipo de temas viales, porque luego la ciudadanía no calcula sus tiempos para llegar a sus lugares de origen. Además de que hay un aterradero.

EFECTIVIDAD.- Privilegiando el diálogo, la Secretaría General de Gobierno (SGG) logró un buen acuerdo con los jubilados y pensionados estatales y del Poder Judicial, y con su disposición se fijó el próximo 13 de diciembre como la fecha de pago de sus prestaciones. Guadalupe Torres, y su equipo han dado muestra que se mantiene el acercamiento con todos los sectores sociales y que este es un gobierno de puertas abiertas que responde de inmediato a las demandas más sentidas de la población.