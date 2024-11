Prismas | Sentido adiós a don Jacobo Payán

Viene este día embajador Alemán

GRAN PÉRDIDA.- San Luis perdió ayer a un potosino sinigual, fuera de serie, que más que gran empresario, fue un enamorado de su estado; fue de esos personajes que nacen cada siglo, que generan un antes y un después, que dejan huella y una ausencia difícil de llenar. Su pasión era el futbol pero también generar empleos para todos, amigo de boleros, billeteros de lotería, políticos, gobernadores, presidentes, empresarios, meseros y periodistas, siempre supo ser un gran ser humano.

CONDOLENCIAS.- El gobernador Ricardo Gallardo fue de los primeros en enviar condolencias a la familia y acudió por la tarde al velorio. Fue cercano a don Jacobo, a quien le pidió ayuda en su momento para crear el equipo Santos de Soledad de la tercera división; vinieron después las cascadas de condolencias de todo mundo, porque así era Payán Latuff un hombre de pueblo, un hombre de amigos.

EMBAJADOR ALEMÁN.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona recibirá este martes al embajador de Alemania, Clemens Von Goetze, en Palacio de Gobierno, para estrechar las relaciones comerciales y culturales, y para analizar los resultados de las inversiones de ese país en el estado potosino y en particular de la empresa insignia BMW en Villa de Reyes y su ampliación para la producción de baterías; el volumen de inversiones germanas se mantiene al alza en los últimos años por el impulso del gobierno estatal.

MODERNIZACIÓN CARRETERA.- Como parte del programa de modernización de la infraestructura carretera del Altiplano, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona hizo entrega de la nueva carretera Buenavista-El Quelital de Guadalcázar, municipio al que ha visitado con frecuencia con obras y programas para reducir el rezago en varios rubros; además se realizó el reparto de paquetes alimentarios.

DESCUENTOS.- Interapas invitó a adultos mayores y personas con discapacidad a renovar su descuento en el pago del agua; los descuentos aplican también para madres solteras a través del programa “Beneficio 50”.

OLOR.- Vecinos de la colonia Sauzalito reportan que está llegando agua con olor a drenaje; aclaran que el agua parece limpia, transparente, pero con ese olor, por lo que piden a Interapas su intervención para indagar qué ocurre.

CAMINO A SANTA RITA.- Con el apoyo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a través de la Junta Estatal de Caminos, se acordó con el Consejo Municipal de Villa de Pozos la rehabilitación del Camino a Santa Rita, de siete kilómetros de longitud y después de que varias administraciones municipales no atendieron la solicitud de los vecinos, la obra beneficiará a 50 mil personas.

APOYO A PRODUCTORAS.- Para promover el autoempleo y la producción familiar, el gobierno estatal apoya a más de 200 mujeres de Moctezuma y Venado con miles de raquetas de nopal verdura y forrajero, para un proyecto piloto de reforestación, autoconsumo y de ganadería, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Humanos.

MÁS OBRAS EDUCATIVAS.- Las obras educativas en Soledad no detienen su paso, es que nuevamente el alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, en colaboración con autoridades estatales, inauguró este lunes, un techado en un jardín de niños y una aula didáctica en una primaria ambos ubicados en la comunidad de Enrique Estrada y no sólo eso, ya que durante su discurso anunció la reconstrucción total de esta escuela, sin duda, un gran apoyo e impulso a los jóvenes estudiantes. Esperemos que estas obras sigan.

DESCUENTO EN PREDIAL.- Como cada año, el programa de descuentos en multas y recargos del impuesto predial realizado por el Ayuntamiento de Soledad en los meses de noviembre y diciembre, inició con entusiasta participación por parte de los contribuyentes, pues durante los últimos años han sido bien aceptados por la población descuentos del 100% del 4 al 16 de noviembre, 60% del 18 al 30 de noviembre y 40% del 2 al 14 de diciembre, ya que es un alivio para su economía, lo que refleja la excelente relación que tienen las autoridades municipales con la ciudadanía.

SEMANA.- Con la finalidad de los estudiantes conozcan, reflexionen y se interesen sobre las oportunidades y retos de la economía, el comercio y los negocios internacionales, este 4 de noviembre se realizó la inauguración de la XXXIII Semana de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). La doctora María Isabel Graciela Vélez Dávila, directora, señaló que, ante las nuevas tecnologías, políticas y tendencias, los futuros profesionales de la economía deben estar preparados para adaptarse y aprovechar las oportunidades.