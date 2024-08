Prismas | SCT a sancionar malos taxistas

Ayuntamiento reparó colapsos

CAFRE.- Además de regular el servicio de transporte que se brinda a través de plataformas, la SCT debe poner atención en el servicio regulado, como ejemplo la unidad 3132 que, con la prohibición de tener vidrios polarizados, su astuto conductor colocó tamañas cortinas negras, de esas que impiden ver lo que sucede dentro de la unidad. El chafirete maneja además como alma que lleva el diablo.

MÁS INVERSIONES.- Como parte de su misión comercial en Texas, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona expuso ante autoridades de Mission y McAllen, empresarios y directivos bancarios las condiciones óptimas para invertir en San Luis Potosí por su ubicación geográfica estratégica, la modernización de infraestructura y la calidad de la mano de obra; hay interés de empresas texanas de invertir en tierras potosinas.

SLP SEGURO.- En una reunión con las cámaras empresariales, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, José Luis Ruiz Contreras, detalló los avances logrados en materia de seguridad, la reducción de la incidencia delictiva, el uso de tecnologías de punta, la operación de más de mil cámaras de vigilancia y la consolidación de la Guardia Civil Estatal, con su tercera generación por egresar.

FENAPO LISTA.- A menos de una semana de que inicie la Feria Nacional Potosina, todo está listo para recibir a miles de visitantes locales y foráneos que podrán disfrutar de la presentación de artistas nacionales e internacionales en el Teatro del Pueblo, con entrada gratuita, al igual que el estacionamiento y juegos mecánicos; el operativo de seguridad contará con la participación de los tres órdenes de gobierno.

ACELERADOS.- Falta para el 2027 y en Morena andan haciendo futurismo, se jactan de que no necesitan aliarse con otros partidos para competir por la gubernatura, que el PVEM y PT no aportaron nada cuando, gracias a la coalición, se logró ganar seis de siete diputaciones federales, además de la relevante votación a favor de Claudia Sheinbaum; a los guindas les hace falta humildad, prudencia y darle una repasada a los resultados electorales.

RATAS LEGISLATIVAS.- No, no se trata de otros personajes del Congreso del Estado, sino de la incursión de “ratas de dos patas” que incursionaron en las oficinas de la Coordinación de Servicios Parlamentarios mientras empleadas y empleados atendían requerimientos de los diputados durante la sesión plenaria el pasado miércoles; al menos a una trabajadora le “bolsearon” sus pertenencias y la dejaron sin tarjetas bancarias. Y ojo, el sistema de videovigilancia no funciona.

RECOMPENSA.- Es de preocupar que en redes sociales se suban videos de atracos protagonizados por maleantes y, en lugar de exigir a las autoridades que investiguen para que los responsables caigan en sus manos, se opte por ofrecer recompensas para quien proporcione su identidad y su domicilio, información que seguramente no es para algo bueno. Uno de los casos más recientes es el de dos jóvenes que asaltaron un negocio en el fraccionamiento Santo Tomás y huyeron en motocicleta.

REPARACIÓN DE COLAPSOS.- El ayuntamiento de Soledad tomó la iniciativa de reparar varios colapsos ocasionados por la falta de mantenimiento en redes de drenaje, dos de ellos en la cabecera municipal, y uno más en la colonia San Luis Uno, que eran urgentes para el bienestar de la ciudadanía soledense.

BUENA RECAUDACIÓN.- Durante los primeros seis meses del 2024, Soledad reportó un éxito total en la recaudación del pago impuesto predial, pues alcanzó los 66 millones de pesos, lo cual sin duda se ve reflejado en obras de gran Impacto y beneficio social para las familias del municipio y con el cual esta ruta de transformación seguirá firme como hasta ahora.

INUNDAR.- Muchos dicen que se va a inundar la Fenapo, pero no ofrecen los fundamentos de ello. Hay qué preguntarse sí hubo mejoras en la infraestructura hidráulica de la feria o como siempre no le hicieron caso a este tema.

POR ADELANTADOS.- Varios diputados locales han sido notificados de posibles sanciones por parte del INE por haber incurrido en delitos electorales, principalmente por participar en lo que se considera actos anticipados de campaña; los señalados tienen hasta el 9 de agosto para aportar pruebas, aunque lo cierto es que diputados, candidatos y en general políticos, pasaron por alto la ley.

DE PASADITA.- Si planea acudir a la feria, no olvide llevar una solicitud de empleo, pues la Secretaría del Trabajo contará con una brigada que ofertará vacantes en diferentes empresas, el calendario de la brigada se dará a conocer el próximo lunes, estén pendientes.