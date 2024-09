Prismas | Rescatan de maltrato a 24 perros

Ex Carrerista se coló a puestazo

INVERSIÓN HISTÓRICA.- Rumbo al III Informe de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona se destaca la inversión histórica de 22 mil millones de pesos en tres años, superando con mucho a sus antecesores contando sus sexenios completos, se han transformado las cuatro regiones de la entidad con 12 carreteras, más de 50 pavimentaciones, puentes vehiculares, entre otras obras de infraestructura.

GRITO SEGURO.- El gobierno estatal pondrá en marcha el Plan General de Acción para garantizar la seguridad durante las Fiestas Patrias 2024, en el que participarán corporaciones municipales, estatales y federales, cuerpos de rescate, auxilio y de otras áreas, para que las familias potosinas disfruten esta fecha con toda tranquilidad.

RESCATE DE PERROS.- Una vez más, la Dirección de Ecología de Soledad y la activista Alejandra Malpicar, realizaron el rescate de 24 perros, que eran maltratados por una persona indigente en un predio desolado, un caso que fue denunciado por la ciudadanía. Hoy, estos animalitos ya están en resguardo seguro, y se canaliza a las instancias correspondientes a la persona en cuestión, para que reciba atención especializada.

RESUCITADO.- Misael Hernández Torres, si, el exsecretario particular del ex mandatario estatal Juan Manuel Carreras, aquél que fue testigo de las principales decisiones en el despacho de su jefe, ha regresado a la administración estatal y tiene hoy un puesto con muchos "privilegios" ya que es el hombre de confianza y protegido por la recientemente nombrada rectora de la Universidad Politécnica Esperanza Aguillón Robles. Sería grave que sea la UP el lugar donde se gesta una nueva herencia maldita.

CALMA EN PENAL.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado fue contundente al imponer el orden y la disciplina en el penal de La Pila, los rijosos pretendían conservar sus celulares y otros objetos prohibidos; fue oportuna la incursión de la Guardia Civil con saldo blanco y la situación se normalizó, la visita familiar del martes se dio sin contratiempos.

CACICAZGO PANISTA.- En el PAN potosino crece la inconformidad con el estilo caciquil de Xavier Azuara Zúñiga que pretende seguir imponiendo sus intereses, cree que aun sigue siendo el dirigente estatal, logró imponer a su hermano menor David como diputado federal sin tener méritos y se refiere a la senadora Verónica Rodríguez con expresiones despectivas, no la quiere ver como prospecto en el 2027.

INFORME SOLEDAD.- El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez ya se prepara para llevar a cabo el Tercer Informe de Resultados en el auditorio de la Presidencia Municipal el próximo 25 de septiembre, en donde se otorgará la transparencia y rendición de cuentas, y se destacarán los logros más significativos, especialmente la considerable inversión Estatal y Municipal de más de mil 500 millones de pesos en infraestructura para el desarrollo y mejora de la calidad de vida de los soledenses.

¡URGE!- Tras las lluvias una infinidad de calles presenta baches, tanto en calles como en vialidades carreteras, bueno sería una campaña para taparlos porque cada susto que se llevan los conductores y por realizar virajes intempestivos pueden derivar en incidentes con mayores consecuencias.

OPERATIVO.- El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez dio a conocer ya los pormenores del plan de acción para la vigilancia en los 59 ayuntamientos este 15 de septiembre y que iniciará a las 6:00 horas del día 12 con vigilancia de elementos de seguridad, monitoreo con las cámaras de vigilancia del C5i2 y vehículos para los recorridos en las carreteras estatales, lo que refrenda el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona que esta celebración se realice en un entorno seguro, con orden y vigilancia para que las familias disfruten este festejo.

NECESARIO.- Sería conveniente que las autoridades encargadas de la seguridad implementarán alguna campaña de detección de hombres armados, porque a últimas fechas muchos traen pistola y perpetran muchos asaltos, tanto a automovilistas, a tiendas diversas o negocios y a transeúntes, no estaría por demás una estrategia para decomisar y encerrar a estos pistoleros.

VA DE NUEVO.- Los habitantes de El Saucito y colonias aledañas, reactivaron la organización ante la advertencia del ayuntamiento de retomar el proyecto de crear un paso a desnivel, que complicaría la movilidad local, generaría ecocidio con las decenas de árboles que serían derribados, acabaría con el comercio y pondría en riesgo la estabilidad estructural del Templo del Señor de Burgos, afirma el comité de resistencia que ya inició las convocatorias para la movilización.