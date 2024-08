Prismas | Órale, enchiladas gratis en Fenapo

Más atención al trabajo de la prensa

ENCHILADAS GRATIS.- Hoy, el sabor único y tradición culinaria de Soledad de Graciano Sánchez llega a la mejor Feria de México, Fenapo, con el Día de la Enchilada, en el que se espera repartir más de 50 mil enchiladas soledenses a miles de visitantes. Estos eventos impulsan la sana convivencia y la identidad como potosinos, y son de aplaudirse.

NO SE AYUDAN.- Aunque el gobierno estatal busca posicionar a la feria como una de las mejores en el país, el personal de Comunicación Social no contribuye, pues en estas semanas se la ha pasado obstruyendo la labor de la prensa al grado de que este martes no permitieron el ingreso de cámaras profesionales al concierto de Ricky Martin, ¿Y así quieren buena difusión del evento?

ÚTILES ESCOLARES.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó la entrega del programa “Potosí para la Educación” en las colonias Satélite y Rural Atlas, consistente en útiles escolares, mochila y calzado para cientos de estudiantes del ciclo escolar 2024-2025; este apoyo es extensivo a las cuatro regiones de la entidad y tiene un impacto positivo en el entorno escolar y familiar.

RGC EN LA HUASTECA.- Previo a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum a la Huasteca, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona llevará este jueves a los municipios de Matlapa y Tamazunchale el programa “Potosí para la Educación” para apoyar sobre todo a las y los estudiantes de los pueblos originarios que durante décadas fueron olvidados por los gobiernos anteriores.

PIENSA MAL...- Aunque la Contraloría investigó posibles responsabilidades de funcionarios municipales en el accidente en el antro Rich, clasificó el resultado como "reservado" a pesar de que las víctimas presentaron una solicitud formal vía transparencia y están directamente interesadas en conocer el informe, ahora se preguntan qué esconde o por qué la secrecía.

NUEVA CARRETERA.- Como parte de su gira, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona estará en San Martín Chalchicuautla para inaugurar la rehabilitación de la carretera San Martín Chalchicuautla-Tanquián de Escobedo, con una inversión de 300 millones de pesos, obra que sin duda vendrá a favorecer la movilidad de personas y bienes en esta zona de la Huasteca, además de reactivar la economía.

BAJAN DELITOS.- La estrategia integral de seguridad pública del gobierno estatal sigue dando resultados, con el trabajo del gobernador Ricardo Gallardo y los otros niveles de gobierno, se logró la disminución de los casos de homicidios, feminicidios y robos; se contabilizaron hasta mil 900 delitos menos, de enero a julio de 2024, comparado con el mismo periodo de 2023.

PETICIÓN.- Se pide encarecidamente que pongan una parada de la Red Metro a la altura del campus sur de la Universidad Cuauhtémoc, misma que se localiza en el periférico. Ahí también lo ocupan los estudiantes.

FUGA.- Parece puro cuento que el organismo operador de agua y alcantarillado, Interapas, atendería “en menos de 72 horas” todos los reportes que recogiera el programa “Fuga-Cero”. El reporte del Eje 104 donde inició una fuga de aguas negras, lleva más de una semana y nadie ha acudido a evitar ó al menos a ponerle un tapón.

REPRESA DE LA TINAJA.- Continuando con el proyecto impulsado por el gobernador del Estado, para la construcción de un vaso captador pluvial en la comunidad de La Tinaja en Soledad, el área de Fomento Agropecuario sostuvo una reunión con ejidatarios, ingenieros e integrantes de SEDARH, para retomar esta obra histórica que sin duda favorecerá enormemente al campo soledense.

AVÍSENLE.- En el PAN son bien maldosos y siguen enviando al ex alcalde de San Martín Chalchicuautla Marcelino Rivera, inhabilitado por el IFSE, como diputado electo a los procesos de entrega-recepción; ayer mismo en el Congreso del Estado, con las manos sudorosas y la boca temblorina, el panista afirmó que no está inhabilitado y que todo lo que se dice de él, como el desvío comprobado de varios millones de pesos cuando fue alcalde, son meros chismes. Avísenle no sean así.

EL MÁS VOTADO.- En la asamblea nacional plenaria de diputados y senadores del PVEM, se dio a conocer que José Luis Fernández Martínez “El Chiquis”, fue el candidato a diputado federal de ese partido más votado en el país, o sea, el que más votación obtuvo, lo que representa un gran logro porque le llevó votos a Claudia Sheimbaum y Ruth González en el distrito que le correspondió; así, ya está en la mira de las altas esferas del partido y seguro estará en la burbuja de la Cámara de Diputados desde el 1 de Septiembre.

COMIDA.- La presidenta de Morena Rita Rodríguez, realizó comida a la prensa local, con motivo de generar un acercamiento, pero dicen que le cayó pura prensa que acude a los desayunos y no los de la polaca local.