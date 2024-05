Prismas | Ni quién moleste en SL Rey y Santa Fe

Jalen orejas a los taxistas por chocantes

BAILES.- El fin de semana y todavía la presente, se realizaron varios bailes callejeros, de esos que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capitalina suele desactivar porque están prohibidos; sin embargo, en el caso de los vecinos de las colonias San Luis Rey y Santa Fe, por ejemplo, se cansaron de solicitar la intervención. Nunca acudieron los agentes municipales, a pesar de estar enterados.

ABASTO.- Tina por tina el Interapas ha tenido que llevar agua a los habitantes del Barrio de San Miguelito, ya que las obras de rehabilitación no permiten el acceso de pipas, mucho menos camionetas con bidones por las zanjas que continúan abiertas. Urge que Seduvop ya culmine las obras, que más allá de rehabilitar la zona, parece venganza en contra de quienes interpusieron el amparo.

ZONA DE RIESGO.- La Sedena y la Guardia Nacional van a desplegar un operativo de seguridad este domingo 2 de junio en los municipios de San Vicente Tancuayalab y Tanquián de Escobedo previendo violencia por las elecciones y la eventual intromisión de grupos criminales que operan en la zona; el clima político se ha enrarecido por la rivalidad de dos familias que militan en partidos contrarios.

MÉDICOS ESPECIALISTAS.- Por el acuerdo entre el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el presidente Andrés Manuel López Obrador, llegarán a San Luis Potosí 109 médicas y médicos especialistas al programa IMSS-Bienestar, además de medicamentos y equipo a las zonas rurales y el Hospital Central, para elevar la calidad de la cobertura de salud a la población potosina.

CIERRE DE RUTH.- Este miércoles en la plaza de Fundadores cierra campaña la candidata al Senado, Ruth González Silva, antes encabezó varios mítines en la Zona Media y la Huasteca con una gran respuesta ciudadana para refrendar sus compromisos legislativos y de gestión de programas sociales y obras prioritarias; en el evento de hoy también cierra campaña Sonia Mendoza, candidata a la alcaldía capitalina.

MESA PERMANENTE.- La Mesa de Construcción para la Paz se mantiene en sesión abierta para garantizar la seguridad y el orden antes, durante y después de la elección de este domingo, los operativos en las cuatro zonas del estado están listos y la Guardia Civil del Estado se coordinará con los otros niveles de gobierno.

TAXISTAS.- La racha de accidentes en los que se han involucrados taxistas, llama la atención respecto a los conductores que son contratados por los concesionarios, de si son personas responsables para ese encargo; por supuesto, se debe esperar el resultado de los peritajes, pero ya suceden tales percances con mayor frecuencia.

AVENTAJA.- Expertos en encuestas consideran que la ventaja en las preferencias que ha sembrado Enrique Galindo durante toda la campaña ya es irreversible. De acuerdo con estudios demográficos que durante más de ocho semanas han seguido los resultados, Galindo sostiene una ventaja de más de 10 por ciento para la elección del próximo domingo.

RESPALDO.- Después de escuchar a los tres candidatos mas representativos a la alcaldía de la capital, los empleados del Ayuntamiento que forman parte del Sindicato decidieron dar su respaldo a Enrique Galindo para tres años más, pues reconocen condiciones dignas de trabajo como hacía muchas administraciones no había.

LEGADO DE SERVICIO.- Maribel Torres Vilet hizo una campaña de altura, de respeto, de propuestas, de planteamientos serios y realizables, lo que en 40 días le hizo ganar muchos adeptos, de todos los sectores, de todas las colonias del distrito ocho, donde sin lugar a dudas dará la batalla el próximo domingo en las urnas porque la gente ya quiere estar verdaderamente representada.

GUAJARDO.- Excelente trabajo político ha demostrado el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por San Luis Potosí a diputado local por el quinto distrito, Rubén Guajardo Barrera. Sostuvo una rueda de prensa con medios de comunicación a quienes dijo que espera que haya un 65 por ciento de participación política este próximo domingo 2 de junio. Cerró campaña recorriendo los siete tradicionales barrios de San Luis Potosí.

ENCUESTA.- Entre seis y ocho puntos porcentuales de ventaja, dan las casas encuestadoras a David Azuara, candidato a diputado Federal por el Distrito 05 de la coalición “Fuerza y Corazón por México, sobre Daniel Guillén Sánchez, abanderado del Partido Verde, Morena y Partido del Trabajo.

A LA ALTURA.- El CEEPAC estuvo a la altura en cuanto a la organización de la elección en estos 40 días de campaña, logró tener recursos extras para los gastos necesarios, organizó 20 debates –el INE no pudo con uno- tuvo a tiempo todo el material electoral, funcionarios de casilla, nada más por ahí siguen algunos consejeros ciudadanos abusivos haciendo lo que no deben, como gastarse el recurso y no lo comprueban, o cobrando bonos, pero ya mero se van.