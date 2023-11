Prismas | Incomodidades a vecinos de cementerios

Sheinbaum firma hoy: Morena-PVEM-PT

PARA INVERSIÓN.- El Gobernador Ricardo Gallardo anunció que, para el cierre de este año y el inicio de 2024, San Luis Potosí contará con unos 2 mil millones de pesos para obra pública en tanto llegan las participaciones federales en marzo. Esa cantidad no es cosa menor, considerando que anteriores sexenios ni siquiera esa cantidad de inversión pública alcanzaban en todo un año.

INVESTIGACIÓN.- Para el cierre de este 2023 la Universidad Autónoma de San Luis Potosí mantiene un crecimiento sostenido, a través de sus investigadores, pues ha alcanzado la cifra de 700 docentes aceptados en el padrón del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). Se trata de una de las cifras más altas logradas para la Máxima Casa de Estudios.

ENEMIGO.- La visita de este viernes de la doctora Claudia Sheinbaum a San Luis Potosí servirá para que los partidos, Verde y Morena, más allá de mostrar músculo cada uno, demuestren institucionalidad y altura política, ojalá que los morenos locales entiendan quién es el enemigo de cara al 24.

OBSERVACIONES.- La antigua Auditoría Superior del Estado, hoy Instituto de Fiscalización del Estado Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), ya emitió observaciones de las cuentas públicas del año anterior y hay cantidades escandalosas en algunos organismos, dígase ayuntamientos y entes autónomos, en próximos días se darán a conocer las observaciones.

OPTIMISMO.- Según comerciantes del Centro Histórico, el Xantolo en tu Ciudad fue un evento que les dejó una importante derrama económica y beneficios que en años anteriores no se veían en estas fechas, pues la derrama estaba en la Huasteca.

VIENE SHEINBAUM.- Continuando con sus trabajos como Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo llegará a San Luis Potosí este viernes para encabezar un encuentro con la militancia del estado en el Salón Chicago’s a las 17:30 horas, con la misión de fortalecer los lazos de unidad del movimiento de la 4T.

FIRMA.- Antes, Sheinbaum Pardo también encabezará la Firma del Convenio de Coalición entre Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) para las gubernaturas en Ciudad de México, Jalisco, Tabasco y Yucatán. Estarán presentes Mario Delgado, presidente nacional de Morena; Citlalli Hernández, Secretaria General; Alfonso Durazo, Presidente del Consejo Nacional, así como los representantes estatales de Morena, el PVEM y el PT.

BENEFICIOS PARA LA HUASTECA.- Gracias a un buen trabajo de gestoría realizado desde la Secretaría General de Gobierno, a partir de la próxima semana, el municipio de Ciudad Valles será sede del Tribunal Unitario Agrario que anteriormente se trasladó a Tampico. Con su retorno a la entidad, se dará atención muy necesaria a 29 municipios potosinos y casi mil 92 ejidos y comunidades indígenas y un beneficio indirecto a 250 mil potosinas y potosinos. Gran esfuerzo realizado por el secretario General y su equipo.

PROMUEVEN.- Segundo amparo contra la elección de Lecourtois López como auditor de San Luis Potosí, recurso legal fue presentado en contra Congreso del Estado y la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, en el cual se reclama la ausencia de procedimientos de elección.

SEÑALAN.- Personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas de la capital, se sienten vulnerables y en riesgo así lo reveló el Encuentro Regional por la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos en San Luis Potosí "Voces en Riesgo", organizado por Educación y Ciudadanía A.C., en donde expusieron las condiciones indignas en las que desarrollan su trabajo y demandaron la aplicación oportuna de mecanismos de seguridad.

DESBARAJUSTE.- Como suele suceder, las mal planeadas acciones operativas viales terminaron por entorpecer todavía más el tráfico en los alrededores de los cementerios de El Saucito y Valle de Los Cedros, en el norte de la capital, donde fue cosa de locos poder llegar en vehículo o acercarse al menos a los destinos; y lo peor fue el transporte urbano colectivo quienes ni idea tenían de qué ruta alterna tomar.

NO RESPETAN.- Los vecinos de la colonia Industrial Aviación, en especial quienes viven más cerca del cementerio, sufren en estos días por la afluencia de visitantes, debido a que muchos dejan sus vehículos en las calles del sector y terminan obstruyendo cocheras; lo malo es que no los dejan marcar o colocar obstáculos para que no se estacionen frente a sus casas.