Prismas | Grave ataque a tiros en pleno mercado

Más salario quieren en el ayuntamiento

SIN LEY.- Este domingo al medio día un locatario del mercado República fue atacado con disparos de arma de fuego, lamentablemente ya ni la luz del día ni estar en un espacio cerrado pueden considerarse como inhibidores del delito.

ANUNCIO.- Los burócratas municipales esperan que, como es costumbre, en el día de aniversario de su principal sindicato, las autoridades les anuncien algún ajuste salarial u otro beneficio, lo que a más tardar deberá suceder éste lunes o martes.

CRÉDITOS INCLUYENTES.- El programa de créditos del gobierno estatal a emprendedores y pequeñas empresas ha demostrado su utilidad y propiciado historias de éxito, en casi tres años de gestión se han incentivado las actividades económicas con financiamiento y capacitación; este día el gobernador Ricardo Gallardo Cardona va a entregar créditos incluyentes a personas de los pueblos originarios y de capacidades diferentes.

CALLE 50.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona continúa con sus recorridos de supervisión de obras en distintos frentes, estuvo en la colonia Prados de San Vicente para constatar el avance de la rehabilitación de la calle 50 y su conexión al Circuito Potosí; se favorece la movilidad hacia la Zona Industrial y a los vecinos se les dota de una vialidad digna, segura y funcional.

TRAS LLUVIA.- La capacidad de respuesta del Ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezado por el alcalde Enrique Galindo, quedó de manifiesto tras la rápida recuperación de la ciudad luego de una lluvia extraordinaria, pues en menos de 12 horas, la Capital potosina logró estabilizarse.

EN CALMA.- El viernes pasado, San Luis Capital enfrentó un evento meteorológico sin precedentes: en solo 24 horas llovió la mitad de lo que se espera en un año completo. Esta situación, que en otras ciudades podría haber provocado un caos prolongado, fue manejada con notable eficacia y la mañana del sábado todo estaba en calma.

JUICIO POLÍTICO.- Las lluvias afectaron viviendas de familias de varias colonias de Villa de Pozos, sienten la ausencia del ayuntamiento capitalino, necesitan que les echen la mano para retirar agua y lodo, no exponerse a riesgos sanitarios; desatender a la población cuando requiere de más apoyo por los alegatos del decreto de municipalización, alienta a varios a interponer juicio político en contra del alcalde.

A PRUEBA.- De acuerdo a la CEA, en unas tres semanas se podría reactivar el suministro de agua desde El Realito, habrá que ver si las reparaciones en el ducto soportan la presión del agua, y hay que tener paciencia porque siempre las primeras descargas llegan con sedimentos, pero si todo sale bien, más de 30 colonias volverán a tener abasto de la red pública.

FERIA DE LA SALUD.- La presidenta DIF y senadora electa, Ruth González Silva, encabezó la Feria de la Salud en Rioverde, se benefició a 500 personas sin seguridad social, se dio apoyo para el traslado de pacientes a hospitales y centros de salud, consultas médicas, medicamentos, atención dental y estudios clínicos; se fomentan hábitos de vida saludable.

REFLECTORES.- Ávidos de protagonismo, de salir en las fotos, de identificarse como humanistas, empáticos y buena onda, no faltaron esta semana los personajes que se tomaron la foto con Sanjuana Maldonado recibiendo su credencial del INE; mejor deberían darle trabajo y facilidades para que retome sus estudios. A ella de ¿qué le sirve que se tomen fotos?.

MUY ATENTA.- Los ciudadanos en las redes sociales le hacen dos peticiones muy atentas a las autoridades: que aceleren el paso en las obras que se llevan a cabo en el centro y barrios aledaños y que implementen un programa emergente de bacheo, si no es mucha molestia. Gracias.

FÁTIMA.- El alcalde Enrique Galindo aplaudió el triunfo de la potosina Fátima Herrera, quien avanzó a octavos de final en su especialidad en las olimpiadas que se celebran en París; recordó que ella es una gran atleta que se conformó en los gimnasios municipales. “Los potosinos somos buenos pa´los trompazos”, dijo.

SIN ATENDER.- Tras las inundaciones habitantes de Villa de Pozos denunciaron que ya no atienden reportes de fugas de agua, ya dejaron de pasar pipas, la SSPC ya no presta auxilio ni hace rondines, el viernes la recolección de basura fue parcial, etc. El nuevo municipio de Pozos, está abandonado, dejando a su suerte a la población.