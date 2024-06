Prismas | Ganadores de periodismo, este día

A capacitar a los policías privados

PREMIO DE PERIODISMO.- La superación del viejo modelo político por el actual gobierno estatal, también se expresa en el Premio Estatal de Periodismo con nuevas categorías, un jurado imparcial y el incremento en el monto de los reconocimientos; durante mucho tiempo fue un coto de poder de unos cuantos medios de comunicación que acaparaban los primeros lugares y sin decoro premiaban a los plagiadores; los resultados se darán conocer este martes.

NO RESPONDEN.- Sigue sin control el robo de vehículos en estacionamientos de centros comerciales, sin que sirva de algo la “vigilancia” de compañías privadas de seguridad cuyo personal, en la mayoría de las veces, no está capacitado para desplegar alguna acción preventiva; solamente están a la caza de “farderos” y nada más. Y los centros comerciales, por supuesto, no se hacen responsables por desaparición de vehículos o por el robo al interior de los mismos.

RGC CUMPLIÓ A CLAUDIA.- Se ha visto al gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona muy contento con los resultados electorales, la razón es sencilla y contundente: le cumplió con creces a la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para lograr el “Plan C”, con una votación histórica a su favor, dos curules en el Senado y seis de siete diputaciones federales.

PVEM ARRASÓ.- No solo se contribuyó a la avasallante victoria de Sheinbaum, en San Luis Potosí el PVEM ganó 30 ayuntamientos y 12 de 13 diputaciones locales, con lo que se asegura una mayoría calificada sumando las plurinominales propias y de sus aliados, el partido gobernante reafirma su hegemonía pero también su disposición a reconocer la pluralidad y la búsqueda de consensos con las otras fuerzas políticas.

VIOLENCIA DIGITAL.- Para contemplar dentro del apartado de violencia digital, el uso de la inteligencia artificial que atente contra la integridad, la intimidad, la libertad, la vida privada o transgreda algún derecho humano de las mujeres o de sus familias, la Comisión de Justicia analiza una iniciativa para reformar la fracción III del artículo 4º de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.

MORENA PERDIÓ.- Los que no le cumplieron a Sheinbaum fueron los de Morena y en particular su dirigente con licencia y candidata al Senado, Rita Ozalia Rodríguez, quien perdió en su casilla y no alcanzó la primera minoría; en su campaña mandó señales contrarias a los principios de su partido al pactar en lo oscurito con el PRIAN capitalino y pavonearse en Soledad del brazo con “El Famy” y “El Famyto”, representantes del pasado que se ha superado tras años de lucha.

AUSENTE.- El virtual ganador de la contienda electoral capitalina, Enrique Galindo Ceballos, no asistió a la conferencia de prensa organizada en la sede del PAN estatal, aunque aparentemente se disculpó porque la invitación fue repentina, sin aviso previo. Los que sí de plano no acudieron fueron aquellos que con clara diferencia perdieron diputaciones locales y federales, según los conteos preliminares; así de plano, ya ni se tomaron la molestia de pararse.

PIDEN.- Padres de familia de la Escuela Secundaria General No. 3 Prof. Vicente Rivera Hernández, ubicada en avenida Salk, se presentaron en las instalaciones de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) para manifestarse de manera pacífica y exigir la restitución del profesor Gaudencio Medellín Herbert, quien fue destituido desde diciembre del año pasado. Esto surge luego del incumplimiento de acuerdos previamente establecidos en mesas de diálogo, donde sería restituido en otra escuela, cosa que no pasó. Ojalá pronto podamos ver regresar a las aulas a este docente de gran trayectoria.

EMPATE.- Como pocas veces, tras el conteo y resultados dados a conocer a través del PREP del CEEPAC, en el municipio de Armadillo de los Infante se presentó un resultado con una diferencia tan mínima que es de tan solo 34 votos, esto con casi el 99 por ciento de las actas capturadas, un empate técnico tan cerrado, que con la participación de una familia hubiera bastado para emparejar la balanza exactamente a la mitad.

INDEFINICIÓN.- La elección en San Luis Potosí en esta ocasión tuvo resultados muy cerrados, para el caso de Mexquitic de Carmona la diferencia mínima es en las cifras que resultan de los números de votos, con apenas medio punto porcentual, la alcaldía está entre Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, esperemos que resuelvan a la brevedad.