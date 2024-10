Prismas / Exdiputados ya agarraron huesos

Fluye ayuda potosina a Guerrero

GARANTIA.- Parece que haber sido diputado es una garantía de asegurar un empleo tras dejar el cargo. En el ayuntamiento de la capital se colocó a Edmundo Torrescano Medina quien renunció al PRI y se volvió independiente –en ese gabinete hay varios ex legisladores- y en el Congreso del Estado Lolita García será la Oficial Mayor, mientras su ex compañera de Nueva Alianza Claudia Tristán, se mantiene como asesora del diputado Juan Carlos Bárcenas.

LAVANDERÍAS.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que se pondrá en marcha un programa social inédito, el de lavanderías gratuitas en las cuatro regiones de la entidad, en la primera etapa se contemplan 50 centros de lavado que incluirán también secado y contarán además con una guardería, donde podrán estar los infantes mientras sus madres y padres lavan la ropa.

AL 100%.- Las obras del barrio de San Miguelito fueron entregadas y concluidas al 100 por ciento, la inversión fue de 103 millones de pesos, las familias expresaron su satisfacción por la rehabilitación realizada por el gobierno estatal; lo que pudiera faltar corresponde atenderlo a la CFE, y los que insisten en descalificar los trabajos, están movidos por intereses políticos y ni siquiera viven en el barrio sino en las Lomas.

AYUDA A GUERRERO.- El Ayuntamiento de Soledad, por indicaciones del alcalde, Navarro Muñiz, habilitó un centro de acopio en la Plaza principal como un acto de humanidad y ayuda a nuestros hermanos de Acapulco, quienes la están pasando mal por los estragos del huaracán Jhon, convirtiéndose Soledad en el primer municipio en mostrar preocupación por este desastre natural.

APOYO EMERGENTE.- Ante los estragos del huracán John en Guerrero, el gobierno federal pidió a las delegaciones de la Conagua apoyar en el tema de suministro de agua potable, por lo que Conagua San Luis Potosí enviará pipas para distribuir el vital líquido, ya que los pozos de varias ciudades se encuentran fuera de funcionamiento.

“SPARTAN RACE”.- El parque Tangamanga I este sábado será el escenario de la competencia “Spartan Race”, con la participación de tres mil atletas de todo el país, en la que se pondrá a prueba la resistencia física con diversos obstáculos y diferentes distancias, por lo que representará todo un reto, será un evento familiar con la ventaja de disfrutar los paisajes naturales que ofrece el parque.

NUEVOS PUENTES.- Se prevé que para fines de este mes se pongan en servicio los puentes de la autopista Cerritos-Tula, concesionada a Coconal, luego de que hace tres años uno de ellos se desplomó por fuertes corrientes de agua que no soportó la mala construcción del gobierno pasado, el otro puente presentó riesgos de derrumbe; el costo de la inversión estuvo a cargo de la concesionaria.

¿DE QUE SIRVE?.- Tanto que se habla de combatir la corrupción, de castigar ejemplarmente a los malos funcionarios, a los que le roban el dinero al pueblo que gobiernan y más si se trata de indígenas, se hacen foros, se reforman leyes, se rasgan las vestiduras y al final, quienes son descubiertos y sancionados, como si nada llegan a otro cargo a seguir haciendo de las suyas, como si nada hubiera pasado y todavía en calidad de víctimas. Qué cosas.

COORDINACIÓN.- El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro, encabezó por primera vez la Reunión Regional de Seguridad en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, con mandos de la Guardia Civil Estatal, Guardia Nacional y de instituciones de inteligencia, en la que reafirmó toda la disposición de unir esfuerzos y fortalecer estrategias para la prevención y combate de delitos.

IRREGULARES.- Apenas unos días estuvieron abiertas las bodegas con mercancía china y fueron clausuradas por el Ayuntamiento, parece que las quejas de los comerciantes locales algo tenían de razón en cuanto a que operan sin los permisos necesarios. Sin embargo las clausuras no han impedido que sigan preparando más sucursales para abrir.

IGNORANCIA.- Es lamentable que voces en contra de las fiestas en honor del santo patrono del municipio de Villa de Pozos minimicen la importancia de las costumbres de los lugareños, se trata sin duda de personas sin arraigo, quienes desconocen que esta es una tradición con más de 800 años de historia, que da identidad a sus habitantes.

LUCIDOS.- De aquí en adelante no van a faltar las voces en contra de todo lo que se diga y haga en Pozos, lamentablemente no van a tratarse de críticas constructivas, que ayuden a la consolidación del nuevo municipio, sino de aquellos que no pudieron lograr que el deseo de los verdaderos habitantes del lugar no se cristalizara.