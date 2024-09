Prismas | En el día feriado no pudieron pasear

SOS a personas en situación de calle

RIESGO.- Después que de nueva cuenta se realizó el desfogue de la presa San José este fin de semana, algunos potosinos acudieron a recrearse en el bulevar del río Santiago, haciendo caso omiso a los riesgos que ello representa. Hubo desalojo de algunas personas, principalmente jóvenes, pero otros insistieron en exponerse.

AH POR CIERTO.- Potosinos y visitantes se quejaron porque en día feriado no encontraron dónde reunirse con sus seres queridos, resulta que llegaron al parque Tangamanga y estaba ¡cerrado en día festivo!, y el paseo a la presa San José, también estaba inactivo, no sean ingratos, avisen para que la población y los visitantes no den la vuelta en vano.

DESFILE POR CARRANZA.- A la cabeza del desfile cívico conmemorativo del 214 aniversario del inicio de la Independencia de México, iba esta mañana el gobernador Ricardo Gallardo Cardona montado en su caballo y vestido de gala a la usanza charra; la columna partió de la esquina de Carranza con Uresti, el acto protocolario se realizó en el jardín de Tequis.

NOCHE DE GRITO.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio el Grito de Independencia desde el balcón principal de Palacio de Gobierno, en medio de una fiesta popular, en la Plaza de Armas el ambiente lo propició el legendario Grupo Bronco, entre los antojitos, el pozole y la algarabía; si bien las lluvias de agosto llegaron en septiembre, el sentimiento patriótico se hizo patente.

POZOS.- Es de aplaudir el fervor de los habitantes de la hoy cabecera municipal de Villa de Pozos y algunas localidades aledañas, que por su cuenta organizaron su noche de Grito en la plaza principal, ante la falta de autoridades que se hicieran cargo. Y no fue todo: Hasta desfile organizaron, sin que ninguno de los integrantes del concejo electo, se hiciera presente ni para apoyar en lo que se ofreciera.

DÍA HÁBIL.- Para el gobierno estatal este lunes no fue feriado, la Oficialía Mayor informó que estuvieron garantizados los servicios, el personal de confianza estuvo al pie del cañón en las oficinas recaudadoras que estuvieron abiertas en horario de ocho a tres de la tarde.

EMOCIONADA.- La secretaria de Turismo, Yolanda Cepeda Echavarría, como que se dejó llevar por la emoción y se le olvidó el cargo y publicó una felicitación con membrete de la dependencia al diputado morenista Cuauhtli Badillo Moreno por haber asumido la curul; si quiso ser cortés lo ideal hubiera sido una felicitación personal pero a toda la legislatura y no solo a un diputado.

URGE.- Es necesario que las autoridades estatales y municipales atiendan a las personas en situación de calle que se encuentran en la Calzada de Guadalupe y en el Jardín del Barrio de San Miguelito. Es triste ver como estas personas se mojan y se refugian en pequeños espacios para no padecer el mal clima. Sin embargo, urge que les atiendan y les brinden un lugar seguro, y con alimento.

ENHORABUENA.- Este fin de semana concluyó el proceso de "Colocarnos al centro: Autocuidado, cuidado colectivo, protección y seguridad para mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos", realizado por Lumninas Centro de Derechos Humanos A.C., en donde brindaron las herramientas esenciales para que el ejercicio de la prensa libre se realice sin que las periodistas dañen su salud mental y prioricen su autocuidado.

DIÁLOGO.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Héctor Serrano Cortés, ya dejó en claro cuál será la ruta a seguir en la LXIV Legislatura, diálogo para sacar acuerdos con todas las fuerzas políticas, y ya dieron el primer paso en la integración de las Comisiones de dictamen del Poder Legislativo, se va a garantizar la equidad de género en su integración, escuchando a todas las partes.

BUENA ASESORA.- El diputado de Nueva Alianza Juan Carlos Bárcenas Ramírez, no llegó a la toma de protesta como integrante de la JUCOPO y más de una hora después, la Directiva se la tuvo qué tomar a él solo, pero resulta que su nueva jefa de asesores es la ex diputada Claudia Tristán, y se notó de inmediato, pues este acto de irresponsabilidad no pasó desapercibido y eso, que apenas van empezando.

YA ENCARRERADOS.- En la instalación de la LXIV Legislatura, el gobernador Ricardo Gallardo se dirigió brevemente al no-reconocido-diputado Marcelino Rivera y le comentó: “no te preocupes mi buen, si ya tenemos 59 municipios, ¡que no tengamos 28 diputados!”; andaba de buen humor el titular del Ejecutivo, pues trae muchos temas que se podrán destrabar en esta nueva Legislatura.