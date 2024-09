Prismas | ¡El colmo!, atracan céntrica joyería

Gandallas también entre diputados

ANGUSTIA.- El atraco a céntrica joyería dejó en entredicho la supuesta vigilancia que jefes policíacos presumen diariamente que existe en el Centro Histórico; increíble que los hampones se hayan metido casi hasta la cocina y, sobre todo, escapar con tanta facilidad, lo que ya angustió a comerciantes.

ATENTOS.- Hay que recordar que asaltantes de joyerías suelen provenir de otras entidades -o son originarios de otro país- y al llegar a la plaza cometen entre dos o tres atracos y luego cambian de entidad. Policías investigadores lo saben.

PAVIMENTACIONES.- Familias de la colonia Bellas Lomas al norte de la ciudad recibieron al gobernador Ricardo Gallardo Cardona para la entrega de varias calles que fueron pavimentadas después de años de haber solicitado la obra a las autoridades municipales sin ningún resultado; el mandatario adelantó que seguirán apoyando a muchas colonias que requieren pavimentaciones.

LIDERAZGO DE RGC.- En la histórica sesión del Congreso General realizada ayer, intervino el diputado federal Carlos Alberto Puentes Salas del PVEM para reconocer el liderazgo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona como una figura nacional del partido y los resultados de su gestión, como la atracción de inversiones del ramo automotriz; el legislador reiteró el apoyo que recibirá de la bancada verde para consolidar el desarrollo de la entidad potosina.

DERRAMA ECONÓMICA.- En una estimación conservadora, la edición 2024 de la Feria Nacional Potosina dejó una derrama económica de 5 mil millones de pesos, cantidad que supera con mucho la reportada por el gobierno pasado durante seis años; los distintos sectores relacionados con la hotelería, comercios y servicios elevaron sus ingresos por el evento ferial, donde se registró una asistencia cercana a los 9 millones de visitantes.

MÁS VERDES.- La plana mayor del PVEM, dirigentes, alcaldes, legisladores locales y federales se congregaron para recibir a cinco alcaldes más que decidieron sumarse a las filas del partido, se invitaron solos convencidos de que el Verde, como la primera fuerza electoral en la entidad, es la que está logrando la transformación con el liderazgo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

TRANSPORTE GRATUITO.- El transporte gratuito a la Feria Nacional Potosina 2024 en Soledad resultó ser un éxito total, facilitando la asistencia de más de 16 mil personas a lo largo de los 25 días del evento, una iniciativa que fue reconocida por cientos de familias que se beneficiaron con el servicio, pero que sin lugar a duda en donde más les ayudó fue en su economía, pues además de ahorrarse estacionamiento este transporte también ofrecía servicio desde la feria hacia la plaza de Soledad.

GANDALLAS.- Como era de esperarse, los diputados Claudia Tristán de Nueva Alianza, Cecilia Ochoa del Verde y Salvador Isais del PT, votaron en contra de que la JUCOPO autorizara renivelaciones a trabajadores del Congreso del Estado, pero eso si, quieren que mejor ese dinero se reparta entre ellos, ya que ninguno de los tres va a tener chamba en el corto plazo.

NADA QUE ENTREGAR.- La comisión de Transparencia del Congreso del Estado fue de las menos productivas y se demostró ayer en la entrega-recepción, donde su presidenta Cecilia Ochoa no sabía ni qué decir sobre los nulos resultados y no le quedó de otra más que recurrir al parloteo y la demagogia, como es su costumbre, sin aportar nada. Bueno, no se podría esperar otra cosa diferente.

NI POR LA FERIA.- La diputada sin partido Gabriela Martínez Lárraga decidió prolongar sus vacaciones por tiempo indefinido, al solicitar licencia -no le quedaba de otra- que le fue aprobada en la sesión de la Diputación Permanente, demostrando total desinterés por “el trabajo que tanto le apasiona” como decía en sus redes sociales; de todos modos la iban a dar de baja por faltista, aunque nunca dejó de cobrar sus quincenas.

APOYO A ADULTOS MAYORES.- Una destacada iniciativa es la impulsada por la Coordinación Municipal de Atención al Adulto Mayor quienes ofrecen una bolsa de trabajo diseñada para facilitar la incursión o reincorporación en el mercado laboral a los abuelitos, brindando a quien lo requiera una carta laboral de manera gratuita, lo que habla de que en el Ayuntamiento soledense, una de los prioridades es el bienestar de los Adultos Mayores del municipio.

DESORDEN.- La Directiva del Congreso del Estado, presidida por el diputado Roberto Ulices Mendoza Padrón, termina mal y de malas, ya no solo se trata de que no sabe leer el legislador, sino que ahora cambian las reuniones de la Diputación Permanente a su antojo y las iniciativas que se presentan de inmediato las pasan a comisiones y las aprueban. Ahora, la pregunta es, ¿Si así le hubieran hecho siempre, no habría rezago legislativo?