Prismas | Duro golpe al hampa de alto impacto

A la baja en Soledad robo a tiendas

GOLPE AL CRIMEN.- Un presunto objetivo criminal y sus cómplices fueron detenidos en la colonia Progreso, el operativo se dio tras labores de investigación de la Fiscalía General de la República pero hubo resistencia y un agente federal murió mientras uno de los detenidos resultó herido; hubo apoyo de la Guardia Civil Estatal y de la Policía de Investigación; fue un golpe duro a la delincuencia de alto impacto, ya que al cabecilla se le vincula con varios hechos graves de fechas recientes.

ARRANCAN POSADAS.- El espíritu navideño ya se respira por todos lados y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ayer puso en marcha las posadas en los municipios de San Martín Chalchicuatla y Tamazunchale para convivir con la gente, entregar regalos y disfrutar la presentación de bandas musicales, unos momentos de alegría después de un año de mucho trabajo y los mejores deseos para el próximo.

PELIGROSO.- El socavón que se abrió en la avenida San Pedro resulta peligroso para quienes pasan por la zona, tanto para vehículos como peatones, ya que la superficie de rodamiento quedó desquebrajada, lo que obligó a que se cerrara el paso en la zona.

FIESTA CHARRA.- El presidente de la Canaco-Servytur, Fernando Díaz de León, destacó que el impulso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona al Congreso y Campeonato Nacional Charro resultó benéfico para todos los sectores de la economía potosina, la derrama fue importante y el haber conseguido que el evento se realice también en el 2024 es una buena noticia, la ciudad es buena anfitriona.

OPERATIVO DECEMBRINO.- Dentro del plan operativo “Otoño-Invierno Seguro 2023”, la Guardia Civil Estatal realiza recorridos terrestres para fortalecer la seguridad ante una mayor presencia de gente en el Centro Histórico, plazas y centros comerciales para realizar compras y por la entrega de aguinaldos, habrá acciones de proximidad social y orientación, estará atentos a cualquier eventualidad.

UNA VEZ MÁS.- Residentes de la avenida Morales Saucito y prolongación Muñoz, denunciaron la necesidad de rehabilitar esta intersección de ambas vialidades, ya que con las recientes lluvias, los baches y los hundimientos se han convertido en una problemática no solo para los automovilistas sino también para los peatones que a diario transitan esta zona.

DESCONTROL EN TRÁNSITO.- Por los embotellamientos que se han registrado, no solamente en el centro de la ciudad, sino en otras zonas comerciales y arterias importantes, tal parece que a la Policía Vial le falló el control del tráfico. Y eso que apenas está iniciando la temporada decembrina.

SOLIDARIOS.- Hay negocios que asumen su responsabilidad y cooperan con la ciudadanía en algunas situaciones, tal es el caso del establecimiento El Cartoncito, ubicado en la calle Primero de Mayo casi esquina Constitución, donde se evita expender alcohol a las y los jóvenes cuando ya se encuentran en estado inconveniente y cooperan en los casos que, a pesar de lo anterior, algo llega a pasar.

RESPONSABILIDAD CIVIL.- Tal es el caso de una joven que el lunes pasado salió en tal estado, que tropezó, cayó y fue a estrellarse contra un auto estacionado frente al lugar, aunque ella no tuvo lesiones, pues de inmediato se levantó y se fue riendo de su gracia con un joven (hay video), lo cierto es que tal fue el impacto que el vehículo quedó con la puerta abollada, sin que nadie hasta ahora se haya hecho responsable.

DISMINUYEN ROBOS.- La cadena Oxxo reconoció una disminución de robos en el municipio soledense del 55 por ciento, gracias a las estrategias aplicadas en materia de seguridad, asegurando que se mantendrán atentos a lo que resta del año para mantenerse a la baja en este delito.

NAVIDAD LLEGA SOLEDAD.- Con un ambiente festivo el Ayuntamiento de Soledad, inaugurará el próximo sábado el monumental árbol navideño y la instalación de la pista de hielo en la Plaza Principal del municipio, lo cual encenderá el espíritu navideño, en esta ocasión las autoridades municipales tienen preparada una caravana navideña, como preámbulo para el encendido del árbol.

DESTEÑIDO.- Dice el senador Primo Dothé que “la cuarta transformación en San Luis Potosí es guinda”, pero definitivamente es un guinda descolorido, de papel, pues en las últimas elecciones no ganó la gubernatura y su candidata terminó en el fresco bote, no ganó un solo distrito de mayoría y en la capital de SLP a su candidato pusieron una aporreada que Dios guarden la hora, así que ese discurso no le queda.

INFORMACIÓN.- Las y los integrantes de la comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal acordaron solicitar información complementaria al ayuntamiento de la Capital, sobre la iniciativa de Ley de Ingresos 2024 que envió al Congreso del Estado para su análisis y dictamen correspondiente, informó la presidenta de la Comisión diputada Aranzazu Puente Bustindui.