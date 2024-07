Prismas | Donan equipo de cómputo a UASLP

Ratifican a Morena en Tancanhuitz

REVISAN FENAPO.- Para que la edición 2024 de la Feria Nacional Potosina se desarrolle en las mejores condiciones de seguridad, la Coordinación Estatal de Protección Civil realizó una inspección a las instalaciones del Palenque y el Teatro del Pueblo que recibirán a miles de personas para disfrutar la presentación de diversos artistas; en el Palenque se tendrá que reforzar el techo.

ALMA EN PENA.- Xóchitl Gálvez regresó a la capital potosina sin visos de asimilar su derrota y ubicarse en la realidad, sigue desinformada sobre la situación imperante en la entidad e hizo declaraciones que rayan en la ignorancia, por quedar bien con sus escasos seguidores se esforzó en ocultar su frustración, su causa está perdida y no tiene ningún rumbo.

EL TEMA DEL AGUA.- El problema hídrico ha escalado situaciones graves, puesto que en algún tiempo estuvieron casi todos los municipios con sequía extrema, y hoy gracias a las lluvias muchos ya salieron avantes, pero en el futuro se requerirán estrategias para el aprovechamiento del agua de lluvia y de los escurrimiento, y no es difícil porque especialistas hay y si no habrá qué viajar para copiar modelos de países que no tienen ese problema, pero ya.

OTRO LÍO.- No cabe duda que a las autoridades correspondientes no les interesa dar solución a problemas añejos, como las inundaciones, si ya se sabe qué partes se anegan cuando llueve, por qué no buscar soluciones para esos lugares que siempre se tienen que cerrar a la circulación, por lo menos hay que resolver el caso del puente Naranja, el puente Pemex, el puente Othón, el Río Españita y la Glorieta de la Familia, por algo se comienza.

OPERATIVO VACACIONAL.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado pondrá en marcha el operativo “Vacaciones Seguras 2024” en coordinación con los otros niveles de gobierno, para garantizar orden y tranquilidad a las familias potosinas y visitantes en sitios turísticos, carreteras y lugares de mayor afluencia de personas en las cuatro regiones de la entidad.

BECAS A ESTUDIANTES.- Para otorgar oportunidades de estudios a la juventud potosina que no tuvo cabida en las instituciones públicas, el gobierno estatal inauguró la ExpoBecas 2024 con la participación de 40 universidades que ofrecen dos mil becas a estudiantes de nivel de licenciatura para que puedan cubrir la inscripción o las mensualidades y continuar sus carreras profesionales.

DONATIVO.- En un esfuerzo por apoyar la creación de espacios que permitan conectar recursos y redes con una estructura de soporte eficiente, Startup Lab Mx donó equipo informático que beneficiará al Centro de Emprendimiento e Innovación Potosino (CEIP), como parte del convenio firmado en alianza estratégica con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

MORENA EN TANCANHUITZ.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) en acatamiento a la resolución del Juicio de Nulidad Electoral promovido por el Partido de la Revolución Democrática, el pasado 5 de junio, se realizó el recuento de 12 casillas obteniendo el Partido Morena una votación de 3,469 y la coalición Fuerza y Corazón integrada por los partidos de la Revolución Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), obteniendo una votación de 3,141 haciendo una diferencia del 2.8% entre el primero y segundo lugar.

BUENAS CUENTAS.- El diputado Roberto Ulices Mendoza Padrón, presidente de la Directiva del Congreso del Estado, ya inició con los trabajos para integrar el tercer y último informe del Poder Legislativo, confía que con el apoyo de las y los legisladores en las comisiones se trabajará hasta el último para sacar el mayor número de dictámenes y entregar buenas cuentas a la ciudadanía.

ME LO DEBO A MI.- El alcalde Enrique Galindo dijo que su candidatura a la reelección no se la debe al PRI, a “Alito” Moreno y menos a Sara Rocha, sino a él mismo, a su esfuerzo y trabajo; además, remató que no hay ni habrá en su gestión “cuotas ni cuates”, declaraciones que generaron ‘volteadas de ojos’ en el ámbito político.

FRENTES.- La presidenta del PRI Sara Rocha tiene abiertos varios frentes con sectores importantes de la estructura partidista, liderazgos acotados pero al fin representativos y hasta medios de comunicación, lo que podría dificultar su andar en la política aunque ya advirtió que eso –el pleito-, a ella, le encanta.