Prismas | Conmociona caída de árbol en “El Paseo”

ÁRBOL MONUMENTAL.- A muchos conmocionó el colapso del gran árbol que daba sombra justo en la entrada de la puerta principal de la plaza de toros “El Paseo”, en la plaza España, derribado por los vientos de la tarde del miércoles; aunque el ejemplar tiene historia no era considerado todavía en el listado de árboles patrimoniales. Hay quienes proponen rescatarlo y replantarlo, pero se ignora si ello todavía puede ser posible.

SIEMPRE NO.- Junior H anunció la cancelación de su gira por México, con lo que ya no estará en la Feria Nacional Potosina, pues el cantante de corridos tumbados formaba parte del cartel de la “fiesta del verano”. El cantante no dio las razones por las que canceló sus conciertos.

EN LA MAÑANERA.- Como parte de la conversión del sistema de salud en el modelo IMSS-Bienestar, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona participó vía remota en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se puso en marcha a los 392 comités en toda la entidad que aplicarán recursos por 238 millones de pesos para infraestructura y equipamiento a partir de julio.

GIRA DE GRATITUD.- La candidata ganadora al Senado con una votación histórica, Ruth González Silva, inicia este viernes una gira por las cuatro regiones del estado para agradecer de manera personal todo el apoyo recibido por la ciudadanía en su campaña electoral y el día de la elección, asumiendo un compromiso claro de que legislará para impulsar el progreso de San Luis Potosí.

COMBATE A INCENDIOS.- El gobierno estatal en coordinación con autoridades federales y municipales, y brigadistas comunitarios y voluntarios, continúan el combate de cuatro incendios forestales con la ayuda de una aeronave, en San Ciro de Acosta, El Naranjo y Tamasopo; ya se controló un incendio en el ejido El Sabinito, a cinco kilómetros del paraje Los Peroles en la región Media.

LA METRORED.- Serán dos nuevas líneas de la MetroRed las que pondrá en funcionamiento el gobernador Ricardo Gallardo Cardona tras décadas de un modelo obsoleto de transporte urbano; las rutas van a recorrer el bulevar Valle de los Fantasmas (carretera Rioverde) y el Circuito Potosí, en su primera etapa no tendrá costo su servicio para socializar las rutas entre la población.

SIN AGUA.- Personal de Interapas avisó a los vecinos de las colonias Quintas de la Hacienda y Quintas de la Hacienda II, que desde principios de semana se arregló la bomba del pozo que los surte y que permaneció varios días fuera de servicio, por lo que ahora reclaman el por qué no les ha llegado el agua vía red.

SALUDADORES.- Los diputados que no saludaban a nadie, ahora sí saludaron a las secretarias del Congreso del Estado, pues llegaron muy seditas, después de haber perdido todo ante el Partido Verde Ecologista de México, PVEM.

SERIEDAD.- Ahora el priísta Edmundo Torres, dice que por el tricolor hizo que ganara Galindo, ¿será cierto?, pues si todos los votos los dio el PAN. ¿Estará viendo otros datos?

ARREPENTIDOS.- Los panistas están muy arrepentidos de haber ido con el PRI en coalición en las pasadas elecciones, porque el desprestigio del tricolor los arrastró a derrotas y les hizo perder posiciones en el Congreso del Estado, ya que fueron los votos blanquiazules los que hicieron ganar a los candidatos priístas pero ya ni llorar es bueno y no les queda de otra mas que no repetir el error en el 2027 e ir solos por la Gubernatura.

BUENAS CUENTAS.- En el Partido Verde Ecologista de México le siguen reconociendo al diputado José Luis Fernández Martínez el buen trabajo político y operación electoral que hizo, pues no solamente ganó la diputación federal de su distrito sino que los candidatos a alcaldes del distrito 15 y de otros que le encargaron, también lograron el objetivo y hay algunos que ahí andan en litigio todavía.