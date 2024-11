Prismas | Confirma Sheinbaum presa para SLP

David Azuara regresó por ¡finiquito!

¿BUENO O MALO?- La Canirac desmintió que haya ocurrido un asalto en "La Barra de Barry", aclaró que sí sucedió un atraco, pero en una farmacia ubicada en frente, y también reconoció que se han presentado robos en restaurantes, pero de noche cuando los establecimientos ya están cerrados.

NO HABRÁ IMPUNIDAD.- En la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum mandó un mensaje claro y directo cuando le plantearon el caso de corrupción millonario en Pemex en el que está involucrado el empresario de Tanquián, Gerardo Sánchez Zumaya, se investigará y no habrá impunidad, afirmó que su gobierno “no solapará ningún acto de corrupción y la 4T tiene esa responsabilidad con el pueblo de México”.

CASO CERRADO.- Se dio a conocer que la Fiscalía General de la República resolvió desde el 23 de octubre pasado no ejercer acción penal en la carpeta que investigaba un supuesto desvío de 724 millones de pesos durante administraciones municipales de Ricardo Gallardo Cardona y Ricardo Gallardo Juárez, no se encontraron pruebas y se carece de elementos jurídicos.

SE PASA.- Voraz y sinvergüenza es el diputado federal David Azuara, que no conforme con su sueldazo en el Congreso de la Unión, aún así cobró -y por la fuerza- al Ayuntamiento de la Capital, por su despido desde los tiempos de Xavier Nava. No cabe duda que el clan Azuara de todos lados quiere ganar y cuando no lo hacen, arrebatan. ¡Pasados de lanza!

PRESUPUESTO 2025.- Al entregarse el proyecto de presupuesto 2025, por un monto de 65 mil millones de pesos, para su revisión y aprobación en el Congreso del Estado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anticipó que se va a mejorar la calidad de vida de las familias potosinas con importantes incrementos para obras de infraestructura y diversos programas sociales, apoyo a la educación, salud, campo y a los municipios.

LAS ESCOBAS.- Otra buena noticia de la presidenta Claudia Sheinbaum para San Luis Potosí, fue la inclusión del proyecto de construcción de la presa Las Escobas en el Plan Nacional Hídrico, esta obra servirá para contener escurrimientos y optimizar los embalses de las presas El Peaje y San José, lo que evitará el desperdicio de los excesos de agua en el bulevar Río Santiago como ha ocurrido desde hace décadas.

DE ESTRENO.- En la colonia Wenceslao, donde las promesas solían quedarse en el aire, Enrique Galindo llegó para hacer historia. La inauguración de la calle 6 de Junio, esperada por más de 30 años, no solo pavimenta un camino, sino que marca un antes y un después en la zona norte.

DESARROLLO.- Con su programa 100 Días de Talacha, el alcalde sigue cerrando brechas y llevando desarrollo donde más se necesita. “Es nuestra misión combatir el rezago social”, dijo Galindo, mientras entregaba una obra que no solo moderniza la vialidad, sino que transforma vidas.

APOYO AL CAMPO.- Con el apoyo de SEDARH, el alcalde, Juan Manuel Navarro, inició con la entrega de semilla a productores de la comunidad de La Tinaja y alrededores, lo que sin duda les va a beneficiar bastante, ya que según sus palabras podrán resurgir sus cultivos después de las afectaciones que tuvieron recientemente por las lluvias.

SIN INCREMENTOS En sesión ordinaria de Cabildo, fue aprobada por unanimidad la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025 en Soledad de Graciano Sánchez, la cual no contempla ningún ingreso en impuestos ni cobros, con el fin de seguir protegiendo la economía familiar y ser sensible ante las necesidades ciudadanas.

NO APRENDEN.- Una zapatería ubicada en la calle 5 de Mayo a un costado del Congreso, convocó a una firma de autógrafos de los youtubers regios "La Granja Sanitaria", sin embargo la asistencia fue mayor a lo que se esperaba y hubo descontrol, los encargados ya no sabían qué hacer, tuvieron que amenazar con cancelar el evento para que la gente hiciera fila, y a pesar de estar a unos metros del Palacio de Gobierno no hubo presencia de la Guardia Civil ni de Protección Civil.

APOYO A BOMBEROS.- Esta semana el alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos consideró la posibilidad de incrementar el apoyo que el Ayuntamiento capitalino entrega a los elementos del H. Cuerpo de Bomberos Metropolitano; desde trienio anterior el municipio se encarga del pago de sus salarios, pero se mantiene al margen del conflicto entre los "tragahumo" y su Patronato.

INTROMISIÓN.- Trabajadores afiliados al SUTSGE se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado y presentaron una demanda contra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje por su intromisión en la vida sindical, al negarse a otorgarle la toma de nota tras la elección de su lideresa Bernardina Lara; una comisión fue recibida para tratar el tema.