Prismas | Aguas quieren tomar el CEEPAC

Estacionamientos, polémico caso

PENAL FEMENIL.- Como parte del compromiso del gobierno estatal de recuperar el sistema penitenciario que se recibió de la administración anterior en pésimas condiciones y no favorecían la rehabilitación de las personas privadas de su libertad, se destaca la creación del penal femenil único en el municipio de Tancanhuitz, ha dado resultados y es dirigido por una mujer.

INTERNET GRATIS.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona puso en marcha la primera etapa del programa “Clave Verde” para dotar a 75 mil estudiantes del servicio de internet gratuito a través de un chip de telefonía celular; este año se espera lograr una cobertura de 200 mil beneficiados, este tipo de apoyo es pionero a nivel nacional y es considerado ya un derecho humano por la ONU y que el gobierno estatal hace cumplir.

APEGO A LA LEY.- El trabajo del gobierno estatal no se verá alterado por el proceso electoral y se asume la responsabilidad para que se realice con apego a la ley y coadyuva con los principios de imparcialidad, equidad y certeza; y a través de la Secretaría de Finanzas no se descarta que se otorguen recursos adicionales al CEEPAC, que originalmente solicitó un presupuesto inflado de más de 668 millones, un despropósito al detectarse, entre otras pifias, que incluía 61 millones para proyectos institucionales, no relacionados con las elecciones de junio.

DISCURSO ALARMISTA.- El terreno electoral es presa fácil de la oposición y organismos afines para sembrar visiones alarmistas que buscan inhibir la participación ciudadana y debilitar a las instituciones, incluso se mapea el país con los distritos electorales de supuesto alto riesgo de violencia; y también la controversia del CEEPAC sobre la insuficiencia de recursos, serían parte de una estrategia que apuesta a un ambiente de confrontación y no a una elección democrática.

LIDERA.- Las encuestas muestran una muy amplia ventaja de Enrique Galindo entre el resto de las opciones para abanderar el Frente del PAN, PRI y PRD para el Ayuntamiento de San Luis Potosí. El reconocimiento y preferencia por el actual Presidente Municipal para obtener la reelección duplica a su más cercano perseguidor, una muestra de que sigue siendo el aspirante más competitivo para la Capital.

APOYO.- A esto se suma el respaldo abierto, directo y total del exgobernador Marcelo de los Santos, quien reconoce al Alcalde Enrique Galindo como el Presidente Municipal con más obra pública en muchos años. La reaparición de Marcelo de los Santos, como único gobernador panista, es para poner orden y señalar que sin Galindo, el Frente no tiene posibilidad.

VA EN SERIO.- Con la reforma que se analiza en el Congreso del Estado para sancionar con más años de prisión el delito de despojo, que se pongan a temblar las llamadas “organizaciones sociales” que invaden casas, ranchos y negocios para apropiarse de ellos con total impunidad.

INSUFICIENTE.- Para tener un servicio de calidad en el transporte urbano, el aumento en la tarifa de 11.00 a 11.50 pesos es insuficiente y el gobierno del estado lo sabe, pues las cuentas para MetroRed no le salen y ahí es donde se da cuenta lo que cuesta mantener el servicio de transporte, señalan los permisionarios.

FALLAS.- En otra del transporte, también las rutas locales hacen lo que quieren ante la complacencia de las autoridades, en Mexquitic -por ejemplo- las comunidades sufren ante el monopolio del servicio que se vive en aquel municipio, lo que mantiene a varias localidades prácticamente incomunicadas en pleno siglo XXI.

CIRCULA.- En redes sociales y grupos de WhatsApp circula un comunicado donde militantes de Morena llaman a tomar las instalaciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEEPAC, pues este miércoles vence el plazo para firmar coaliciones locales entre partidos políticos.

INCONGRUENTE.- Llama la atención que la Feria Nacional Potosina, FENAPO, ahora está mandando boletines informativos cuando nunca ha querido a la prensa. La fotógrafa que cuida la oficina, fue la responsable de que no haya buena atención a los medios, pero si quiere que se le publique su insípida información. También deberían agregarlos en la evaluación del gabinete para que vean lo mal que están ahí.

REQUERIMIENTO.- La Procuraduría Urbana, de la cual está al frente Luis Fernando Gámez, no descartó el inicio de procedimientos legales que concluyan en sanciones, en contra de quienes no respeten el tema de la gratuidad de estacionamientos.

ROBO A MANO ARMADA.- Los robos a mano armada siguen en la zona de Lomas, ahora fue el fin de semana que a punta de pistola le quitaron un auto compacto a una persona, que ahora no tiene más remedio que buscarlo por redes sociales, porque de la autoridad ni sus luces.