Prismas | Acuerdan la ampliación ferroviaria

Urge control a transporte de personal

Y SIGUEN.- Ya se ha comentado otra veces en este espacio, pero sigue llamando la atención que conductores de unidades de transporte de personal continúen involucrándose en percances viales; urge que las compañías que prestan ese servicio pulan los requisitos para contratar choferes, por lo menos.

VÍA ALTERNA.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona supervisó las obras de la Vía Alterna que enlazará al Eje 122 de la Zona Industrial con el Circuito Potosí, y también se conectará con la prolongación de la avenida Salk; esta vialidad va a reducir de manera importante la saturación vehicular de la carretera 57, el gobierno estatal salió al quite ante el retiro de los fondos federales y la inversión será de 520 millones de pesos.

IMSS-BIENESTAR.- Se realizó una reunión de evaluación de los avances de la transferencia de los Servicios de Salud al modelo IMSS-Bienestar, con la presencia del secretario de Gobierno, José Guadalupe Sánchez Torres, y funcionarios federales, son 318 unidades médicas, hospitales generales, básicos comunitarios y centros de salud que han pasado a la Federación para tener una cobertura más amplia y efectiva en los 58 municipios.

ACLARAN.- Luego de las declaraciones de la Canacope, con respecto a afectaciones generadas a comercios de la zona centro por las obras de rehabilitación en San Miguelito, desde la Seduvop se advirtió que, además de tener contacto permanente con vecinos y comerciantes, los trabajos no se han detenido un solo día, todo bajo los lineamientos del INAH; respecto al manejo de los adoquines, estos serán colocados como “vestigios” en algunos cuadros.

AVANCES.- No solo eso, ya se corrigieron las banquetas, que ahora están “bajo norma” para ofrecer mayor seguridad al peatón; el alumbrado, telefonía y datos van a quedar subterráneos, es un trabajo integral que da respuesta a las solicitudes de los habitantes y será una modernización completa de estas cinco calles.

FERIA DE LA SALUD.- La senadora electa Ruth González Silva se reincorporó a su cargo honorario de presidenta del DIF estatal, se presentó en el municipio de Matlapa para encabezar la Feria de la Salud que ha sido un programa muy efectivo en la atención preventiva en comunidades rurales y el fomento del autocuidado para que las familias de escasos recursos tengan una mejor calidad de vida.

FANTASMAS DEL PASADO.- Persisten algunas voces que añoran el pasado de conflictos que estancaron al estado en el atraso y la discordia, insisten en fantasear en que no habrá una buena relación con la próxima administración federal por los resultados electorales, cuando el gobernador Ricardo Gallardo Cardona le cumplió con creces a la presidenta electa Claudia Sheinbaum; lo que mueve a esas voces quejumbrosas es la pérdida de prebendas que recibieron durante décadas.

DESARROLLO.- Uno de los grandes compromisos del gobernador es la modernización de SLP, por ello, desde la Secretaría General de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez concretó el acuerdo propiciado por la Secretaría de Gobernación con la empresa ferroviaria CPKC y vecinos de la colonia Tercera Grande para posibilitar la reactivación del proyecto de reconfiguración de la línea B. Finalmente podrán generar la tercera vía y los vecinos obtendrán obras complementarias como drenaje, pavimentación y la garantía de que no habrá ningún daño a sus propiedades.

¿SERÁ?- Una de las prioridades en la siguiente administración federal, será nuevamente el tren, ahora con tres rutas por el país, una de las cuales pasaría por San Luis Potosí, por los municipios de Villa de Reyes, San Luis capital, Moctezuma, Venado, Charcas, Catorce y Vanegas.

INDAGATORIA.- Con la puesta en marcha del Laboratorio de Genética, se mantiene la toma de muestras de ADN de personas que tienen familiares desaparecidos, para ello hay que acudir de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, y posteriormente habrá jornadas en los municipios para hacer este ejercicio.

EXPLOTACIÓN.- Trabajadores de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal, son explotados laboralmente al obligarlos a “dar pláticas” sobre la reforma del Poder Judicial, aparte de su horario laboral, condicionándolos a que no recibirán buenos puestos si no cooperan ahora que inicie el cambio de administración, según denuncian en corto pues no se atreven a hacerlo públicamente, porque los jefes en la 4T son vengativos y no aceptan inconformidades.

DE POR SI.- La ciudad está estrangulada por donde quiera que usted circule, inundaciones, baches, obras en proceso, ambulantes sobre el arroyo vehicular y todavía se está promoviendo la “peatonalización del Centro Histórico”, que no es otra cosa que cerrar calles para que la gente camine, sin estacionamientos suficientes, matando a los comercios de la zona.

CINE EN TU COLONIA.- La magia del cine está llegando a muchas colonias del municipio de Soledad, pues a través de la Dirección de Cultura, actualmente se realiza el “Doroteo en tu Colonia”, en el cual a través de una pantalla gigante instalada en calles del municipio, grandes y pequeños disfrutan de una noche emocionante con historias de películas y diversión.

BACHEO EN SOLEDAD.- En las últimas dos semanas, el área de desarrollo urbano de Soledad, ha aplicado 579 metros cuadrados de mezcla asfáltica en colonias que fueron afectadas tras las lluvias, lo que sin duda es un alivio para todas las personas que diariamente transitan por diferentes calles, ya que brinda seguridad vial tanto para peatones como a automovilistas.